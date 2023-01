Pour une 16e année consécutive, Konica Minolta se démarque côté fidélité des clients

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) trône au palmarès de l’indice de fidélité des consommateurs de Brand Keys (Brand Keys Customer Loyalty Engagement Indexᴹᴰ) pour une 16e année de suite. Cette reconnaissance confirme que l’entreprise se distingue de ses concurrents quand vient le temps de répondre aux attentes des clients, voire de les surpasser.



C’est Brand Keys, une firme new-yorkaise d’experts-conseils en attachement et en fidélité à la marque, qui publie l’étude multi-intérêts annuelle ayant souligné la fidélité des clients à la marque Konica Minolta dans la catégorie des imprimantes de bureau multifonctions. L’étude dresse un portrait détaillé des leaders de chacune des catégories, à savoir les marques qui attirent l’attention de la clientèle, suscitent sa fidélité et génèrent des bénéfices tangibles.

Cette année, l’étude a révélé un changement radical de la façon dont les clients évaluent et comparent les marques. Les attentes, plus élevées que jamais, sont principalement de nature émotive : dans son évaluation, la clientèle tient compte de l’action sociale, de la partialité politique et de la conjoncture économique, ce qui a pour effet de creuser l’écart entre les désirs des clients et la performance des marques. D’ailleurs, il est encore plus difficile pour ces dernières de combler ce fossé tout en maintenant leur rentabilité.

« L’expérience client est la priorité absolue de nos plans d’affaire, dont l’objectif est de conserver nos clients actuels et d’en attirer de nouveaux. Nous sommes ravis de constater que les efforts que nous déployons pour répondre à leurs attentes en constante évolution portent toujours leurs fruits, indique Kay Fernandez, vice-présidente du marketing de Konica Minolta. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur la fidélité de nos clients année après année, malgré les difficultés continues, et leur sommes très reconnaissants de la confiance qu’ils nous témoignent. »

Dans la 26e édition annuelle de son indice, Brand Keys met en lumière les entreprises qui parviennent à susciter l’attachement le plus fort chez leurs clients et à les fidéliser en répondant à leurs attentes, voire en les surpassant. Les marques reconnues se sont illustrées dans ces domaines et ont surclassé la concurrence en satisfaisant les clients dans les catégories qui leur importent le plus.

« Comme les attentes d’aujourd’hui se fondent davantage sur les émotions, les marques ont de la difficulté à les cerner et à en faire le suivi, explique Robert Passikoff, président fondateur de Brand Keys. Konica Minolta est l’une des marques “vedettes” qui “occupent” la première place dans ses catégories depuis assez longtemps pour se valoir le titre d’entreprise engendrant un “attachement indéfectible”. Pour cela, nous lui offrons nos sincères félicitations. »

Cette année, l’indice de fidélité des consommateurs de Brand Keys portait sur la relation des clients avec 987 marques réparties dans 110 catégories. Vous pouvez consulter la liste complète des meilleures marques sur le site Web de Brand Keys.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa gamme bizhub i-Series a reçu les prix « A3 Line of the Year » 2021 et «Most Couleur Consistent A3 Brand » 2021-2023 BLI de Keypoint Intelligence. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 16 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.

