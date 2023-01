Solid start på 2022/23

English Danish

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 26. januar 2023

Selskabsmeddelelse nr. 03/2023

Delårsrapport for 1. kvartal af 2022/23

(perioden 01.10.2022 - 31.12.2022)

“Det første kvartal i regnskabsåret 2022/23 er det hidtil bedste første kvartal i RTX’s historie. Det bekræfter de vækst- og skaleringsmuligheder som vores forretningsmodel og vores store rammeaftaler rummer på lang sigt. Udfordringerne i forsyningssituationen med mangel på komponenter i elektronikindustrien blev fortsat forbedret i kvartalet, selvom situationen endnu ikke er helt normaliseret. Mens den makroøkonomiske volatilitet og effekten af en potentiel recession skaber usikkerhed i 2023, er dette første kvartal et stærkt udgangspunkt for helåret, og vi fastholder vores forventninger til 2022/23.”

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 1. KVARTAL 2022/23 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen steg med 64,2% til DKK 207,5 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 126,4 mio.) drevet af en stærk efterspørgsel i alle segmenter samt en fortsat forbedring i tilgængeligheden af komponenter i den globale elektronikindustri.

steg med 64,2% til DKK 207,5 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 126,4 mio.) drevet af en stærk efterspørgsel i alle segmenter samt en fortsat forbedring i tilgængeligheden af komponenter i den globale elektronikindustri. Enterprise segmentet : Omsætningen steg væsentligt med 72,4% til DKK 154,8 mio. I kvartalet har efterspørgslen været generelt stærk i segmentet og især fra kunderne til de store rammeaftaler.

: Omsætningen steg væsentligt med 72,4% til DKK 154,8 mio. I kvartalet har efterspørgslen været generelt stærk i segmentet og især fra kunderne til de store rammeaftaler. ProAudio segmentet: Omsætningen steg med 51,0% til DKK 38,6 mio. Væksten er drevet af tilbagevendende indtægter fra produktsalg baseret på en stærk efterspørgsel i segmentet efter RTX’s produktplatforme og moduler samt på fortsat øget efterspørgsel efter produkter til brug ved live begivenheder.

Omsætningen steg med 51,0% til DKK 38,6 mio. Væksten er drevet af tilbagevendende indtægter fra produktsalg baseret på en stærk efterspørgsel i segmentet efter RTX’s produktplatforme og moduler samt på fortsat øget efterspørgsel efter produkter til brug ved live begivenheder. Healthcare segmentet: Omsætningen steg med 27,5% til DKK 14,1 mio. baseret på en stærk efterspørgsel i segmentet efter RTX’s ODM produkter samt moduler.

Forsyningssituationen med mangel på komponenter i den globale elektronikindustri, som i næsten to år har udskudt leverancer og omsætning, er forbedret i kvartalet. Der er dog stadig udfordringer med mangel på komponenter, og priserne på elektronikkomponenter er fortsat høje, men for andet kvartal i træk forbedredes tilgængeligheden af komponenter. I alt blev leverancer og omsætning for DKK 35 mio. udskudt fra 1. kvartal til 2. kvartal, svarende til en forbedring på ca. DKK 30 mio. i forhold til de DKK 65 mio., som blev udskudt fra 4. kvartal 2021/22 til 1. kvartal 2022/23.

Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, steg omsætningen i forhold til forrige år med 47,8%, da omsætningen sammenlignet hermed var positivt påvirket en gennemsnitligt højere USD-valutakursen.

Bruttoresultatet steg med 68,2% til DKK 101,5 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 60,3 mio.) med baggrund i omsætningsvæksten. Bruttomarginen steg en smule til 48,9% (1. kvartal 2021/22: 47,7%), og var positivt påvirket af det realiserede produktmix og negativt påvirket af en lavere andel af omsætningen fra engangs-udviklingsydelser samt af kundebetalte ekstraordinære omkostninger til komponenter (dvs. ekstraordinære yderligere omkostninger til komponenter betalt af kunderne, men uden margin for RTX).

steg med 68,2% til DKK 101,5 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 60,3 mio.) med baggrund i omsætningsvæksten. Bruttomarginen steg en smule til 48,9% (1. kvartal 2021/22: 47,7%), og var positivt påvirket af det realiserede produktmix og negativt påvirket af en lavere andel af omsætningen fra engangs-udviklingsydelser samt af kundebetalte ekstraordinære omkostninger til komponenter (dvs. ekstraordinære yderligere omkostninger til komponenter betalt af kunderne, men uden margin for RTX). Den stærke omsætningsvækst resulterede i et væsentligt forbedret driftsresultat , og EBITDA steg med 740,9% til DKK 42,0 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 5,0 mio.), og EBIT steg til DKK 32,3 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK -4,8 mio.).

