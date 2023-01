English French

Rexel poursuit la gestion active de son portefeuille avec deux acquisitions et une cession

Dans le cadre de son plan stratégique Power Up 2025, Rexel annonce aujourd'hui trois transactions, deux acquisitions en Amérique du Nord et la cession de ses activités en Norvège, renforçant ainsi le portefeuille du Groupe.

L'acquisition de Buckles Smith Electric Company aux États-Unis a été signée et finalisée le 5 janvier 2023. Acteur reconnu de l'automatisme industriel et revendeur agréé des solutions d'automatismes Rockwell, Buckles Smith renforce l'expertise, la présence et la qualité de la relation client de Rexel dans la région de la baie de San Francisco. Le rapprochement des deux sociétés leur permettra d'accélérer leur développement dans une région à forte croissance et axée sur la technologie. Buckles Smith opère 6 agences et a généré un chiffre d'affaires de l’ordre de 150 millions de dollars en 2022.

L'acquisition de Lineman’s Testing Laboratories au Canada a été signée et finalisée le 17 janvier 2023. Cette opération accroît la présence de Rexel Canada sur le marché attractif des services publics avec une offre de produits, services et solutions qui viendront compléter le portefeuille de Rexel. Lineman’s Testing Laboratories opère 2 agences et a généré un chiffre d'affaires de l’ordre de 25 millions CAD en 2022.

Rexel annonce également la signature de la cession de ses opérations en Norvège à Kesko le 27 janvier 2023. Avec un chiffre d'affaires d'environ 250 M€ en 2022, l’activité de Rexel en Norvège était moins rentable que la moyenne du Groupe et présentait un moindre potentiel stratégique et de création de valeur. La finalisation de l'opération est soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence en Norvège.

Les trois transactions combinées seront relutives pour Rexel dès la première année en termes de profitabilité, de résultats et de Retour sur Capitaux Employés (ROCE). Elles s'inscrivent pleinement dans la feuille de route stratégique Power Up 2025 annoncée en juin 2022.

Depuis le 1er janvier 2021, au travers de 10 opérations dont celles annoncées aujourd'hui, Rexel a acquis environ 1,5 milliard d’euros de ventes additionnelles et cédé environ 0,5 milliard d’euros de chiffre d'affaires, améliorant significativement le profil de croissance et de profitabilité du Groupe et renforçant ses capacités à répondre aux enjeux et opportunités de la transition énergétique et des tendances à l’électrification.

