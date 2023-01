Kennisgeving transparantieverklaring

English Dutch

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaring van belangrijke deelnemingen bekend die op 23 februari 2023 werd ontvangen.

Op 31 december 2022 bezat Guangchang Guo and Fosun International Holdings Ltd. 3 200 373 stemverlenende effecten of stemrechten van Ontex, wat 3,89% van de stemverlenende effecten voorstelt, en heeft daarmee de drempel van 3% opwaarts overschreden.

Vragen

Over Ontex

