La nouvelle Stratégie scientifique de la Commission canadienne des grains répond aux besoins changeants du secteur des grains

WINNIPEG, Manitoba, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle Stratégie scientifique de la Commission canadienne des grains a été publiée.



La stratégie brosse une vision de l’avenir de la science et de la recherche à la Commission canadienne des grains, et elle nous permettra de répondre aux dernières tendances et évolutions au sein du secteur des grains.

À la lumière des consultations menées auprès d’organisations de producteurs et de l’industrie, d’utilisateurs finaux, du milieu universitaire et d’autres ministères provinciaux et fédéraux, la Stratégie scientifique recense cinq éléments moteurs qui façonneront l’avenir de la science des grains tout au long de la prochaine décennie :

tendances mondiales et nouveaux enjeux touchant les marchés,

progrès technologiques,

évolution des utilisations finales,

changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes,

salubrité des aliments et nutrition.

La Stratégie scientifique expose dans le détail les objectifs et les résultats que nous visons en matière de science des grains en réponse à ces éléments moteurs. Elle décrit par ailleurs la façon dont la Commission canadienne des grains réalisera ces objectifs en adoptant une approche innovante en ce qui a trait à la science, à l’effectif, à la collaboration et à l’infrastructure.



La Stratégie scientifique publiée aujourd’hui affirme notre engagement à l’égard de la science en tant que fondement du système d’assurance de la qualité des grains du Canada et fera en sorte que celui-ci réponde aux besoins actuels et futurs du secteur des grains.

Citations

« Notre Stratégie scientifique intègre les objectifs de la Commission canadienne des grains en matière de science et de recherche aux principaux enjeux et difficultés auxquels le secteur des grains est confronté actuellement. En donnant suite à ces évolutions, nous veillerons à ce que la science continue d’appuyer les producteurs canadiens et notre compétitivité sur les marchés mondiaux. »

Doug Chorney, commissaire en chef, Commission canadienne des grains



« Les besoins changeants du secteur canadien des grains présentent de nouvelles possibilités pour les activités du Laboratoire de recherches sur les grains en matière de science et de recherche. Notre Stratégie scientifique orientera nos décisions de planification ainsi que les investissements futurs. Elle fera en sorte que nous continuions d’être le principal centre de recherche scientifique pour l’étude, la surveillance et l’analyse des grains canadiens. »

Esther Salvano (Ph. D.), directrice générale, Laboratoire de recherches sur les grains

Faits en bref

La recherche menée au Laboratoire de recherches sur les grains de la Commission canadienne des grains se divise en deux catégories : la recherche sur les cultures et la recherche sur les technologies.



La recherche sur les cultures nous permet d’évaluer la qualité des récoltes au Canada et d’étudier comment les facteurs de classement influent sur les propriétés d’utilisation finale. Elle permet également de mettre au point de nouvelles utilisations des grains canadiens et d’évaluer de nouvelles variétés dans le cadre du processus d’enregistrement des variétés.



La recherche sur les technologies sert à évaluer et à élaborer des méthodes utilisées pour évaluer la qualité et la salubrité des grains canadiens.

Personne-ressource

Rémi Gosselin

Chef des communications, Commission canadienne des grains

204-227-8276

remi.gosselin@grainscanada.gc.ca

