Fynske Bank A/S præciserer forventningerne til årets resultat for 2022 og udmelder forventninger til 2023

Selskabsmeddelelse nr. 2023/01

Årets resultat 2022

Fynske Bank forventer et resultat før skat på 35,9 mio. kr. for 2022.

I oktober 2022 justerede Fynske Bank sin forventning til et resultat før skat for hele 2022 til intervallet 25-35 mio. kr.

Fjerde kvartal har været kendetegnet ved øgede renteindtægter, positive kursreguleringer samt begrænsede nedskrivninger.

Forventninger til 2023

For 2023 forventes et resultat før skat i intervallet 105-130 mio. kr.

Fynske Banks årsrapport for 2022 offentliggøres som planlagt 23. februar 2023.