, og steg med 740,9% til DKK 42,0 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 5,0 mio.), og steg til DKK 32,3 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK -4,8 mio.). Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) blev i 1. kvartal 2022/23 på DKK 22,1 mio. sammenlignet med DKK 14,3 mio. i 1. kvartal 2021/22. Sammenlignet med sidste år var pengestrømmene positivt påvirket af den stigende indtjening og negativt påvirket af udviklingen i driftskapitalen.

FORVENTNINGERNE TIL 2022/23

RTX fastholder forventningerne til regnskabsåret 2022/23 som annonceret den 29. november 2022 i årsrapporten for 2021/22. Omsætningen forventes at blive DKK 700-760 mio., EBITDA forventes at beløbe sig til DKK 85-105 mio. og EBIT forventes at blive DKK 45-65 mio. Som annonceret i årsrapporten skaber især den makroøkonomiske volatilitet usikkerhed for efterspørgslen i regnskabsåret.

Forventningerne er baseret på en solid ordrebeholdning for 2022/23 samt en forventning om fortsat normalisering af den globale mangel på elektronikkomponenter. Den største usikkerhed for året vil være effekten af den makroøkonomiske volatilitet på kundernes efterspørgsel og lageropfyldning mod slutningen af året. Væksten i 2022/23 forventes at ske i salget af produkter, som til gengæld påvirker bruttomarginen. USD-valutakursen har været faldende i forhold til DKK i den sidste halvdel af første kvartal, hvilket skaber usikkerhed for resten af året, da hovedparten af omsætningen og vareforbruget afregnes i USD. For en komplet beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne henvises til den engelske udgave af årsrapporten 2021/22 (side 20-21).

Da normaliseringen i forsyningskæderne hovedsageligt forventes i starten af 2022/23, forventes hovedparten af omsætning og indtjening ikke at ligge sidst i regnskabsåret, som det har været tilfældet i tidligere år.





ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2023

RTX afholder ordinær generalforsamling den 26. januar 2023. Bestyrelsen har bl.a. stillet forslag til generalforsamlingen om, at der gives bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne foretage aktietilbagekøb i perioden indtil 26. januar 2028 af op til 10% af selskabets aktiekapital.





RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør





Investor- og analytikermøde

Fredag den 27. januar 2023 kl. 9.00 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere. Selskabets ledelse vil kommentere delårsrapporten for 1. kvartal af 2022/23.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

CFO Morten Axel Petersen, tlf. 96 32 23 00





LEDELSESBERETNING

Solid vækst i omsætning og indtjening i 1. kvartal baseret på stærk efterspørgsel og hjulpet af øget tilgængelighed af elektronikkomponenter.

SOLID OMSÆTNINGSVÆKST

Koncernens omsætning udgjorde i 1. kvartal 2022/23 på DKK 207,5 mio. svarende til en stigning på 64,2% (1. kvartal 2021/22: DKK 126,4 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 47,8% i forhold til sidste år, da USD-valutakursen var højere end sidste år. Stigende efterspørgsel i alle segmenter understøtter væksten, som yderligere hjælpes af forbedringer i forsyningskæderne og tilgængeligheden af komponenter.

