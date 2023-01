Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué financier 2022

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Communiqué de presse exercice 2022

St Etienne, publié le 30 janvier 2023

Le vendredi 27 janvier 2023, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire-Haute Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin décembre 2022.

Le Crédit Agricole Loire Haute Loire continue son accompagnement et son soutien auprès de l’ensemble des acteurs du territoire en affichant un niveau élevé de crédits octroyés en 2022

La Caisse Régionale offre le 1er réseau bancaire sur le territoire avec 138 agences de proximité, 6 agences spécialisées et 1 403 collaborateurs dont 100 alternants.

Les encours de collecte sont en progression de 2% sur un an à 15,7 Mds€.

La collecte bilan, qui finance les crédits localement, augmente de +4,7% avec une hausse de +12,9% sur les livrets et de +32,2% sur les encours de dépôts à terme pour lesquels la Caisse Régionale mène une politique volontariste envers les entreprises du territoire. En revanche les dépôts à vue sont en diminution de -0,9% en lien avec la hausse des taux d’épargne.

La collecte hors-bilan décroit de -3,3% avec des encours assurance-vie en baisse de -1,2% fortement impactés par un effet bourse défavorable.

Les encours de crédits clientèle progressent de +5,4% pour atteindre 10,1 Mds€. Ils permettent d’accompagner les projets de l’ensemble des acteurs locaux, avec +7,4% sur les crédits habitat, +0,7% sur les prêts consommation et +3,3% sur les crédits équipement.

L’évolution du nombre de contrats d’assurances de biens et de personnes souscrits par les clients de la Caisse Régionale reste dynamique en 2022 à +1,8%.

Les services poursuivent leur évolution avec +1,7% pour les offres de banque au quotidien et +2,8% pour les cartes bancaires.

Enfin, sur l’année 2022, la Caisse Régionale reste attractive avec plus de 23 700 entrées en relation. 45% des clients de la Caisse Régionale sont sociétaires (230 052 sociétaires).

Un résultat net solide qui résiste bien aux conditions d’exercice plus difficiles

Le Produit Net Bancaire (PNB) progresse de +1,5% sur un an à 280,3 M€.

Cette évolution est favorable en dépit d’une Marge d’Intermédiation Globale en diminution de -10,2% sur 1 an liée à la hausse brutale des taux de marché qui s’est répercutée immédiatement sur le coût du passif. Dans ce contexte de forte remontée des taux, les épargnants bénéficient d’une évolution rapide de la rémunération de leur épargne règlementée, alors que les taux fixes des crédits immobiliers protègent les emprunteurs de manière durable.

A 170 M€, les charges de fonctionnement augmentent de +4,7% par rapport à l’exercice 2021. Ces charges permettent de financer le développement de l’entreprise tant sur les moyens humains (180 nouveaux collaborateurs ont rejoint la Caisse Régionale en 2022) que technologiques avec le développement de nouvelles fonctionnalités sécurisées.

Le coût du risque augmente de 7,9 M€ comparé à un niveau historiquement bas lié aux soutiens publics massifs durant la période Covid. Le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse (1,85% à fin décembre 2022 contre 1,70% à fin décembre 2021). Le taux de couverture des créances douteuses à 53% intègre la nouvelle définition du défaut (créances en période d’observation).

Par ailleurs, les provisions au titre de l’IFRS9 s’accroissent dans le cadre d’une gestion prudente.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés à 11 M€, le résultat net social atteint 80,2 M€ (-1,2%).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 85,1 M€ en intégrant 25,8 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 25 avril 2023 le versement d’un dividende de 3€ par CCI soit un rendement de 5,64% par rapport au cours du 31/12/2022 qui s’établissait à 53,2€.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



2022



Variation Encours de collecte 15 740 +2,0 % Encours de crédits clientèle 10117 +5,4 % PNB 280 +1,5 % Charges de fonctionnement (170) +4,7 % Résultat brut d’exploitation 110 -3,0 % Résultat net social 80 -1,2 %









Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



2022



Variation PNB 439 +2,6 % Charges de fonctionnement (288) +4,0 % Résultat brut d’exploitation 151 -0,1 % Résultat net consolidé – part du groupe 85 -11,1 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 30 septembre 2022, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,6 Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité global de 30% pour un minimum règlementaire de 10,5 %. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,5 Mds€ et représentent 16,4% du bilan dont le total s’élève au 31/12/2022 à 15,3 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 30,2 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 49,6%.

Le Crédit A gricole Loire Haute -Loire prépare l’avenir en se dotant d’un projet d’entreprise ambitieux

Dans un contexte marqué à court terme par une nouvelle hausse des taux règlementés qui pèsera sur la marge d’intérêt et une possible remontée du coût du risque compte tenu du contexte économique, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire entend continuer à être utile pour ses clients.

Le nouveau projet d’entreprise baptisé « Engagés ! » a ainsi été partagé dans l’entreprise le 6 décembre 2022, il s’articule autour de 6 intentions stratégiques :

Notre identité coopérative & mutualiste : Incarner avec fierté la singularité de notre modèle coopératif et mutualiste, pour amplifier l’utilité de nos actions en Loire Haute-Loire.





Incarner avec fierté la singularité de notre modèle coopératif et mutualiste, pour amplifier l’utilité de nos actions en Loire Haute-Loire. Nos clients : Accroître notre attractivité, la valeur et l’utilité que nous apportons à chacun de nos clients.





Accroître notre attractivité, la valeur et l’utilité que nous apportons à chacun de nos clients. Nous : Permettre à chacun dans l’entreprise d’être un acteur engagé, responsable, compétent, reconnu et fier d’appartenir à un collectif.





Permettre à chacun dans l’entreprise d’être un acteur engagé, responsable, compétent, reconnu et fier d’appartenir à un collectif. Notre territoire : Être un acteur structurant, engagé et responsable pour relever les grands défis de notre époque. Parmi eux, la transition énergétique et bas carbone de l’économie, la rénovation énergétique des logements, l’inclusion des plus modestes et les enjeux de la santé et du bien vieillir. Nous participerons également à l’attractivité du territoire comme acteur majeur de l’immobilier.





Être un acteur structurant, engagé et responsable pour relever les grands défis de notre époque. Parmi eux, la transition énergétique et bas carbone de l’économie, la rénovation énergétique des logements, l’inclusion des plus modestes et les enjeux de la santé et du bien vieillir. Nous participerons également à l’attractivité du territoire comme acteur majeur de l’immobilier. Notre excellence opérationnelle : Se centrer, en permanence dans la définition et l’excellence de nos processus sur ce qui produit de la valeur et de l’utilité.





Se centrer, en permanence dans la définition et l’excellence de nos processus sur ce qui produit de la valeur et de l’utilité. Notre trajectoire financière : Assurer un niveau de résultat qui pérennise notre entreprise et développe notre capacité d’intervention sur le territoire.





Tout ceci est possible grâce à notre solidité financière et notre volonté de créer de la valeur pour chacun et construire un avenir plus durable pour tous.

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Frédéric ROYON (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr) -

