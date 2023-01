Chiffre d’affaires de l’exercice 2022

English French

Chiffre d’affaires en hausse de +11,6% au 4ème trimestre 2022

Evolution de la Gouvernance en phase avec le rééquilibrage géographique des activités

Prises de commandes record de près de 920 millions d’euros sur l’exercice

Objectif de chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros pour 2023

Confirmation de perspectives de croissance soutenue à long terme grâce à l’excellente dynamique des marchés du Groupe, notamment au Benelux et dans les « Autres Pays »

En millions d’euros 12 mois 4ème trimestre 2022 2021 Var. % 2022 2021 Var. % Total 903,0 874,0 +3,3% 246,1 220,5 +11,6% Dont France 425,4 507,3 -16,1% 106,8 115,4 -7,5% Dont Benelux 222,0 160,4 +38,4% 69,9 46,2 +51,3% Dont Autres Pays 255,5 206,3 +23,9% 69,4 58,9 +17,9%

Retour à une croissance plus dynamique en fin d’exercice, portée par l’accélération de l’activité au Benelux

Solutions 30 termine l’exercice 2022 avec un retour à une croissance plus dynamique et un chiffre d’affaires en hausse de 11,6% au dernier trimestre par rapport à la même période de 2021 (+10,1% en organique). Pour l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions 30 s’élève à 903,0 millions d’euros, en progression de +3,3% (+1,2% en organique).

Au cours de cet exercice, le Groupe a poursuivi la transition opérationnelle de ses activités en France tandis que les autres marchés géographiques bénéficient de tendances très favorables. Les prises de commandes de l’exercice atteignent près de 920 millions d’euros, un niveau historiquement élevé.

Dans ce contexte et face à un environnement macro-économique marqué notamment par le retour de l’inflation, Solutions 30 a mis en œuvre un plan d’actions pour :

Développer de nouvelles activités à forte croissance, notamment dans le secteur porteur de l'énergie où la demande sera durablement soutenue par les enjeux majeurs que sont l'indépendance énergétique, la transition vers les énergies nouvelles, et l'électrification des véhicules.

Renforcer son positionnement clé dans le secteur mature des télécoms en France.

Négocier des augmentations de prix avec les clients pour intégrer les impacts de l'inflation, ce qui est toujours en cours en France.

Gérer activement la trésorerie du groupe afin de financer les montées en charge rapides des contrats signés et à venir.

Renforcer les synergies entre les différentes activités et réaffecter les techniciens vers les activités à plus fort potentiel.

Revoir l’approche commerciale et la proposition de valeur du groupe autour de 3 segments de marché : connectivity solutions (solutions dédiées à la connectivité, ce qui correspond à l’ancienne activité « telecom »), energy solutions (solutions dédiées au secteur de l’énergie, ce qui correspond à l’ancienne activité « énergie ») et technology solutions (solutions dédiées aux technologies numériques, ce qui regroupe toutes les autres activités du groupe dans l’IT, la sécurité, les moyens de paiement, la santé connectée).





Chiffre d’affaires par zone géographique

France : au 4ème trimestre 2022, Solutions 30 réalise un chiffre d’affaires de 106,8 millions d’euros, en repli de 7,5% par rapport au 4ème trimestre 2021, soit une nette amélioration par rapport à la tendance 9 mois.

L’activité « Connectivity » (ex-Telecom) se stabilise avec un chiffre d’affaires qui atteint 76,2 millions d’euros, en repli limité de 3,5%. Après les records constatés lors de la crise Covid qui a accéléré le déploiement du très haut débit en France, le marché a renoué avec des niveaux d’activité plus normatifs au cours de l’exercice, tandis que les conditions opérationnelles d’exécution des contrats se sont significativement durcies, aggravées par la pression inflationniste actuelle. Des renégociations tarifaires ont été engagées avec les principaux clients mais sont toujours en cours. Cette situation a des répercussions sur l’ensemble de la filière avec, notamment, la défaillance de certains acteurs ce qui entraine une nouvelle phase de consolidation du secteur.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires atteint 11,8 millions d’euros contre 16,8 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 30,1% en raison de la fin des déploiements de compteurs communicants en France (activité en repli de 71%). Le chiffre d’affaires des nouvelles activités liées à la transition énergétique et à la mobilité électrique ne compense pas encore la baisse des activités historiques.

