Sectigo kündigt Automatisierung von Zertifizierung für AWS- und Google Cloud-Plattformen mit Sectigo Certificate Manager an

ROSELAND, New Jersey, Jan. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisiertem Certificate Lifecycle Management (CLM), hat heute mit dem Sectigo Certificate Manager (SCM) die neueste Erweiterung seines branchenführenden CLM-Ökosystems angekündigt.



Unternehmen können jetzt nahtlos digitale Zertifikate ausstellen und verwalten, die von Google Cloud Platform (GCP), AWS Cloud Services sowie öffentlich vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen stammen, und erhalten so vollständige Transparenz und Lebenszykluskontrolle über alle öffentlichen und privaten digitalen Zertifikate innerhalb einer einzigen Plattform. Diese Funktionalität baut auf den bereits robusten Fähigkeiten von Sectigo auf und ermöglicht es Unternehmen, die Lebenszyklen aller digitalen Zertifikate, die innerhalb des Ökosystems eines Unternehmens eingesetzt werden, zu erkennen, einzusetzen, zu installieren und zu erneuern.

Diese zusätzlichen Integrationen unterstreichen das Engagement von Sectigo als Agnostiker in Bezug auf Zertifizierungsstellen und fügen sich in eine wachsende Liste ein, die die Ausstellung und Verwaltung digitaler Zertifikate innerhalb von Microsoft Active Directory Certificate Services (ADCS), anderen öffentlichen Zertifizierungsstellen, beliebten DevOps-Plattformen wie Kubernetes, Docker, HashiCorp und mehr als einem Dutzend führender Technologieintegrationen ermöglicht.

Laut Gartner® sind „Verantwortliche in den Bereichen Sicherheit und Risikomanagement zunehmend unzufrieden mit der operativen Ineffizienz und der mangelnden Integration eines heterogenen Sicherheits-Stacks. Infolgedessen konsolidieren sie die Anzahl der Sicherheitsanbieter, die sie nutzen.“ i Seit 2020 ist die Strategie von Sectigo auf diesen Trend ausgerichtet. Sectigo konzentriert sich darauf, Unternehmen dabei zu helfen, digitales Vertrauen aufzubauen und Risiken zu reduzieren, indem es seine SCM-Plattform mit Offenheit und Interoperabilität als Kernstück entwickelt. So können IT-Sicherheitsverantwortliche und ihre Teams bestehende Technologiesilos konsolidieren, Krypto-Agilität erreichen, die Komplexität des Sicherheits-Stacks reduzieren, Ressourcen optimieren, Compliance ermöglichen und eine Kapitalrendite erzielen.

„Certificate Lifecycle Management wird für IT-Führungskräfte immer wichtiger, da sie daran arbeiten, digitales Vertrauen für ihre Unternehmen in entfernten und hybriden Arbeitsumgebungen zu schaffen. CISOs und ihre Teams müssen mehrere, teure und isolierte Public-Key-Infrastruktur- und CLM-Lösungen erwerben und verwalten, um das Identitätsmanagement von Menschen und Maschinen zu bewältigen“, so Kevin Weiss, CEO von Sectigo. „Unsere Priorität ist es, sie bei der Konsolidierung von Sicherheitsanbietern zu unterstützen, indem wir die Ausstellung öffentlicher und privater Zertifikate und das CLM in einer einzigen Verwaltungskonsole vereinen. Unsere Kunden profitieren von erheblichen Kosteneinsparungen und effizienterem Management.“

Die universelle SCM-Plattform von Sectigo stellt eine marktführende Innovation dar und ist agnostisch in Bezug auf Zertifizierungsstellen, d. h., sie kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher IT-Umgebungen, digitaler Zertifikatstypen, Anwendungsfälle und Zertifizierungsstellen arbeiten. SCM bietet einen modernen Ansatz zur Sicherung großer Mengen menschlicher und maschineller Identitäten in großem Umfang. Die Plattform kann jedes öffentliche oder private Zertifikat von Microsoft ADCS, Google Cloud Platform und AWS Cloud Services sowie öffentliche und private Zertifikate von Drittanbietern anfordern, bereitstellen und verwalten – und das alles über eine cloudbasierte Schnittstelle.

