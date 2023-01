French English Dutch





COIL REALISEERT EEN OMZET 2022 VAN 26,5 MLN. € EEN GROEI VAN +4,9%

Brussel, 26 januari 2023 (17.45 uur) - Coil, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, kondigt voor het boekjaar 2022 een jaaromzet aan van 26,5 mln. €, een groei van +4,9% ten opzichte van 2021. Na een sterk eerste halfjaar werd de verkoop van anodisatiediensten (+2,4%) beïnvloed door de terugloop van de vraag in het tweede halfjaar, terwijl de verkoop van het totaalpakket gedurende het hele boekjaar een aanhoudende groei kende (+14,8%), die gedragen werd door de dynamiek van de Europese markten.

Evolutie van de kwartaalomzet per activiteit



(in miljoen euro) 2022 2021 Variatie 1e kwartaal 6,61 5,91 + 12,0% 2e kwartaal 7,34 6,54 + 12,2% 3e kwartaal 6,73 6,39 + 5,3% 4e kwartaal 5,78 6,39 - 9,5% Jaartotaal 26,47 25,23 + 4,9% Waarvan Toeleveringsverkoop 20,60 20,13 + 2,4% Verkoop totaalpakket1 5,86 5,11 + 14,8%





Hoogtepunten van het boekjaar



Binnen een moeilijk economisch klimaat, gekenmerkt door de terugkeer van een hoge inflatie, heeft COIL in 2022 een solide omzetstijging van +4,9% geboekt. Het vierde kwartaal is echter met -9,5% gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar als gevolg van de voorraadverminderingen in de distributieketen.

Binnen een algehele conjunctuur die weinig zichtbaarheid biedt, met name wat betreft de energiekosten, heeft de Vennootschap haar strategie ter verbetering van haar industriële prestaties voortgezet door haar activiteiten op korte termijn te concentreren op de vestiging in Landen, België, waar de energieprijzen lager waren, en door gebruik te maken van de hoogrendementslijn 6 in Duitsland.

Daarnaast heeft de vennootschap het beleid tot verlaging van zijn CO 2 -afdruk versterkt door versneld te investeren in energie-efficiëntie. In samenwerking met lokale exploitanten voor hernieuwbare energie heeft de vennootschap met name een fotovoltaïsch park in gebruik genomen in oktober 2022 op zijn vestiging in Bernburg, Duitsland, waardoor het 20% van de door de vestiging verbruikte elektriciteit kan leveren in de vorm van groene energie tegen concurrerende kosten. Daarnaast wordt een vergelijkbaar actieplan voor de vestiging in België bestudeerd.

Toeleveringsactiviteiten: een terugloop van de vraag in het tweede halfjaar.



De verkoop van anodisatiediensten (20,6 mln. €) steeg met +2,4% ten opzichte van 2021 en vertegenwoordigt 77,8% van de jaaromzet 2022, tegenover 79,8% het jaar daarvoor. Deze verkopen waren wisselvallig tussen het eerste halfjaar (+18,5%) en het tweede halfjaar (-13,2%).. Aanvankelijk leidde het tijdelijk tekort aan aluminiumbevoorrading als gevolg van het economisch herstel in de periode na COVID tot uitzonderlijk lange levertijden van gewalste platte aluminiumproducten van de walserijen. Deze situatie bracht distributeurs ertoe hun voorraden te vergroten om de klantbevoorrading te garanderen wat leidde in de loop van het eerste kwartaal tot een flinke stijging van de aluminiumprijzen die recordniveaus bereikten. Toen de bevoorradingsproblemen vervolgens afnamen, kelderde de prijs plotseling spectaculair waardoor de distributeurs werden aangezet tot inkrimping van hun voorraden.

Verkoop van het totaalpakket: herstel gedragen door de dynamiek van de Europese markten



De verkoop van het totaalpakket (5,9 mln. €), waarin voorgeanodiseerd metaal direct aan de eindklant wordt geleverd, liet een groei zien van +14,8% ten opzichte van 2021 en vertegenwoordigt 22,2% van de jaaromzet 2022 tegenover 20,2% het jaar daarvoor. Deze stijging is te danken aan de aanhoudende ontwikkeling van de verkoop in Europa, dankzij de levering van verschillende omvangrijke projecten. Dit compenseerde de afwezigheid van leveringen in Rusland vanwege het conflict in Oekraïne, alsook de lagere facturering in Azië als gevolg van de kosten en levertijden van voorgeanodiseerd aluminium. Het bedrijf voorziet voor 2023 een herstel van de Aziatische markten dankzij de heropening van de grenzen en de oplevering van meerdere nieuwe projecten.

Vooruitzichten



Binnen een onzeker mondiaal economisch klimaat handhaaft COIL een voorzichtige aanpak in 2023 en verwacht het in het eerste halfjaar minder vraag naar toeleveringsdiensten dan vorig jaar, terwijl de distributeurs hun voorraden blijven afbouwen en er concurrentie ontstaat op de Europese markt voor continue anodisatie.

Op korte termijn heeft de vennootschap zich georganiseerd om de impact van de terugloop van toeleveringsactiviteiten te beperken door haar prijzen aanzienlijk te verhogen in overeenstemming met de inflatie, haar variabele kostenbasis te blijven optimaliseren en de commerciële ontwikkeling van haar totaalpakket te ondersteunen. Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren en de flexibiliteit van zijn productieapparaat kan het adequaat reageren op de ontwikkelingen op de markten.

Het bedrijf heeft vertrouwen in zijn ontwikkelingsperspectieven op de middellange en lange termijn doordat het profiteert van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om het potentieel van zijn activiteiten te vergroten.

Indicatieve kalender 2023



28 april 2023 Jaarresultaten 2022 en financieel jaarrapport 7 juni 2023 Algemene jaarvergadering 27 juli 2023 Omzet van het eerste halfjaar 2023 31 oktober 2023 Resultaten van het eerste halfjaar 2023 en financieel halfjaarverslag

De persberichten worden verspreid na sluiting van de Beurs.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 120 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van ongeveer 26,5 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

