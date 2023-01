English Dutch French

Brussel, 30 januari 2023

Orange Belgium en Telenet ondertekenen twee commerciële wholesaleovereenkomsten die toegang bieden tot elkaars hybride glasvezelcoax- en fiber-to-the-home netwerken

Orange Belgium en Telenet hebben twee commerciële wholesaleovereenkomsten voor vaste verbindingen ondertekend, waarvan de inwerkingtreding afhankelijk is van de voltooiing van de transactie in verband met de verwerving van 75% min één aandeel van VOO door Orange Belgium. De overeenkomsten bieden toegang tot elkaars vaste netwerken voor een periode van 15 jaar en bestrijken zowel de huidige hybride glasvezelcoax- als de toekomstige Fiber-to-the-Home technologieën in beide netwerkgebieden. Orange Belgium gelooft dat deze overeenkomsten investeringen zullen bevorderen en de klant en de concurrentie op de Belgische telecommarkt ten goede zullen komen.

Met deze overeenkomsten verzekert Orange Belgium zich van toegang tot Telenets hybride glasvezelcoaxnetwerk en tot het toekomstige Fiber-to-the-Home-netwerk van Telenet voor een periode van 15 jaar, een belangrijke factor om zijn nationale convergentiestrategie te versterken. In combinatie met zijn geavanceerde mobiele netwerk en de modernisering van het VOO-netwerk in de gewesten Wallonië en Brussel-Hoofdstad, zal Orange Belgium de vaste en mobiele multi-gigabit ervaring in het hele land democratiseren.

Bovendien zal Orange Belgium Telenet wholesaletoegang verlenen tot het hybride glasvezelcoaxnetwerk van VOO en Brutélé en tot zijn toekomstige Fiber-to-the-Home-netwerk in de regio's Wallonië en Brussel-Hoofdstad. Het zal Telenet ook verzekeren als groothandelsklant, waardoor de netwerkpenetratie en het rendement op moderniseringsinvesteringen zullen toenemen.

De inwerkingtreding van deze overeenkomsten is afhankelijk van de voltooiing van de transactie voor de verwerving van 75% min één aandeel van VOO door Orange Belgium, waarvoor met name de goedkeuring van de Europese Commissie vereist is.

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium, verklaart: "Het is een belangrijke stap voorwaarts in de uitrol van onze toonaangevende nationale multi-gigabitstrategie. Met de overname van VOO hebben we een ambitieus investeringsplan om het netwerk te upgraden en onze klanten multi-gigabit connectiviteit te bieden. De overeenkomst over het Telenet-netwerk vormt een aanvulling op ons vermogen om een hybride glasvezelcoax- en Fiber-to-the-Home-connectiviteit met multi-gigabit aan te bieden aan onze klanten, waar zij ook wonen. We verwelkomen Telenet ook als groothandelsklant op ons toekomstige VOO-netwerk. Deze overeenkomsten zullen de concurrentie en netwerkinvesteringen in het hele land bevorderen".

