La Direction de la Légion de l’Ontario consolide le travail d’organismes venant en aide aux vétérans

Quatre groupes : Axés sur la transition, les chiens d'assistance, le logement, et le Souvenir



OTTAWA, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accompagnée de la plus récente 'recrue' de l'Opération Chien d'assistance, la Direction provinciale de l'Ontario de La Légion royale canadienne annonçait récemment, pour la nouvelle année, un important investissement de 1,144,741$ dans quatre organismes. Collectivement, leurs objectifs s'alignent sur la mission de la Légion qui vise à soutenir et à commémorer les vétérans du Canada et leurs familles.

« Nos directions provinciales sont essentielles à notre mission globale qui consiste à rejoindre et à servir les vétérans sur le terrain, quand et où ils en ont le plus besoin, de déclarer Bruce Julian, président de la Direction nationale. À cet égard, nous sommes fiers du travail que la Direction provinciale de l'Ontario accomplit dans sa province pour s’acquitter de cette tâche. »

Le Réseau de transition des vétérans, l'Équipe d’accompagnement pour le logement des vétérans de la Mission Good Shepherd, l’Opération Chien d'assistance — un programme en partenariat avec Wounded Warriors Canada — , et le projet de cénotaphe des vétérans de Sunnybrook, ont tous reçu des fonds lors d'une présentation spéciale tenue la semaine dernière.

« Leur travail et leur dévouement importants pour aider nos vétérans sont la raison pour laquelle nous avons fait ces dons financiers importants, a tenu à souligner Derek Moore, président de la Direction provinciale de l'Ontario de La Légion royale canadienne. Les vétérans de notre province bénéficieront d'un bien-être accru, ce qui est à la base de notre travail. »

Réseau de transition des vétérans

(Don de 108 000 $)

L'un des plus grands défis que doivent relever les vétérans du Canada est la transition de la vie militaire à la vie civile. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour s'adapter, et c'est ce à quoi s'emploie le Réseau de transition des vétérans (RTV). Il offre aux vétérans et à leur famille, partout au Canada, des services de counseling de groupe pour les aider à surmonter divers obstacles, qu'il s'agisse de surmonter un traumatisme ou de trouver un nouvel emploi.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'appui de la Légion, a déclaré Oliver Thorne, directeur exécutif du Réseau de transition des vétérans. Ces fonds iront directement dans des programmes de soutien en Ontario, province qui compte la plus grande population de vétérans au Canada. Suite à leur service, nous les aidons à vivre la meilleure vie possible qui soit. »

L'ancien combattant du Vietnam Patrick Thomas, qui travaille maintenant pour le RTN à titre de coordonnateur du programme de l'Ontario, dit que rien ne l'avait préparé à relever les défis qui l'attendaient après son service, de là sa décision d’avoir donné une chance au programme. Son résultat? « J'ai eu un changement presque immédiat dans ma vie, dit-il d'emblée. C'était assez comique parce que les gens autour de moi l'ont remarqué plus que moi; ils me demandaient c'était quoi mon secret... et je leur répondais, sourire en coin, que les choses avaient tout simplement changé. » Il a ensuite décidé de s'impliquer directement.

La Mission Good Shepherd : L’Équipe d’accompagnement pour le logement des vétérans

(Don de 136 741 $)

Le nombre de vétérans sans abri au pays a récemment été estimé par Anciens Combattants Canada à 2 400, mais personne ne connaît vraiment le nombre exact. Un seul vétéran sans abri est un vétéran de trop, et l'Équipe d'accompagnement pour le logement des vétérans de la Mission Good Shepherd (NdT : Bon Pasteur) dispose d'une équipe d'experts en matière de services sociaux et de soutien qui travaillent sans relâche pour aider les vétérans de la région de Toronto qui sont soit sans abri, soit à risque.

« Nous offrons des programmes de gestion de cas et de sensibilisation dans tous les refuges et haltes-accueils de Toronto pour nous assurer que les vétérans connaissent l'existence de notre programme, de préciser Aklilu Wendaferew, directeur général de la Mission Good Shepherd. La Mission aide les vétérans à trouver un logement dans la communauté, y compris les soins dits après-logement, comme une formation sur les compétences à la vie courante et les groupes de développement social, et même sur des enjeux tels que les problèmes pouvant surgir entre propriétaires et locataires; or, le financement de cette partie du programme avait récemment été épuisé. « Les fonds que vous nous donnez vont nous aider à poursuivre ce programme », souligne-t-il avec gratitude.

