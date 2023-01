Stelmine annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

English French

QUÉBEC, 27 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada. (« Stelmine ») (STH-TSXV) annonce aujourd’hui les résultats de l’assemblée annuelle de ses actionnaires tenue en date de ce jour (l’« assemblée »). Lors de l’assemblée, les candidats proposés par la direction, soit André Proulx, Emmanuel Goulet, Isabelle Proulx Julie Lemieux, Michel Boily et Normand Goulet, ont été élus à titre d’administrateurs de la Société. Brunet Roy Dubé, CPA S.E.N.C.R.L, ont été nommés en tant qu’auditeurs indépendants de la Société et le régime d’options d’achat d’actions (le « régime d’options ») a été réapprouvé par les actionnaires de la Société.



Stelmine est fière d’accueillir Monsieur Goulet comme membre de son équipe et est convaincue qu’il jouera un rôle actif dans la croissance de Stelmine. M Emmanuel Goulet est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, de même que d’une maîtrise en droit de l’Université de Cambridge. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2009 et a agi au cours de sa carrière comme avocat en droit commercial auprès d’un cabinet reconnu, ainsi qu’à titre de conseiller juridique et directeur des ventes dans une société pétrolière d’envergure. Me Goulet est aussi fondateur, propriétaire et président d’Équipements Halt Inc., une entreprise de distribution de mobilier urbain et produits d’infrastructure cycliste. Il enseigne depuis 2014 le droit des obligations à l’École du Barreau du Québec. La Société tient à mentionner qu’il n’y a aucun lien de parenté entre Emmanuel et Normand Goulet.

Par la même occasion, la Société annonce le départ de Mme Jacinthe Baril comme membre de son Conseil d’administration, toutefois elle continuera d’accompagner la Société à titre de conseillère à la direction. La Direction désire la remercier pour son implication au sein du Conseil.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère (Caniapiscau) à l'est de la Baie James, dans la partie orientale sous-explorée du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 1782 claims ou 939 km2 dans cette partie du nord du Québec, avec en particulier les projets Courcy et Mercator.

