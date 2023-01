English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Sisäpiiritieto

27.1.2023 klo 15.00

Aktian harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus pysyy samalla tasolla kuin aiemmin

Finanssivalvonta on 25.1.2023 päätöksellä asettanut Aktia Pankki Oyj -konsernille harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen (pilari 2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 11 luvun 6 §:n, 6 a §:n 1 momentin 1 kohdan ja 6 b §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla. Lisäpääomavaatimus on suuruudeltaan 1,25 % ja se tulee kattaa siten, että lisäpääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa (CET1) EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. Vaatimus on voimassa toistaiseksi 30.6.2023 alkaen, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.



Aktia-konsernin ydinpääoman suhde (CET1) syyskuun 2022 lopussa oli 10,6 % ja kokonaisvakavaraisuussuhde 14,7 %.

