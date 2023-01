English Finnish

Antti Mäkistä ehdotetaan nimitettäväksi Sammon hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunta aikoo ehdottaa entisen hallituksensa jäsenen Antti Mäkisen valintaa Sampo Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi yhtiökokouksessa 17.5.2023 ja tämän nimitystä edelleen Sammon puheenjohtajaksi. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ilmoitti aiemmin, että hän ei ole valittavissa uudelleen yhtiön hallitukseen. Mäkinen on toiminut Sammon hallituksen jäsenenä vuosina 2018–2021.

- Antilla on vankka kokemus sekä finanssialasta että suuren pohjoismaisen pörssiyhtiön hallituksen menestyksekkäästä johtamisesta. Lisäksi hän tuntee Sammon liiketoiminnot ja yrityskulttuurin aiemman hallitustyöskentelyn ansiosta. Olen vakuuttunut siitä, että hän on paras henkilö tähän tehtävään ja että hänen nimittämisensä hyödyttää Sampoa, sanoo nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Björn Wahlroos.

- Olen otettu siitä, että minua ehdotetaan Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Sampo on Pohjoismaiden suurimpana vahinkovakuuttajana ja digitaalisten vakuutuspalveluiden edelläkävijänä hyvissä asemissa jatkaakseen omistaja-arvon luomista. Ollessani aiemmin Sammon hallituksen jäsen osallistuin Sammon vahinkovakuutukseen keskittyvän strategian luomiseen, joten olen innoissani mahdollisuudesta päästä edistämään sen täytäntöönpanoa yhtiön hallituksen ja johdon kanssa, sanoo Antti Mäkinen.

Antti Mäkisellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan johtotehtävistä mm. Nordeassa, eQ Oyj:ssä ja SEB Enskilda Securitiesissa. Mäkinen on toiminut Solidium Oy:n toimitusjohtajana sekä mm. Sammon ja ja Metso Outotecin hallituksissa sekä Stora Enson hallituksen puheenjohtajana. Antti Mäkinen on syntynyt vuonna 1961 ja suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Björn Wahlroos valittiin Sammon hallituksen puheenjohtajaksi huhtikuussa 2009. Hän toimi Sammon konsernijohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2001–2009.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus uudesta puheenjohtajasta käsitellään Sammon hallituksessa, joka julkaisee hallituksen jäseniä koskevat yhtiökokousehdotuksensa 29.3.2023. Sammon yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen 17.5.2023. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan yhtiökokouksen jälkeen samana päivänä pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan.

Liite: Antti Mäkisen CV



Ansioluettelo

Antti Mäkinen

s. 1961

Koulutus:

Helsingin yliopisto

- Oikeustieteen kandidaatti 1986

Työkokemus:

Solidium Oy

- toimitusjohtaja 2017–2022

Nordea Bank AB (publ)

- erilaisia johtotehtäviä 2010–2017

eQ Oyj

- toimitusjohtaja 2005–2009

SEB Enskilda Securities

- sivuliikkeen johtaja 1996–2005

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

- osakas 1985–1996

Luottamustoimet:

Stora Enso, hallituksen puheenjohtaja 2021–2023, hallituksen jäsen 2018–2021 (ehdolla hallituksen jäseneksi 2023–)

Metso Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2020–2023 (Metso Oyj 2018–2019)

Sampo Oyj, 2018–2021