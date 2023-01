French English Dutch





COIL RÉALISE UN CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 DE 26,5 M€ EN CROISSANCE DE +4,9%

Bruxelles, le 26 janvier 2023 (17h45) - COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce pour l’exercice 2022 un chiffre d’affaires annuel de 26,5 M€, en croissance de +4,9% par rapport à 2021. Les ventes de sous-traitance (+2,4%) ont été pénalisées par le ralentissement de la demande au second semestre après avoir enregistré des pics de croissance au premier semestre, tandis que les ventes packagées ont connu sur l’ensemble de l’exercice une croissance soutenue (+14,8%) portée par la dynamique des marchés européens.

(en millions d'euros) 2022 2021 Variation 1er trimestre 6,61 5,91 + 12,0 % 2ème trimestre 7,34 6,54 + 12,2 % 3ème trimestre 6,73 6,39 + 5,3 % 4ème trimestre 5,78 6,39 - 9,5 % Total annuel 26,47 25,23 + 4,9 % Dont Ventes de sous-traitance 20,60 20,13 + 2,4 % Ventes packagées1 5,86 5,11 + 14,8 %





Faits marquants de l’exercice



Dans un environnement économique difficile marqué par le retour d’une forte inflation, COIL a enregistré en 2022 une progression solide de son chiffre d’affaires de +4,9%. Néanmoins, le quatrième trimestre est en retrait de -9,5% par rapport à la même période de l’année précédente du fait du déstockage dans la chaîne de distribution.

Dans une conjoncture globale qui offre peu de visibilité, notamment sur les coûts de l’énergie, la Société a poursuivi sa stratégie d’amélioration de sa performance industrielle en concentrant à court terme ses opérations sur son site de Landen en Belgique, où les prix de l’énergie étaient plus faibles, et en s’appuyant sur sa ligne 6 à haut rendement en Allemagne.

La Société a également amplifié sa politique de réduction de son empreinte carbone en accélérant ses investissements en matière d’efficience énergétique. En partenariat avec des opérateurs locaux de la filière des énergies renouvelables, la Société a notamment mis en service en octobre 2022 sur son site de Bernburg, en Allemagne, un parc photovoltaïque qui lui permet de fournir 20% de l’électricité consommée par le site en énergie verte à des coûts compétitifs. Des études sur un plan d’action similaire pour le site de production en Belgique ont été également engagées.

Ventes de sous-traitance : ralentissement de la demande au second semestre



Les ventes de sous-traitance (20,6 M€) ont progressé de +2,4% par rapport à 2021 et représenté 77,8% du chiffre d’affaires annuel 2022, contre 79,8% l’année précédente. Elles ont été volatiles entre le premier semestre (+18,5%) et le second semestre (-13,2%). Dans un premier temps, la pénurie temporaire dans l'approvisionnement en aluminium, issue de la reprise économique post-COVID, a entraîné des délais exceptionnellement longs de livraison de produits laminés plats en aluminium de la part des laminoirs. Cette situation a conduit les distributeurs à surstocker pour garantir l'approvisionnement de leurs clients, et entraîné au cours du premier trimestre une forte hausse des prix de l’aluminium culminant à des niveaux records. Puis, avec l’atténuation des problèmes d'approvisionnement, le prix a chuté de façon soudaine et spectaculaire, conduisant les distributeurs à réduire leurs stocks.

Ventes packagées : regain porté par la dynamique des marchés européens



Les ventes packagées (5,9 M€), qui comprennent le métal pré-anodisé directement fourni au client final, ont enregistré une croissance de +14,8% par rapport à 2021 et représenté 22,2% du chiffre d’affaires annuel 2022, contre 20,2% l’année précédente. Ce regain s’explique par le développement soutenu des ventes en Europe, avec les livraisons de plusieurs projets emblématiques, qui ont permis de compenser l’absence de livraisons en Russie en raison du conflit en Ukraine et l’atonie des facturations en Asie compte tenu des coûts et des délais de livraison de l’aluminium pré-anodisé. La Société anticipe en 2023 une reprise des marchés asiatiques avec la réouverture des frontières et les livraisons de plusieurs nouveaux projets.

Perspectives



Dans une conjoncture économique mondiale incertaine, COIL maintient une approche prudente pour 2023 et anticipe une moindre demande de services de sous-traitance au premier semestre par rapport à l’année précédente, alors que les distributeurs continuent de réduire leurs stocks et qu’une concurrence émerge sur le marché européen de l’anodisation en continu.

À court terme, la Société s’est organisée pour limiter l’impact du ralentissement des activités de sous-traitance, en augmentant de façon significative ses prix en ligne avec l’inflation, en poursuivant l’optimisation de sa base de coûts variables et en soutenant le développement commercial de ses offres packagées. Les investissements réalisés au cours des dernières années et la flexibilité de son outil industriel lui permettront de réagir efficacement aux évolutions des marchés.

À moyen et long termes, la Société est confiante dans ses perspectives de développement en capitalisant sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour accroître le potentiel de ses activités.

Calendrier 2023 indicatif



28 avril 2023 Résultats annuels 2022 et rapport financier annuel 7 juin 2023 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2023 Chiffre d’affaires du premier semestre 2023 31 octobre 2023 Résultats du premier semestre 2023 et rapport financier semestriel

Les communiqués sont diffusés après la clôture de la Bourse.

À propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 120 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 26,5 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68