Die wichtigsten Vorteile von Sectigo Certificate Manager

Krypto-Agilität – Eine einzige Konsole zur Verwaltung öffentlicher und privater Zertifikate, die von Sectigo und anderen Zertifizierungsstellen ausgestellt wurden.

Eine einzige Konsole zur Verwaltung öffentlicher und privater Zertifikate, die von Sectigo und anderen Zertifizierungsstellen ausgestellt wurden. Konsolidierung von Anbietern – Eine offene und einfach zu implementierende Lösung für das Zertifikatsmanagement, um die Verbreitung von Plattformen und die Bindung an bestimmte Anbieter zu vermeiden.

Eine offene und einfach zu implementierende Lösung für das Zertifikatsmanagement, um die Verbreitung von Plattformen und die Bindung an bestimmte Anbieter zu vermeiden. Zero-Touch-Bereitstellung – Erweiterte Funktionen zur automatischen Installation von Benutzer- und Gerätezertifikaten mit einem einzigen Klick.

Erweiterte Funktionen zur automatischen Installation von Benutzer- und Gerätezertifikaten mit einem einzigen Klick. Zertifikatsverwaltung in der Cloud – Cloudbasierte Effizienz bedeutet geringere Bereitstellungskosten, schnellere Erkennung von Bedrohungen, Automatisierung und Sicherheit ohne Grenzen in Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen.

Cloudbasierte Effizienz bedeutet geringere Bereitstellungskosten, schnellere Erkennung von Bedrohungen, Automatisierung und Sicherheit ohne Grenzen in Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen. Unternehmensintegrationen – Integrationen mit führenden Technologieanbietern, die Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung und Anpassungen an ihre individuellen Umgebungen ermöglichen.

Integrationen mit führenden Technologieanbietern, die Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung und Anpassungen an ihre individuellen Umgebungen ermöglichen. Dedizierter Support – Branchenführender Kundensupport mit erstklassiger Unterstützung vom Onboarding bis zu fortlaufenden Kontoservices.

„Jetzt, da IT-Teams einem wachsenden Sicherheitsperimeter mit Millionen von Endgeräten und isoliertem Zertifikats- und Identitätsmanagement gegenüberstehen, stellt Sectigo einfache, kostengünstige und umfassende Lösungen zur Verfügung, die Unternehmen eine einzige Verwaltungskonsole für alle ihre menschlichen und maschinellen Identitäten bieten“, so Weiss. „Ein identitätsorientierter Sicherheitsansatz mit SCM ist für jedes moderne Unternehmen der Schlüssel für den Zugriff, die Authentifizierung und die Sicherung seines IT-Sicherheits-Stacks und seiner Prozesse. Wir freuen uns, unsere neuesten Innovationen bekanntzugeben, die die Position von Sectigo als Marktführer bei der Schaffung von digitalem Vertrauen weiter festigen.“

Um mehr über die neueste Version zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Sectigo

Sectigo ist ein führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisierten CLM-Lösungen (Certificate Lifecycle Management), denen die größten Marken der Welt vertrauen. Die cloudbasierte, universelle CLM-Plattform des Unternehmens verwaltet die Lebenszyklen digitaler Zertifikate, die von Sectigo und anderen Zertifizierungsstellen (CAs) ausgestellt wurden, um alle menschlichen und maschinellen Identitäten im gesamten Unternehmen abzusichern. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau von digitalem Vertrauen ist Sectigo eine der ältesten und größten Zertifizierungsstellen mit mehr als 700.000 Kunden, darunter 36 % der Fortune 1000. Weitere Informationen finden Sie unter www.sectigo.com.

Ansprechpartner bei Sectigo:

Elliot Harrison, Director of Global Communications

Sectigo

elliot.harrison@sectigo.com