Kering - Communiqué - Sabato De Sarno nommé Directeur de la Création de Gucci

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28 janvier 2023

SABATO DE SARNO NOMMÉ

DIRECTEUR DE LA CRÉATION DE GUCCI

Kering et Gucci sont heureux d’annoncer l’arrivée de Sabato De Sarno en tant que de Directeur de la Création de la Maison Gucci. Sabato De Sarno présentera sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023.

Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le Studio de Création de la Maison et sera rattaché à Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci. Il aura la responsabilité de définir et d’exprimer la vision créative de la Maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle.

Sabato De Sarno a grandi à Naples, en Italie. Il a commencé sa carrière chez Prada en 2005, puis a évolué chez Dolce & Gabbana avant de rejoindre Valentino en 2009. Il y a occupé des responsabilités de plus en plus importantes jusqu’à devenir Directeur de la Mode, supervisant les collections homme et femme.

Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci, a commenté : « Je me réjouis que Sabato rejoigne Gucci en tant que nouveau Directeur de la Création de la Maison, l’un des rôles les plus influents du secteur du Luxe. Ayant travaillé pour certaines des maisons les plus renommées d’Italie, il y apporte une très grande expérience et toute la pertinence de son profil. Je suis convaincu que, grâce à sa connaissance et à sa fine compréhension de l’héritage unique de Gucci, il dirigera nos équipes créatives avec une vision distinctive, qui permettra d’ouvrir une nouvelle page passionnante de l’histoire de la Maison tout en renforçant son statut de référence dans le domaine de la mode et en capitalisant sur la richesse de son patrimoine. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Cent deux ans après l’ouverture par Guccio Gucci de sa première boutique à Florence, Gucci est l’une des maisons de Luxe les plus iconiques, éminentes et influentes dans le monde. Avec Sabato De Sarno à la Direction de la Création, nous sommes persuadés que Gucci continuera à influencer la mode et la culture, grâce à des produits et collections hautement désirables, et à apporter un regard singulier et contemporain au Luxe moderne. »

Sabato De Sarno a déclaré : « Je suis profondément honoré d’avoir été choisi comme Directeur de la Création de Gucci. Je suis fier de rejoindre une Maison à l’histoire et au patrimoine aussi extraordinaires, qui au fil des années a su accueillir et chérir des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Je suis ému et impatient de partager ma vision créative pour la marque. »

Sabato De Sarno débutera dans ses nouvelles responsabilités dès qu’il sera libéré des obligations liées à ses fonctions actuelles.

