Nanterre, le 26 janvier 2023

VINCI Construction et Wilmotte & Associés Architectes réalisent

le futur Hôtel des Polices de la Ville de Nice

Reconversion et extension de l’ancien hôpital Saint-Roch

Forte démarche environnementale

Trois ans de travaux

Un contrat de conception-construction-exploitation-maintenance de 178 millions d’euros

Le ministère de l’Intérieur, en association avec la Ville de Nice, a confié à Dumez Côte d’Azur, filiale de VINCI Construction, et à l’agence d’architecture Wilmotte & Associés la réalisation de l’Hôtel des Polices de la ville de Nice (Alpes-Maritimes). Cette opération majeure réunira sur plus de 50 000 m², les services de Police nationale et municipale, soit 2 000 personnes, dans un bâtiment unique. Le futur Hôtel des Polices permettra également la colocalisation du Centre d’Information et de Commandement de la Police nationale et du Centre d’Hypervision Urbain et de Commandement de la Ville de Nice.

D’un montant de 178 millions d’euros, le contrat de conception, construction, exploitation et maintenance porte sur la réhabilitation du corps central des bâtiments existants ainsi que sa mise aux normes parasismiques de niveau IV, la réalisation du gros œuvre des nouveaux bâtiments, les corps d’état intérieurs ainsi que sur la maintenance du nouvel ensemble pendant quatre ans.

Les travaux ont démarré en janvier 2023 et s’achèveront en décembre 2025. Les équipes de Dumez Côte d’Azur s’appuieront sur Travaux du Midi pour le désamiantage, Triverio Construction pour les travaux de voiries et réseaux divers, toutes deux filiales de VINCI Construction, ainsi que sur l’entreprise Jean Graniou, filiale de VINCI Energies, pour le lot électricité. L’exploitation-maintenance sera assurée par Dumez Côte d’Azur.

Le chantier emploiera jusqu’à 500 personnes et favorisera le recours aux petites et moyennes entreprises issues du tissu économique local. 10 % des heures travaillées seront par ailleurs effectuées en insertion sociale.

La totalité du volume de béton structurel sera bas carbone, avec une formulation au standard Exegy®*, réalisée par un fabricant niçois, réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport à du béton conventionnel. Une part importante du plancher, du bois pour la charpente des couvertures et les menuiseries des façades historiques seront biosourcés. En exploitation, 300 m² de panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture de la partie neuve de l’Hôtel des Polices, et la chaleur des data centers sera récupérée pour alimenter, à hauteur de 20 %, le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Enfin, la pose de volets persiennés, qui s’intégreront au paysage niçois, contribuera au confort thermique de l’ouvrage qui vise la reconnaissance Bâtiments Durables Méditerranéens niveau Argent et le label BBC Effinergie Rénovation.

* Exegy®, démarche lancée par VINCI Construction pour généraliser l’usage des bétons à faible empreinte carbone.

