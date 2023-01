English French Dutch

Kennisgeving in het kader van de publicatie van Umicore’s jaarresultaten voor 2022





Umicore zal haar resultaten voor het volledige jaar 2022 bekendmaken op 16 februari 2023 om 07u30 CET.

Bovendien zal de Groep op dezelfde dag een webcast en conference call organiseren voor analisten en beleggers om 09u30 uur CET en voor de pers om 08u30 CET.





1. Webcast en conference call voor analisten en beleggers | 16 februari | 9u30 CET

Tijdens de webcast en conference call voor analisten en beleggers zullen Umicore’s CEO, Mathias Miedreich en CFO, Wannes Peferoen de jaarresultaten voor 2022 toelichten, gevolgd door een Q&A sessie. Om deze conference call en audio webcast bij te wonen dienen onderstaande inbelgegevens gebruikt te worden.





LIVE AUDIO WEBCAST

De audio webcast is beschikbaar op:

https://channel.royalcast.com/landingpage/umicore/20230216_1/





CONFERENCE CALL

Onderstaande telefoonnummers geven toegang tot de teleconferentie

Belgium +32 (0) 3 303 9933 Frankrijk +33 (0) 1 7099 4742 Duitsland +49 (0) 69 6677 75757 Nederland +31 (0) 20 708 5074 Verenigde Koninkrijk +44 (0) 33 0551 0202 Ierland +353 (0) 1 553 0196 Italië +39 06 83360401 Luxemburg +352 2020 4268 Portugal +351 3 0880 0409 Spanje +34 91 788 9856 New York, VS +1 786 496 5601

Wij verzoeken u ten minste 5 minuten van tevoren in te bellen. Zo kan de telefonist(e) u doorverbinden voor de geplande aanvangstijd. Bel het nummer van uw land.

Kiezen: Telefoonnummer toegang

Conferentie-ID: Vermeld "Umicore" wanneer de operator dit vraagt.

Gelieve uw voornaam, achternaam en bedrijfsnaam te vermelden na de toon. Indien de conferentie nog niet begonnen is, wordt u in wacht geplaatst.





2. Mediacall | 16 februari | 8u30 CET

Tijdens de mediacall zal Umicore CEO, Mathias Miedreich, de jaarresultaten voor 2022 toelichten en daarna vragen beantwoorden tijdens een Q&A.

Media die hieraan willen deelnemen kunnen contact opnemen met het mediarelatieteam.

https://umico.re/FYR-2022-MediaCall





Disclaimer

De teleconferentie en webcast die door Umicore worden georganiseerd, worden opgenomen. De audio- en visuele opname van de live-conferentieoproep en webcast omvat alle documenten en materialen die tijdens het live-evenement worden uitgewisseld of bekeken, vragen die tijdens het live-evenement door de deelnemers worden gesteld en het transcript. Dergelijke opnames zullen door Umicore worden bewaard en kunnen nadien door Umicore worden gedeeld met andere belanghebbende partijen of door Umicore worden gebruikt in het publieke domein, telkens met het oog op het verschaffen van gelijke toegang tot informatie aan de belanghebbende partijen en het creëren van een gelijk speelveld. De rechtmatige basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de opname zijn opgenomen, zijn de rechtmatige belangen en bijgevolg zal u niet worden gevraagd om uitdrukkelijk in te stemmen met een dergelijke verwerking. Deelnemers die niet willen worden opgenomen, hebben de mogelijkheid hun microfoon uit te zetten, hun webcam uit te schakelen en/of geen bijdrage te leveren. Alle persoonlijke gegevens die in de opname worden opgenomen, zullen door Umicore worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op onze website www.umicore.com. Als u vragen hebt over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Umicore via data_protection@umicore.com. "Umicore" verwijst naar Umicore, NV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer 401.574.852





Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





Media Relations