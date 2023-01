Easy Aerial inngår produksjonsavtale med Kitron

English Norwegian

(2023-01-30) Kitron har inngått en produksjonsavtale med Easy Aerial Inc, et raskt voksende amerikansk selskap som utvikler autonome UAV-løsninger (unmanned aerial vehicle).



Produksjonspartnerskapet omfatter flere år og flere millioner dollar og vil være basert ved Kitrons anlegg i Windber i Pennsylvania.

– Easy Aerial fortsetter å utvide sin virksomhet gjennom samarbeid med strategiske partnere. Vi er glade for å inngå avtale med Kitron, som har en ledende posisjon innen produksjonstjenester for elektronikk, har kapasitet til å produsere store volumer og tilbyr avanserte front-end-tjenester, sier Ivan Stamatovski, teknologidirektør i Easy Aerial.

– Vi er veldig glade for at Easy Aerial har valgt Kitron som produksjonspartner for å støtte veksten deres. Kitron har en lang historie innen forsvars- og sikkerhetsmarkedet, og dronesegmentet byr på spennende vekstmuligheter, ikke minst i USA, hvor vårt Windber-anlegg er godt posisjonert for å møte denne etterspørselen. Å signere en langsiktig partnerskapsavtale med Easy Aerial, en markedsleder innen UAV-løsninger, er en viktig anerkjennelse, sier Gary Tarallo, leder for Kitrons USA-virksomhet.

Easy Aerial ble grunnlagt i 2015, har hovedkontor i Brooklyn i New York og et team på over 100 ingeniører, designere og luftfartseksperter. Selskapet utvikler autonome UAV-løsninger av militær kvalitet for sikkerhet, kartlegging og inspeksjonsapplikasjoner. I tillegg til å betjene mange kommersielle vertikaler, gir Easy Aerial et komplett tilbud til det amerikanske forsvaret og andre offentlige kunder gjennom USA-basert produksjon og samsvar med relevant lovgivning gjennom sertifiseringer (ISO, AS, CMMx) for å overholde føderale krav til virksomheten.

– Siden starten har Easy Aerial vokst raskt i både størrelse og bredde. I dag omfatter formålet vårt bruk av droner for å redde liv og for å beskytte eiendom og infrastruktur. Easy Aerials løsninger gir også situasjonsforståelse til redningstjenester, overvåker folkemengder og hjelper til med sikkerhet, som eksempler på kommersielle bruksområder, sier Ido Gur, administrerende direktør i Easy Aerial.

