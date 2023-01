English French Dutch

Notification préalable concernant les résultats annuels 2022 d’Umicore





Umicore publiera ses résultats annuels le 16 février 2023 à 07h30 CET.

En complément, le Groupe organisera, le même jour, un webcast et une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs à 09h30 CET et pour les médias à 08h30 CET.





1. Webcast et conférence téléphonique analystes et investisseurs | 16 février | 9h30 CET

Au cours d’une conférence téléphonique et un webcast à l'intention des analystes et des investisseurs Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, et Wannes Peferoen, CFO, commenteront les résultats pour l’année 2022, suivi par une session de questions-réponses. Cette conférence peut être suivie par conférence téléphonique et webcast audio en utilisant les informations d’accès affichés ci-après.





WEBCAST AUDIO EN DIRECT

Le webcast audio est accessible via le lien suivant :

https://channel.royalcast.com/landingpage/umicore/20230216_1/





CONFERENCE CALL

La téléconférence est accessible via les numéros suivants :

Belgium +32 (0) 3 303 9933 France +33 (0) 1 7099 4742 Allemagne +49 (0) 69 6677 75757 Pays-Bas +31 (0) 20 708 5074 Royaume Uni +44 (0) 33 0551 0202 Irelande +353 (0) 1 553 0196 Italie +39 06 83360401 Luxembourg +352 2020 4268 Portugal +351 3 0880 0409 Espagne +34 91 788 9856 New York, US +1 786 496 5601

Nous vous invitons à composer le numéro au moins 5 minutes à l'avance. Cela permettra à l'opérateur de vous transférer dans l'appel avant l'heure de début prévue.

Composez : le numéro de téléphone d'accès

ID de la conférence : Citez "Umicore" lorsque l'opérateur vous le demande.

Veuillez indiquer votre prénom, votre nom et le nom de votre société après la tonalité. Si la conférence n'a pas encore commencé, vous serez mis en attente.





2. Conférence téléphonique à l’attention de la presse | 16 février | 8h30 CET

Au cours de la conférence téléphonique à l’attention de la presse, Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, présentera les résultats de l'année 2022 et répondra aux questions dans le cadre d'une session de questions-réponses.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence téléphonique sont invités à contacter l'équipe chargée des relations avec les médias et peuvent joindre le call via le lien suivant:

https://umico.re/FYR-2022-MediaCall







Avis de non-responsabilité

La conférence téléphonique et le webcast organisés par Umicore seront enregistrés. L'enregistrement audio et visuel de la conférence téléphonique et du webcast en direct comprend tous les documents et matériels échangés ou consultés pendant l'événement en direct, les questions posées par les participants pendant l'événement en direct et la transcription. Cet enregistrement sera conservé par Umicore et pourra par la suite être partagé par Umicore avec d'autres parties intéressées ou utilisé par Umicore dans le domaine public, chaque fois dans le but de fournir aux parties intéressées un accès égal aux informations et des conditions de concurrence équitables. La base légale du traitement de toute donnée personnelle incluse dans l'enregistrement est l'intérêt légitime et il ne vous sera donc pas demandé de consentir expressément à ce traitement. Les participants qui ne souhaitent pas être enregistrés ont la possibilité de couper leur micro, d'éteindre leur webcam et/ou de ne pas contribuer. Toute donnée personnelle incluse dans l'enregistrement sera stockée et traitée par Umicore conformément à sa politique de confidentialité, qui peut être consultée sur notre site web www.umicore.com. Si vous avez des questions concernant ce qui précède, vous pouvez contacter le responsable de la protection des données d'Umicore via data_protection@umicore.com. "Umicore" fait référence à Umicore, NV, une société dont le siège social est situé rue Broek 31, 1000 Bruxelles, Belgique, et dont le numéro d'entreprise est 401.574.852.





Pour tout complément d'information

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





Media Relations