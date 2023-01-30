FourKites 與 cargonerds 攜手合作，為全球貨運代理和託運人節省更多成本與時間

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芝加哥, Jan. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的實時供應鏈能見度公司FourKites 今天宣布與 cargonerds 合作，利用其領先市場的供應鏈能見度數據提升數碼貨運的平台。



現在 cargonerds 借助 FourKites 的數據和機器學習輔助預計到達時間，確保貨運代理及其客戶能夠於整個端到端供應鏈過程中追蹤產品，並準確知道產品何時到達目的地。該綜合解決方案將在全球實時追蹤公路、鐵路、海運、空運、包裹和最後一英里的全球貨運。

cargonerds 的創始人 Conrad Franchi 表示：「FourKites 擁有全球最大的供應鏈數據網絡和強大的機器學習能力，透過他們的端到端解決方案，我們能夠為客戶提供最準確的 ETA （預計到達時間）和更廣泛的網絡協作。在適當時間擁有合適的數據，準確判斷如何部署，才是主動解決問題並降低成本和費用的唯一途徑。」

cargonerds 的總部位於德國漢堡，由 Rohlig Logistics 分拆出來，是一間為中小型貨運代理提供服務的軟件開發公司。2022 年，cargonerds 運送了 250,000 批海運貨物、250,000 批空運貨物和 150,000 批陸運貨物。他們的使命是釋放數碼供應鏈的價值，使小型貨運代理公司能夠享受數碼供應鏈的價值。

Conrad 補充：「中小型貨運代理往往無法獲得供應鏈能見度等服務，只因為他們缺乏軟件開發資源和實現能力。」

cargonerd 的貨運代理現在可以直接安全地將每批運輸途中貨物的數據發送給供應鏈利益相關者。這樣，他們的客戶可以簡化溝通，更容易與合作夥伴協作，並提高準時交貨率。

FourKites 歐洲、中東和非洲地區銷售、網絡和營運高級副總裁 Marc Boileau 說：「我們的技術完全適合物流服務供應商，我們很高興與 cargonerds 合作，擴大在全球的足跡。有了 FourKites 的數碼化解決方案， cargonerds 的貨運代理和客戶網絡毋須人手追蹤，節省大量時間和資源，能夠將重點轉移到更有價值的任務上。」

cargonerds 將於 2023 年 2 月 15 日（星期三）舉行的網絡直播研討會上展示與 FourKites 合作的解決方案，介紹為承運人和託運人帶來的價值。 點撃此處註冊。

關於 FourKites

領先的供應鏈能見度平台 FourKites®將業務能見度從運輸擴展到貨場、貨倉、店鋪及以外地方。FourKites 每天追蹤超過 300 萬宗貨物運輸，涵蓋公路、鐵路、海運、空運、包裹和「最後一英里」配送，覆蓋的國家和地區超過 200 個。FourKites 結合實時數據與強大的機器學習模式，協助公司實現其端對端供應鏈數碼化。全球 1,200 多個最知名的品牌（當中包括 10 大包裝消費品 (CPG) 公司其中的 9 間和 20 大食品飲料公司其中的 18 間）信賴 FourKites 能令其業務改觀，創造出更靈活、更有效率和更具可持續性的供應鏈。欲了解更多詳情，請瀏覽 https://www.fourkites.com/。

關於 cargonerds

cargonerds — 中型全球貨運代理的數碼天使 — 為報價、預訂、追蹤和報告提供即插即用的軟件解決方案。國際空運和海運貨運代理可以透過快速實現方法在 48 小時內提供第一步數碼客戶體驗。該公司與 FourKites、Magaya 及 WebCargo 等領先的物流軟件和數據供應商合作，為第三方物流公司帶來數碼創新，其軟件產品可以與任何現有的 TMS 或 ERP 系統設置整合，有關產品亦可以在不同機構之間建立數碼數據網絡。每年管理的全球貨物付運超過 500,000 宗。該軟件開發公司總部位於德國漢堡，並在全球提供雲端產品。欲了解更多詳情，請瀏覽https://cargonerds.com/。

媒體聯絡人

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites 代表）

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

本公告隨附的圖片載於：

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