eQ PE XV US keräsi 1. sulkemisessa ennätykselliset 177 miljoonaa dollaria

30.1.2023, klo 10:00

eQ Varainhoito on kerännyt eQ PE XV US -rahastoon 1. sulkemisessa 177 miljoonaa dollaria eli 35 prosenttia enemmän kuin eQ PE XIII US -rahaston 1. sulkemisessa vuonna 2021. eQ PE XV US -rahaston varainkeruuta jatketaan ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään syksyllä 2023.

Erikoissijoitusrahasto eQ PE XV US tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Rahaston sijoitussalkussa tulee olemaan 12-15 pääosin sektorierikoistunutta rahastoa, joiden kautta rahasto hajautuu yli 150 yhtiöön useille eri toimialoille ja osavaltioihin.

eQ aloitti vuonna 2015 yhteistyön Chicagossa sijaitsevan RCP Advisorsin kanssa ja nyt kerättävä rahasto on viides USA-rahasto. RCP on vuonna 2001 perustettu, erityisesti pieniin ja keskisuuriin pohjoisamerikkalaisiin rahastoihin erikoistunut, hyvin kokenut ja erinomaisesti resursoitu Private Equity -varainhoitaja. Yhteensä eQ on kerännyt US-rahastoihinsa jo yli 900 miljoonaa dollaria.

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, kommentoi:

”eQ tarjoaa sijoittajille erinomaisen, hajautetun tavan sijoittaa suomalaisen rakenteen kautta myös maailman suurimmalle PE-markkinalle Pohjois-Amerikkaan. Näyttää siltä, että pääosa asiakkaistamme haluaa edelleen nostaa PE-allokaatiotaan. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä pitkäaikaiseen yhteystyöhömme RCP:n kanssa, ja olemme päässeet sijoittamaan parhaisiin, ylimerkittyihin PE-rahastoihin. Pohjois-Amerikkaan sijoittavilla rahastoillamme on jo yli 40 managerisuhdetta ja valtaosa eQ PE XV US -sijoituksista tulee olemaan sijoituksia näiden managereiden uusiin rahastoihin. Rahaston sijoitustoiminta käynnistyy välittömästi 1. sulkemisen jälkeen.”

eQ Varainhoidon hallinnoitavat varat olivat syyskuun 2022 lopussa 12,3 miljardia euroa, josta 2,8 miljardia euroa oli eQ:n private equity -rahastoissa. eQ perustaa vuorovuosin Eurooppa- ja Pohjois-Amerikka -rahastot. eQ:n private equity -rahastot ovat tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille.

Helsinki 30.1.2023

eQ Varainhoito Oy

