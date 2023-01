Sectigo annonce l'automatisation des certificats des plateformes AWS et Google Cloud avec la gestion des certificats Sectigo

French German

ROSELAND, N.J., 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo , un leader mondial dans le domaine des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui la dernière expansion de CLM, son écosystème de premier plan, via la Gestion des certificats Sectigo (SCM).



Les organisations peuvent désormais émettre et gérer en toute transparence des certificats numériques provenant de la plateforme Google Cloud (GCP), des Services AWS Cloud, ainsi que d'Autorités de certification (CAs) reconnues publiquement, offrant une visibilité et un contrôle du cycle de vie complets sur tous les certificats numériques publics et privés au sein d'une plateforme unique. Cette fonctionnalité s'appuie sur la capacité déjà solide de Sectigo et permet aux entreprises de découvrir, déployer, installer et renouveler le cycle de vie de tous les certificats numériques déployés au sein d'un écosystème d'entreprise.

Ces intégrations supplémentaires renforcent l'engagement sans faille de Sectigo et s'ajoutent à une liste croissante qui permet la délivrance et la gestion de certificats numériques au sein des services de certification Active Directory de Microsoft (ADCS), d'autres Autorités de certification (CAs) reconnues publiquement, de plateformes populaires DevOps telles que Kubernetes, Docker, HashiCorp et de plus d'une douzaine d'intégrations technologiques de premier plan.

Selon Gartner®, « Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques sont de plus en plus mécontents de l'inefficacité opérationnelle et du manque d'intégration de l'architecture composite de sécurité. En conséquence, ils renforcent le nombre de fournisseurs de sécurité qu'ils utilisent. » Depuis 2020, la stratégie de Sectigo s'articule autour de cette tendance. Sectigo s'attache à aider les organisations à établir la confiance numérique et à réduire les risques en développant sa plateforme SCM en mettant l'accent sur son ouverture et son interopérabilité. Cela permet aux responsables de la sécurité TI et à leurs équipes de renforcer les cloisonnements technologiques existants, d'atteindre une agilité des chiffrements, de réduire la complexité de l'architecture de sécurité, d'optimiser les ressources, de permettre la conformité et de fournir un Retour sur l'investissement (RSI).

« La gestion du cycle de vie des certificats devient de plus en plus essentielle pour les responsables des TI lorsqu'ils cherchent à établir pour leurs entreprises la confiance numérique dans des environnements de travail à distance et hybrides. CISOs et ses équipes doivent acquérir et gérer des infrastructures à clé publique et des solutions de CLM multiples, coûteuses et cloisonnées pour s'attaquer à la gestion de l'identité humaine et industrielle », a déclaré Kevin Weiss, chef de la direction de Sectigo. « Notre priorité est de les aider dans le renforcement des fournisseurs de sécurité en combinant l'émission de certificats publics et privés et de solutions CLM sur un écran unique. Nos clients constatent des économies de coûts et des gains de gestion considérables. »

La plateforme SCM universelle de Sectigo représente une innovation leader sur le marché et est une Autorité de certification indépendante, ce qui signifie qu'elle peut fonctionner avec une multitude d'environnements informatiques différents, de types de certificats numériques, de cas d'utilisation et d'autorités de certification. SCM fournit une approche moderne pour sécuriser des quantités massives d'identités humaines et de machines à grande échelle. La plateforme peut demander, déployer et gérer tout certificat public ou privé de Microsoft ADCS, Google Cloud platform et AWS Cloud Services, ainsi que les certificats publics et privés de fournisseurs tiers, le tout au sein d'une interface cloud unique.

Principaux avantages de la Gestion de certification Sectigo Certificate

Crypto Agility – un écran unique pour gérer à la fois les certificats publics et privés émis par Sectigo et d'autres Autorités de certification.

Renforcement des fournisseurs – une solution de gestion des certificats ouverte et facile à déployer pour éviter la prolifération des plateformes et le verrouillage des fournisseurs.

Le Déploiement à intervention zéro – des fonctionnalités avancées pour installer automatiquement et en un seul clic des certificats d'utilisateur et de périphérique.

Gestion des certificats dans le Cloud – Une efficacité basée sur le Cloud signifie un moindre coût de déploiement, une découverte plus rapide des menaces, une automatisation et une sécurité sans faille dans les environnements cloud et multi-cloud.

Intégrations d'entreprise– Intégrations avec des fournisseurs de technologie de premier plan qui offrent aux clients une flexibilité de déploiement et des personnalisations pour fonctionner au sein de leurs environnements uniques.

Une assistance dédiée – une assistance à la clientèle à la pointe de l'industrie avec un service haut de gamme depuis l'accueil jusqu'aux services continus de compte.

« Alors que les équipes de TI sont confrontées à un périmètre de sécurité grandissant avec des millions de points de terminaison et une gestion de certificats et d'identité cloisonnée, Sectigo propose des solutions simples, rentables et complètes qui fournissent aux entreprises un écran unique pour toutes leurs identités humaines et de machines », a déclaré Weiss. « Une approche de sécurité fondée sur l'identité avec SCM est essentielle pour chaque entreprise moderne afin d'accéder, de s'authentifier et de sécuriser ses processus et son architecture de sécurité. Nous sommes heureux d'annoncer nos dernières innovations qui placent davantage Sectigo en tant que leader dans l'établissement de la confiance numérique. »

