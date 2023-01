mdf commerce annonce un partenariat avec Acumatica, visant à offrir aux PME une solution de commerce électronique B2B entièrement intégrée à Acumatica Cloud ERP

English French

MONTRÉAL, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (SaaS), est heureux d'annoncer une entente de partenariat entre k-ecommerce, sa solution de commerce électronique, et Acumatica. Combinées, les solutions créent une offre complète pour la clientèle des PME et élargissent l’empreinte de la solution de commerce électronique de mdf commerce.



La plateforme de commerce électronique intégrée de k-ecommerce, développée pour les utilisateurs d'Acumatica Cloud ERP fournit une solution tout-en-un, qui comprend un CMS, un hébergement cloud, ainsi qu'un service et une formation post-implémentation complets. De plus, k-ecommerce aide les entreprises B2B en offrant un environnement conforme à la norme PCI de niveau 1.

« Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, conçu spécialement pour les manufacturiers, les grossistes et les distributeurs, k-ecommerce répond à tous les critères pour fournir aux utilisateurs d'Acumatica Cloud ERP une plateforme de commerce électronique B2B robuste et évolutive. L'intégration à k-ecommerce signifie également que les clients d'Acumatica peuvent maximiser leur investissement dans leur infrastructure technologique actuelle », a déclaré Christian Lindberg, vice-président des solutions partenaires chez Acumatica.

« Acumatica est la société d’ERP infonuagique à la croissance la plus rapide au monde depuis plus de six ans. Nous sommes fiers de contribuer au succès d’Acumatica Cloud ERP en offrant l'expérience de commerce électronique entièrement intégrée qui est essentielle aux partenaires et aux utilisateurs finaux de l'écosystème Acumatica », a déclaré Pascal Cardinal, président de k-ecommerce – propulsé par mdf commerce. « Nous sommes ravis de présenter la nouvelle solution en exclusivité lors du Sommet Acumatica 2023. »

K-ecommerce pour Acumatica sera présenté pour la première fois au sommet Acumatica qui se tiendra à Las Vegas, Nevada du 29 janvier au 3 février 2023. K-ecommerce pour Acumatica sera disponible sur Acumatica Marketplace dès février 2023. Pour plus de détails consulter k-ecommerce x Acumatica

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et nos places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée de près de 800 employés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos d'Acumatica

Acumatica Cloud ERP fournit la meilleure solution de gestion d'entreprise pour transformer votre entreprise afin qu'elle prospère dans la nouvelle économie numérique. Construit sur une plateforme évolutive avec une architecture ouverte pour des intégrations rapides, une évolutivité et une facilité d'utilisation, Acumatica offre une valeur inégalée aux petites et moyennes entreprises. Entreprise connectée. Livrée. Pour plus d'informations, visitez https://www.acumatica.com

Pour plus d’informations :

mdf commerce

Pascal Cardinal

Président, commerce électronique

Téléphone : +1 (514) 574-1670

Courriel : pascal.cardinal@mdfcommerce.com

mdf commerce

Bertrand Guignat

Vice-président marketing, commerce électronique

Téléphone : +1 (514) 463-3563

Courriel : bertrand.guignat@mdfcommerce.com

Contact média Acumatica

Megan Nielson

Communiqué PR

Téléphone : +1 (206) 282-4923 poste. 233

Courriel : megan@communiquepr.com