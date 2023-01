English Finnish

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 28.1.2023 klo 14:00

Sisäpiiritieto: Digitalist Group on allekirjoittanut aiesopimuksen vahvistaakseen Suomen tytäryhtiötään yritysostolla

Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group”) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Digitalist Finland Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen (“LOI”) järjestelystä (“Järjestely”), jossa Digitalist Finland Oy ostaisi Walker & Handson Oy:n (“W&H”) vahvistaakseen Digitalist Finland Oy:n johtoa ja teknologia- ja design-liiketoimintaa.

Suunnitellussa järjestelyssä Digitalist Finland Oy hankkisi kaikki W&H:n osakkeet osakevaihdossa suuntaamalla W&H:lle suunnatussa osakeannissa uusia Digitalist Finland Oy:n osakkeita määrän, joka vastaisi noin 10% Digitalist Finland Oy:n kaikista osakkeista Järjestelyn jälkeen. Järjestelyn myötä W&H:n omistaja Jussi Hermunen ottaa hoitaakseen Digitalist Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Jussi Hermunen toisi vahvaa kokemusta design- ja konsultointiliiketoimintojen ja -tiimien johtamisesta ollen aiemmin vetäjänä muun muassa EY Doberman Finlandissa, Wavespace Nordicsissa sekä Head of Studio Ideanissa.

W&H on nouseva suomalainen CX design yritys, joka on Q4 2022 aloittanut liiketoimintansa rakentamisen asiakaskokemuksen suunnittelussa ja työskentelee yhdessä Digitalist Groupin kanssa valikoiduissa asiakasprojekteissa. W&H:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 83 tuhatta euroa ja käyttökate positiivinen. W&H:lla on 3 työntekijää mukaan lukien omistaja Jussi Hermunen.

Suunniteltu Järjestely vahvistaisi Digitalist Finland Oy:n johtoa ja liiketoiminnan suorituskykyä Jussi Hermusen johtamana sekä toisi W&H:n kasvavan määrän potentiaalisia asiakkaita Digitalist Finland Oy:lle.

Järjestely on ehdollinen tavanomaisille due diligence -tarkastuksille ja Järjestelyn lopullisten sopimusehtojen hyväksynnälle. Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen sopimus Järjestelystä viimeistään helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Järjestelyn tarkemmat tiedot ja yksityiskohdat sekä vaikutukset Digitalist Groupin taloudelliseen asemaan julkistetaan erikseen, kun Järjestely on saatettu loppuun ja lopulliset ehdot ovat vahvistettu.