L’activité « Technology » (ex- IT et autres) enregistre un chiffre d’affaires de 18,8 millions d’euros, contre 19,6 millions d’euros un an plus tôt. Le chiffre d’affaires réalisé dans les services informatiques est stable, tandis que l’activité monétique est en repli et que les installations d’objets connectés et d’équipements de sécurité sont en forte hausse.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 425,4 millions d’euros en France, en repli de 16,1%.

Benelux : le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 s’établit à 69,9 millions d’euros contre 46,2 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique qui accélère à 51,3%, témoignant de l’excellente dynamique des marchés belge et néerlandais.

L’activité « Connectivity » (ex-Telecom) est en croissance de 57,4%, grâce aux montées en charge rapides des contrats signés dans le déploiement de la fibre optique en Belgique et aux Pays Bas. Le chiffre d’affaires atteint 52,9 millions d’euros au dernier trimestre 2022 contre 33,6 millions d’euros un an plus tôt.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires est de 12,5 millions d’euros contre 8,6 millions d’euros un an plus tôt, en hausse purement organique de 45,2%. Cette activité reste portée par le déploiement des compteurs intelligents en Flandre, mais aussi par la forte progression de l’activité de déploiement de bornes de recharge sur le trimestre.

L’activité « Technology » (ex- IT et autres) progresse de 12,8% à 4,4 millions d’euros contre 3,9 millions d’euros au 4ème trimestre 2021.

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires au Benelux franchit la barre des 200 millions d’euros et atteint 222,0 millions d’euros contre 160,4 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 38,4%.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 69,4 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance de 17,9% (12,2 % en organique) par rapport à la même période de 2021.

En Allemagne, le chiffre d’affaires s’élève à 16,1 millions d’euros contre 16,5 millions d’euros un an plus tôt.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 28% au 4ème trimestre 2022 pour atteindre 18 millions d’euros, grâce à la poursuite du déploiement des infrastructures très haut débit qui a débuté au 1er trimestre 2021.

Sur la péninsule ibérique, l’activité est en croissance de 6% à 15,4 millions d’euros, grâce à la dynamique positive du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération), à la forte progression des activités d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et à l’augmentation des prix obtenue avec plusieurs clients.

En Pologne, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 11,2 millions d’euros en hausse de 48% (35% en organique), grâce au démarrage du nouveau contrat signé avec Orange et qui couvre la région de Varsovie. Solutions 30 continue de gagner des parts de marché en Pologne, tandis que l’intégration de Sirtel dans le portefeuille d’activités pour les réseaux 5G, se poursuit dans de bonnes conditions.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions 30 réalise 8,8 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en croissance de 42% (+3% en organique).

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 255,5 millions d’euros pour l’exercice 2022, soit une croissance de 23,9% (14,8% en organique) par rapport à 2021.

Nomination : Wojciech Pomykała rejoint le Directoire de Solutions 30 en tant que Directeur général en charge de la transformation.

Au cours des exercices 2021 et 2022, Solutions 30 a largement renforcé ses processus de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Alors que le Groupe amorce la 2ème étape de sa transformation, Wojciech Pomykała rejoint à compter du 1er février 2023 le Directoire de Solutions 30 en tant que Directeur Général en charge de la transformation. A ce poste, il aura pour mission de déployer une organisation opérationnelle en phase avec les perspectives de développement du Groupe, en particulier sa croissance forte dans le marché des télécoms hors France.

Il remplace Franck D’Aloia, Directeur Général en charge des intégrations, qui pilotait l’intégration des sociétés acquises ainsi que l’évolution de l’organisation et la transformation des méthodes opérationnelles, et qui quitte Solutions 30. Le Groupe le remercie pour son implication et son travail.