« Nous avons contacté, localisé et soutenu plus de 300 vétérans », de préciser Kirk McMahon, gestionnaire. Et, de rajouter Marla Newman, agente à la transition des vétérans : « Tout cela me rend un peu émotive, car je vois au-delà de l'aide que nous apportons aux vétérans de jour en jour. »

Partenariat de Wounded Warriors Canada et de la Légion : ‘Opération Chien d’assistance »

(Don de 400 000 $)

Des chiens d'assistance bien entraînés peuvent s'avérer des bouées de sauvetage pour les vétérans qui font face à des problèmes de santé mentale. En 2018, la Direction provinciale de l'Ontario de la Légion s'est associée à Wounded Warriors Canada pour aider cet organisme dans son travail visant à fournir des chiens aux vétérans qui souffrent de traumatismes liés au stress opérationnel. Alors qu'il faut noter que la Légion milite depuis des années en faveur de normes nationales pour les chiens d'assistance, rien d'officiel encore n'existe à ce jour. En l'absence de telles normes, Wounded Warriors a établi des lignes directrices.

« Il doit y avoir des normes que les gens devraient être tenus de respecter et qui devraient leur être enseignées, afin que nos vétérans et, dans notre cas, aussi nos premiers répondants, puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin grâce à un chien d'assistance correctement formé et apparié », de résumer Phil Ralph, directeur des Services de santé chez Wounded Warriors Canada.

Le nouveau financement permettra à l'organisme de jumeler un nombre accru de vétérans avec des chiens d'assistance bien dressés, le tout rendu possible grâce aux donateurs. « En Ontario, cela ne serait vraiment pas possible sans le soutien de la Direction provinciale de l'Ontario et de ses filiales partout à travers notre merveilleuse province », a-t-il fait savoir.

Il est à noter que cela prend environ deux ans pour adéquatement former un chien d'assistance pour aider les vétérans. Viking, le plus récent chiot recruté, était présent lors de l’annonce pour que tous le rencontrent.

Laura Mackenzie de K-9 Country Inn, un fournisseur de services, a fait savoir que la formation de chaque chien d'assistance coûte près de 40 000 dollars. « Je suis on ne peut plus emballée à l'idée de pouvoir aller de l'avant et d'être en mesure maintenant d'aider plus de gens. » Elle a également expliqué comment la création d'une « communauté » avec les vétérans et leur chien représentait une grande partie du succès du programme.

Centre pour vétérans de Sunnybrook – Projet du cénotaphe

(Don de 500 000 $ sur cinq ans)

Le Souvenir constitue l'un des principaux piliers de la Légion et, à cet égard, il est primordial de veiller à assurer des lieux paisibles et bien entretenus pour se souvenir de nos vétérans. Ces fonds aideront le 'Centre des anciens combattants' de Sunnybrook à remettre à neuf son cénotaphe – un lieu où, chaque année en novembre, une cérémonie du jour du Souvenir est organisée.

« Sunnybrook étant le tout premier hôpital militaire du Canada à accueillir les anciens combattants qui revenaient de la Seconde Guerre mondiale, nous avons besoin de ce cénotaphe », d'expliquer Linda Bryson, directrice de la philanthropie, de la Fondation Sunnybrook. « C'est le seul projet de construction national qui a été approuvé à ce stade, et qui fait foi de toute l'appréciation que nous avons envers les anciens combattants. »

Un engagement continu

L'engagement continu de la Direction provinciale de l'Ontario à soutenir ces quatre groupes est appuyé par les résultats positifs signalés dans la communauté des vétérans. À ce jour, ces organismes ont aidé de nombreux vétérans et familles dans leur cheminement de transition, prêté leur assistance à des centaines de vétérans vivant dans la rue, jumelé de nombreux vétérans avec des chiens d'assistance et contribué à accueillir des milliers de vétérans et sympathisants lors de cérémonies spéciales ou de moments de tranquille réflexion.

Tous les projets ont été financés par les fonds du coquelicot de l'Ontario, sauf pour le Réseau de transition des vétérans qui lui a été financé par les revenus provenant du Registre de reconnaissance du service militaire de la Direction provinciale de l'Ontario.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