Begrænsningerne i den globale elektronikindustri påvirker stadig leverancer og omsætning i kvartalet, men situationen forbedres gradvis. Begrænsningerne er relateret til komponent­manglen i den globale elektronikindustri, forhindringer i forsendelse af varer samt rejserestriktioner der vanskeliggør problemløsningen i forbindelse med opstart af nye produktionslinjer. Komponentmanglen og forhindringerne i forsendelser af varer er blevet forbedret i 1. kvartal af 2022/23, og lempelser af rejserestriktionerne i Asien i starten af 2023 vil gøre opstart af nye produktionslinjer nemmere. I 1. kvartal 2022/23 var nettoeffekten af disse begrænsninger positive, da omsætning for ca. DKK 35 mio. blev udskudt fra 1. kvartal til 2. kvartal, og da lignende begrænsninger havde udskudt omsætning for ca. DKK 65 mio. fra 4. kvartal 2021/22 til 1. kvartal 2022/23 (en positiv nettoeffekt af udskudt omsætning på ca. DKK 30 mio.).

Omsætningen i Enterprise segmentet steg med 72,4% til DKK 154,8 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 89,8 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 55,9%. Væksten ses bredt i segmentet og især for kunderne til de store rammeaftaler, som er globalt førende virksomheder indenfor deres respektive segmenter. Arbejdet med at tilpasse den trådløse headset-platform udviklet af RTX til potentielle kunder og forhandlinger af kommercielle aftaler på området fortsatte i kvartalet. RTX forventer at lancere yderligere produkter i løbet af året baseret på den trådløse headset-platform til vores store rammeaftalekunder. RTX fortsatte i 1. kvartal også udviklingen af egen-finansierede produkter, f.eks. cloud-baserede installations- og administrationsværktøjer til vores Enterprise produkter (“RTX Cloud Services”) samt nye versioner af håndsæt og base stationer.

Omsætningen i ProAudio segmentet steg med 51,0% til DKK 38,6 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 25,6 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 33,1%. Væksten er drevet af tilbagevendende omsætning fra produktsalg baseret på den stærke efterspørgsel i segmentet efter RTX’s produktplatforme (SheersoundTM, SheerlinkTM og TeamEngangeTM) samt tilhørende moduler, og på fortsat stigende efterspørgsel efter produkter til live-begivenheder, som normaliseres løbende efter pandemien. RTX investerer fortsat i produktplatforme for yderligere at forbedre ydelsen og tilføje funktioner i fremtidige udgaver.

Omsætningen i Healthcare segmentet blev DKK 14,1 mio. i 1. kvartal 2022/23 svarende til en stigning på 27,5% (1. kvartal 2021/22: DKK 11,1 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 15,7%. Væksten er drevet af højere volumen for både ODM-produkterne og modulerne leveret fra RTX. Desuden fortsætter RTX med at investere i produktløsninger til segmentet.

OMKOSTNINGER OG INDTJENING

Koncernens bruttoresultat steg med 68,2% til DKK 101,5 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 60,3 mio.) på baggrund af omsætningsvæksten. Bruttomarginen steg til 48,9% (1. kvartal 2021/22: 47,7%) og var positivt påvirket af det realiserede produktmix og negativt påvirket af primært den lavere andel af indtjeningen fra udviklingsydelser (da omsætningsvæksten er drevet af produktsalg) og af kundebetalte ekstraordinære omkostninger til komponenter uden margin for RTX).

Kapacitetsomkostningerne bestående af omkostninger til personale samt andre eksterne udgifter beløb sig i 1. kvartal 2022/23 til DKK 62,9 mio. (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 57,8 mio. i 1. kvartal sidste år. Efter flere års kontrolleret styring af kapacitetsomkostningerne og antallet af medarbejdere, har RTX tilføjet kapacitet og kapabiliteter samt øget antallet af medarbejdere i slutningen af regnskabsåret 2021/22. Det gennemsnitlige medarbejderantal var således 294 fuldtidsansatte i 1. kvartal 2022/23 sammenlignet med 277 i 1. kvartal 2021/22.

I kvartalet fortsatte RTX med at finansiere udviklingsaktiviteter af f.eks. cloud-baserede produktinstallations- og administrationsværktøjer, nye funktioner til RTX’s ProAudio produktplatforme samt nye produkter til Healthcare segmentet.

RTX har ligeledes investeret i specifikt automatiseret testudstyr til volumen-produktion af RTX- produkter hos vore leverandører. I alt har koncernen aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 3,4 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 2,5 mio.).

