Abstraktioner formar en ny värld

Uppsala, Jan. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Jacob Dahlgren Constructing A New World [Under Construction] 4 feb - 19 mars 2023

JACOB DAHLGREN

Constructing A New World

[Under Construction]

4 feb - 19 mars 2023

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Välkommen på pressvisning: tors 2 feb kl 10-14 (se mer nedan)

Jacob Dahlgren visar nya skulpturer och grafiska blad i utställningen Constructing A New World [Under Construction] på Bror Hjorths Hus i Uppsala. Invigning lördag 4 februari kl 14.00.

Jacob Dahlgren (född 1970) har alltid varit intresserad av abstraktioner. Hans konst är fylld av dem. Han förenklar konkreta detaljer, tänker bort vissa egenskaper hos ett objekt eller en företeelse för att lyfta fram andra. Han hämtar inspiration direkt från naturen eller från vardagliga föremål som vi nästan inte uppmärksammar eller än mindre tänker på som konst. Det kan vara tunnelbanekartan, ett kopplingsschema eller en abstrakt målning som får vara utgångspunkt och inspiration för ett verk.

Verk med titeln Constructing a New World har Jacob Dahlgren jobbat med i många år. De har alla sin utgångspunkt i naturen och trädets former och växtmönster. I trädet ser Dahlgren samspelet mellan natur och abstraktion, mellan det konkreta och det fantasifulla. Men vår omvärld är i ständig förändring och kan tolkas och omtolkas i oändlighet. Världen är alltid under konstruktion och förändring. Verken är helt nya för utställningen i Bror Hjorths Hus och har kanske ännu inte fått sin slutliga form eller färg. De är fortfarande under konstruktion.



PRESSVISNING:



Du är välkommen att få en förhandstitt på utställningen tillsammans med konstnären Jacob Dahlgren tors 2 feb kl 10-14.



Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:



Pressmaterial hittar du på press.brorhjorthshus.se



Frågor eller önskemål? Kontakta mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:



Utställningen invigs lör 4 feb kl 14 av Linus Elmes, curator och skribent.



MÖT KONSTNÄREN:



Onsdag 8 mars kl 19.00 berättar Jacob Dahlgren om sitt konstnärskap och den pågående utställningen.



ÖPPETTIDER:



Tors–sön kl 12–16

Kvällsöppet 9 feb & 9 mars kl 18-20



About Press - Bror Hjorts Hus

Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contact

Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030