Wojciech Pomykała a acquis plus de 22 ans d’expérience dans des fonctions opérationnelles et commerciales pour des entreprises du secteur des télécommunications et de l’énergie. Il a débuté sa carrière chez Siemens, devenu Nokia Siemens Network, en tant que chef de projet puis responsable commercial, avant de prendre la direction du développement des activités de services de l’opérateur polonais Polkomtel. Il rejoint ensuite le groupe PGE, 1er producteur d’électricité en Pologne, en tant que CIO/CTO de la filiale de services partagés PGE Systemy, où il a mis en place des processus centralisés pour les activités IT & Telecom. Il évolue au sein du groupe et devient CEO de la filiale Exatel, opérateur de télécommunications fixes, afin de mettre en œuvre la stratégie de retournement de l’activité. En 2015, il est nommé Responsable Pays de Detecon International, filiale de Deutsche Telekom puis il mène plusieurs missions de direction générale et exerce des mandats en tant que membre du Conseil de surveillance dans le secteur des télécommunications et de l’énergie avant d’intégrer Solutions 30 en 2019 pour lancer et développer l’activité du Groupe en Pologne.

Wojciech Pomykała est diplômé de l’Ecole polytechnique de Wrocław (Politechnika Wrocławska) en Pologne (Master of Science, Electronics & Telecommunications, Postgraduate, Digital Telecommunications), d'un Executive MBA à l'Université Kozminski (Pologne, 2008) et du programme de General Management de la Harvard Business School (USA, 2011).

Commentant cette nomination, Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue de Wojciech au sein du Directoire. Sa nomination reflète la montée en puissance de nos activités hors France et la nouvelle dimension européenne du Groupe. Depuis 2019, Wojciech a déployé avec succès l’activité du groupe en Pologne, et a participé à de nombreux projets transverses pour renforcer notre efficacité opérationnelle. Sa grande expérience dans le secteur des télécommunications, son dynamisme, sa rigueur et sa détermination sont autant d’atouts pour réussir la 2ème phase de notre transformation et accélérer notre croissance hors France, conformément à nos ambitions. »

Perspectives

L’exercice 2022 est donc marqué par un rééquilibrage géographique de l’activité, avec des marchés hors France qui tirent la croissance du Groupe, et par l’adaptation opérationnelle effectuée à marche forcée en France.

Les résultats financiers complets de cet exercice de transition seront publiés le 20 avril prochain après bourse. Ils devraient faire ressortir une marge d’EBITDA encore ponctuellement sous tension du fait (i) de la poursuite des montées en charges engagées sur le semestre ; (ii) des revalorisations tarifaires obtenues plus tardivement que prévu ; et (iii) de l’impact du durcissement des conditions opérationnelles d’exécution des contrats dans le secteur des télécoms en France.



Pour l’exercice 2023, la bonne dynamique de cette fin d’année 2022 ainsi que l’excellente activité commerciale de l’exercice confortent les perspectives de retour à une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Celle-ci continuera de s’appuyer sur la bonne dynamique des marchés hors France, en particulier dans le domaine des déploiements de réseaux Fibre Optique au Benelux et sur de nouveaux territoires dont l’Allemagne et le Royaume-Uni. En France, le Groupe entend appuyer son développement sur la consolidation du secteur des télécommunications et la structuration des marchés liés à la transition énergétique.

Le groupe dispose de solides leviers de croissance et d’un modèle efficace qui lui permettront de renforcer son positionnement au cœur de la transformation numérique et de la transition énergétique. Solutions 30 vise ainsi désormais un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,5 milliards d’euros à moyen terme. Pour financer cette forte croissance, le groupe mène une politique financière prudente qui vise à maximiser la génération de trésorerie et ainsi auto-financer l’accroissement du besoin en fonds de roulement, tout en préservant une structure bilancielle faiblement endettée.

Agenda de communication financière

Résultats annuels 2022 : 20 avril 2023

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 10 mai 2023

Assemblée Générale annuelle des actionnaires : 16 juin 2023

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 : 25 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 : 21 septembre 2023

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 : 8 novembre 2023

Chiffre d’affaires 2023 : 24 janvier 2024