På baggrund af omsætningsvæksten og den højere bruttomargin, er driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) i kvartalet væsentligt forbedret med DKK 37,0 mio. og med 740,9% til DKK 42,0 mio. (1. kvartal 2021/22: DKK 5,0 mio.). EBITDA-marginen i 1. kvartal 2022/23 udgjorde 20,2% sammenlignet med 4,0% i 1. kvartal sidste år.

Afskrivninger var på et relativt stabilt niveau med DKK 9,7 mio. i 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: DKK 9,7 mio.) og er også på niveau med tidligere kvartaler. Drevet af det højere EBITDA og med stabile afskrivninger blev resultat af primær drift (EBIT) væsentligt forbedret i forhold til sidste år, og beløb sig i 1. kvartal 2022/23 til DKK 32,3 mio. (1. kvartal 2021/22: DKK -4,8 mio.).

Finansielle poster, netto, udgjorde i 1. kvartal 2022/23 DKK -9,8 mio. (1. kvartal 2021/22: DKK 0,7 mio.). De finansielle poster er positivt påvirket af værdien af investeringerne i handelsporteføljen og negativt påvirket af valutakursreguleringer af balanceposter som følge af et markant fald i USD-valutakursen i løbet af kvartalet (hvilket modsvares delvist af værdiudviklingen i koncernens USD-hedgingaftaler).

Resultat før skat for 1. kvartal 2022/23 steg til DKK 22,5 mio., hvilket var en væsentlig forbedring sammenlignet med DKK -4,1 mio. i 1. kvartal sidste år.

EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME

Soliditetsgraden i RTX er fortsat stærk på 62,7% ved udgangen af 1. kvartal 2022/23 (1. kvartal 2021/22: 60,5%). Ved udgangen af 1. kvartal 2022/23 udgjorde de samlede aktiver DKK 556,8 mio. sammenlignet med DKK 475,3 mio. ved udgangen af 1. kvartal sidste år og DKK 556,8 mio. ved udgangen af det seneste kvartal (dvs. ved udgangen af regnskabsåret 2021/22). Stigningen i aktiver er primært forårsaget af væsentligt højere tilgodehavender end sidste år som et resultat af den højere omsætning i kvartalet samt at lagrene er væsentligt højere end sidste år på grund af flere færdigvarer i transit mod kunder ved udgangen af kvartalet sammenlignet med sidste år og af væsentligt højere komponentlagre for at sikre vigtige komponenter når mulighederne opstår i et ellers presset komponentmarked for at forbedre vores evne til at møde kundernes efterspørgsel.

I 1. kvartal 2022/23 udgjorde pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) DKK 22,1 mio. sammenlignet med DKK 14,3 mio. i 1. kvartal 2021/22. Sammenlignet med sidste år var pengestrømmene positivt påvirket af den forbedrede indtjening og negativt påvirket af udviklingen i arbejdskapitalen med stigninger i lagre og tilgodehavender.

RTX’s samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved udgangen af 1​. kvartal 2022/23 DKK 91,5 mio. sammenlignet med DKK 128,6 mio. ved udgangen af 1. kvartal sidste år og DKK 73,8 mio. ved udgangen af regnskabsåret 2021/22. Niveauet er positivt påvirket af indtjeningen gennem de seneste 12 måneder, og negativt påvirket af en højere arbejdskapital og investeringer i produktudvikling og i en række materielle aktiver (primært testudstyr) gennem de seneste 12 måneder.

RTX’s balance og likviditet er således fortsat stærk med en solid netto likviditetsbeholdning. Givet at RTX er tilbage i vores langsigtede vækstspor og bliver et større selskab vil bestyrelsen overveje selskabets nuværende politik for kapitalallokering og vil offentliggøre eventuelle opdateringer til politikken hvis og når besluttet.

RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2022/23

Udtalelser om fremtidige forhold:

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, idet en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for RTX’s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de opnåede resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der fremsættes direkte eller indirekte i denne kvartalsrapport. Faktorer, der kan påvirke sådanne forventninger, omfatter bl.a. generelle økonomiske forhold og udviklinger inklusive påvirkninger fra COVID-19 pandemien, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, konkurrencemæssige forhold, teknologiske forandringer, udsving i valutakurser, tilgænge­lighed af komponenter og udsving i leverancer fra underleverandører samt lovmæssige og/eller regulative ændringer.





RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

