Valoe Oyj ja TIP Group ovat sopineet satojen kylmäkuljetusperävaunujen aurinkosähköistämisestä

English Finnish

Valoe Corporation Sisäpiiritieto 26.1.2023 klo 17.10

Valoe Oyj (“Valoe” tai “Yhtiö”) ja TIP Group (TIP) ovat allekirjoittaneet sopimuksen Valoen aurinkosähköjärjestelmien integroimisesta TIPin hallinnoimiin kylmäkuljetusperävaunuihin. Sopimuksen tarkoituksena on aurinkosähköistää satoja perävaunuja vuoden 2025 loppuun mennessä. Sopimuksen arvo vuoden 2025 loppuun mennessä on noin 20 miljoonaa euroa edellyttäen, että osapuolten yhdessä sopimat järjestelmän suorituskykytavoitteet saavutetaan.

Valoe varustaa neljä pilottiperävaunua aurinkosähköjärjestelmillä vuoden 2023 alussa ja toimittaa ensimmäisen perävaunun TIPin asiakkaalle vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Jos ensimmäisiin perävaunuihin integroidut aurinkosähköjärjestelmät saavuttavat niille yhteisesti sovitut suorituskykytavoitteet, TIP ja Valoe jatkavat perävaunujen varustamista Valoen järjestelmillä tällä sopimuksella vuoden 2025 loppuun saakka. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa, josta vuonna 2023 toimitettavien aurinkosähköjärjestelmien arvon arvioidaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa.

Rogier Laan, TIPin myynti- ja markkinointijohtaja: ”TIP on johtava kalustopalveluiden tarjoaja, jonka kalusto kattaa maailmanlaajuisesti yli 120.000 yksikköä ja yli 16.000 kylmäkuljetusperävaunua. Meillä on keskeinen rooli tällä liiketoiminta-alalla ja työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme liikenteen ilmastovaikutusta. Tavoitteenamme on vähentää merkittävästi nykyisen kylmäkuljetuskalustomme hiilidioksidipäästöjä ja dieselin kulutusta mm. integroimalla perävaunuihimme aurinkosähköjärjestelmiä. Uusissa kylmävaunuissa voimme välttää dieselin käytön kokonaan ja näyttää esimerkkiä ympäristöystävällisemmän teknologian hyödyntämisestä kuljetusalalla. Meille on tärkeää puhtaampi maailma, johon pyrimme yhteistyössä Valoen kanssa.”

Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: ”Yhteistyö TIPin kanssa avaa Valoelle mahdollisuuden päästä aurinkosähköistettyjen kylmäkuljetusperävaunujen kansainvälisille markkinoille. Olemme jo jonkin aikaa kehittäneet lämpötilasäädeltyihin jakeluautoihin ja perävaunuihin integroitavia aurinkosähköjärjestelmiä. Tarvittava teknologia on nyt valmis. TIPin ja Valoen yhteishanke on erinomainen esimerkki innovatiivisesta ympäristöprojektista: Mikäli tavoitteet saavutetaan, voimme ihanteellisissa olosuhteissa säästää joka vuosi 3.500 litraa dieseliä ja vastaavasti vähentää hiilidioksidipäästöjä 9.000 kilolla jokaista perävaunua kohden.“

Lisätietoja yhteistyökumppaneista:

TIP, jonka pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa, on Euroopan ja Kanadan johtavia kalustopalveluiden tarjoajia. TIP on erikoistunut perävaunujen liisaukseen, vuokraukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen, käytetyn kaluston myyntiin sekä muihin lisäarvopalveluihin kuten sähköisiin ratkaisuihin. Yhtiö palvelee kuljetus- ja logistiikka-asiakkaitaan yli 130 paikassa yli 18 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja TIPin verkkosivuilta ja seuraamalla TIPiä LinkedInissä.



Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.

Mikkelissä 26. päivänä tammikuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

TIP Group: Rogier Laan, Rogier.Laan@TIP-Group.com

Valoe Oyj: Iikka Savisalo, iikka.savisalo@valoe.com, puh. +358 40 521 6082

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com