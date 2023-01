Temenos erweitert Plattform-Funktionen zur Beschleunigung von Banking-as-a-Service

French German

GENF, Schweiz, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass es seine Banking-as-a-Service (BaaS)-Funktionen auf der Temenos Banking Cloud erweitert hat, um die technologischen Anforderungen von Organisationen zu erfüllen, die BaaS anbieten – von lizenzierten Banken bis hin zu spezialisierten BaaS-Anbietern, die Marken oder Fintechs bedienen. Mit der Temenos Banking Cloud können etablierte und nicht etablierte Banken sowie BaaS-Anbieter ihre BaaS-Programme schnell und mit minimalem Aufwand etablieren und skalieren und sich so neue Einnahmequellen erschließen.



Temenos bietet API-gesteuerte Banking-Funktionen, die von der Erstellung bis zur Abwicklung von Finanzprodukten für Privatkunden, KMU, Firmenkunden und Vermögen reichen. Mit den neuen Open Products-Funktionen von Temenos können lizenzierte Banken und BaaS-Anbieter hochgradig konfigurierbare Finanzprodukte erstellen und anbieten, die es Marken und Fintechs ermöglichen, ihre eingebetteten Finanzangebote zu differenzieren.

Im BaaS-Ökosystem binden Marken und Fintechs – von Einzelhändlern bis hin zu Mitfahr-Apps – Finanzdienstleistungen in ihre Angebote ein, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen, die Kundenbindung zu stärken und den Umsatz zu steigern. Open Products von Temenos erfüllt diese Anforderung durch die Entkopplung von Produktdesign und Service von den zugrunde liegenden Verarbeitungssystemen. So können neue Produkte auf der Grundlage standardisierter Bankdienstleistungen entwickelt und dann unabhängig als Code veröffentlicht werden, so dass sie durch das Erweiterungs-Framework von Temenos erweiterbar und aktualisierbar sind.

Wenn eine Marke beispielsweise Kreditservices am Point of Sale anbieten möchte, könnte sie den Temenos-Kreditservice des BaaS-Anbieters nutzen und dann Open Products einsetzen, um differenzierte Funktionen zu entwickeln, wie z. B. Angebote mit späterer Auszahlung, variable Zinssätze oder Anreize für vorzeitige Zahlungen.

Für lizenzierte Banken bietet die Temenos Banking Cloud jederzeit verfügbare Kundenservices wie Zahlungen, Bestellungen und Kreditwürdigkeitsprüfungen. Das Erweiterungs-Framework von Temenos ermöglicht es Banken, Bankdienstleistungen zu erforschen und ihre Funktionalität zu konfigurieren oder zu erweitern. Temenos bietet eine leistungsstarke, API-basierte, Cloud-native Plattform für Banken, um Finanzdienstleistungen für E-Commerce-Marken und Fintechs in großem Umfang anzubieten.

Ein globaler Zahlungsverkehrsanbieter führte seinen Buy-Now-Pay-Later-Service auf der Temenos Banking Cloud ein und erreichte damit 25 Millionen BNPL-Kunden, was 150 Millionen Krediten entspricht; dies war die schnellste und erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte des Unternehmens.

In einem kürzlich durchgeführten Benchmark mit 100 Millionen Kunden und 200 Millionen Einlagenkonten mit 100.000 Transaktionen pro Sekunde und bis zu 61 Transaktionen pro Sekunde pro Kern auf AWS Cloud erreichte die Temenos-Plattform eine erstklassige Leistung in Bezug auf Skalierbarkeit und Effizienz und bewies damit ihre Fähigkeit, Banken bei der massiven Skalierung und Bewältigung der hohen Transaktionsvolumina in der BaaS-Welt zu unterstützen. Dabei werden mehrere Marken auf einer einzigen Plattform gehostet, was unsere grüne Architektur unterstreicht.

Darüber hinaus deckt Temenos die technologischen Bedürfnisse von BaaS-Anbietern ab, die ihre Zahlungsverkehrs- und Kartendienste durch Banktechnologie ergänzen. Mit der Temenos-Plattform können BaaS-Anbieter eine durchgängige BaaS-Infrastruktur einschließlich regulatorischer Unterstützung anbieten, um Marken bei der Bereitstellung von eingebetteten Finanzdienstleistungen zu unterstützen.

BaaS-Anbietern bietet Temenos auch APIs, um sich mit mehreren Marken oder Fintechs zu verbinden und ihnen dabei zu helfen, ihren Kunden eine digitale Reise zu bieten und mehrere Produkte pro Marke von einer einzigen, hoch skalierbaren Plattform aus zu bedienen. Die Temenos Banking-Plattform kann auch „as a service“-Angebote von BaaS-Anbietern wie Privat- und Geschäftskredite unterstützen. Die Komplexität des Betriebs mehrerer Marken mit unterschiedlichem Kundenstamm, die sich eine gemeinsame Infrastruktur und Datensätze für regulierte Banken teilen, wird durch die bewährte Multi-Bank-Architektur von Temenos problemlos bewältigt.

Mbanq, der führende BaaS-Anbieter, nutzt die Temenos-Plattform, um seinen Kunden BaaS-Dienste anzubieten. Temenos gab kürzlich bekannt, dass es in Mbanq investiert hat, um die BaaS-Möglichkeiten in den USA zu nutzen.

Vlad Lounegov, Chief Executive Officer von Mbanq, erklärte: „Die Kombination der Temenos Banking-Plattform mit den ergänzenden Technologien von Mbanq, wie z. B. einer patentierten digitalen Geldbörse mit mehreren Währungen und Vermögenswerten, bringt ein differenziertes BaaS-Angebot für Fintechs und Marken sowie konforme Bank- und Zahlungsverkehrsfunktionen für die regulierten Partnerbanken auf den Markt.“

Philip Barnett, President Americas von Temenos, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit Mbanq erweitert unseren adressierbaren Markt, indem wir einen neuen Kanal eröffnen, um Verbrauchermarken BaaS-Dienste direkt anzubieten, ein zusätzlicher Markt für unser Geschäft. Gemeinsam bringen wir eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten im Bereich des eingebetteten Finanzwesens auf den Markt, die durch eine breite und massiv skalierbare Funktionalität untermauert wird, kombiniert mit Mehrwertdiensten wie Regulierung und Compliance. Um Banken zu unterstützen, können wir einen parallelen Kern anbieten, um ihr BaaS-Geschäft separat und sicher zu betreiben, indem wir es in ihr bestehendes Kernbankensystem und in Marken integrieren.“

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen über 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.