ACTEOS : Chiffre d'affaires 2022

Croissance de l’activité de plus de 50% en 2022

Chiffre d’affaires historique de 19,5 M€

Résultats annuels attendus en amélioration

Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2022.

EN K€ 2022 2021 Variation Acteos France







1er semestre 5 680 5 071 +12,0% 2ème semestre (1) 8 559 3 677 +132,8% Cumul Annuel 14 239 8 748 +62,8% Acteos Allemagne







1er semestre 2 567 1 938 +32,5% 2ème semestre (1) 2 655 2 275 +16,7% Cumul Annuel 5 222 4 213 +23,9% Acteos TOTAL























1er semestre 8 247 7 009 +17,7% 2ème semestre (1) 11 214 5 952 +88,4% dont Mobilité 6 829 1 353 +404,7% dont Software 4 385 4 599 -4,7% Cumul Total Annuel 19 461 12 961 +50,2%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué





EN K€ 2022 (1) 2021 Variation Software France 5 326 5 676 -6,2% Allemagne 3 856 3 343 +15,3% Cumul Annuel 9 182 9 019 +1,8% RFID/AutoID/ France 8 913 3 072 +190,1% Mobility Allemagne 1 366 870 +57,0% Cumul Annuel 10 279 3 942 +160,8% Cumul Total Annuel 19 461 12 961 +50,2%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué





Accélération de la croissance sur le second semestre : +89%

Après un premier semestre en progression de 17,7%, le chiffre d’affaires du second semestre ressort à plus de 11,2 M€, en hausse de près de 89%. Grâce à cette accélération, le chiffre d’affaires de l’année s’établit à près de 19,5 M€, en progression de 50,2%.

Cette performance historique a été portée par l’activité Mobilité multipliée par 2,6 à près de 10,3 M€. Cette progression est directement liée aux commandes exceptionnelles enregistrées et exécutées en France au cours de l’année. Sur l’exercice l’activité Mobilité concentre 52,8% du chiffre d’affaires total contre 30,4% en en 2021.

Comme anticipé, la croissance a été moins soutenue sur l’activité Software (47,2% du CA total) en croissance de 1,8% à près de 9,2 M€. Après une année 2022 focalisée sur la réorganisation de la force commerciale, une reprise plus soutenue des prises de commandes est attendue en 2023.

Toutes les zones géographiques ont contribué à la forte croissance de l’exercice.

France : progression annuelle de 63% portée par l’activité Mobilité

En France (73,2% du CA total), le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 14,2 M€, en hausse de près de 63%. L’activité Mobilité aura été au cœur de cette progression avec un chiffre d’affaires multiplié par près de 3 à 8,9 M€. Le renouvellement de la force commerciale dédiée à l’activité Software aura pesé sur le rythme de croissance de l’activité avec un chiffre d’affaires en repli à 5,3 M€. Le retour à une dynamique commerciale plus favorable est attendu dès 2023.

Allemagne : une solide performance sur l’ensemble des activités

En Allemagne, le chiffre d’affaires affiche une croissance soutenue de +23,9% à 5,2 M€. Les deux activités ressortent en forte progression avec respectivement des croissances de 15,3% en Software et de 57% sur la Mobilité. Pour 2023, cette trajectoire devrait se confirmer. Sur l’activité Software, en particulier, ACTEOS a l’ambition de conforter sa place de leader dans la commercialisation de logiciels centrés sur le Mobile Device Management et le Mobile application Management.

Un redressement attendu des résultats

La forte croissance enregistrée sur l’année contribuera à l’amélioration des résultats, confortée par la bonne maîtrise des charges de personnel et des frais généraux. Ainsi, malgré l’évolution du mix produits au bénéfice de l’activité Mobilité moins contributive à la marge brute, le résultat opérationnel devrait se rapprocher de l’équilibre au titre de l’exercice 2022.

Une situation financière maîtrisée

La situation financière du Groupe reste sous contrôle avec une trésorerie supérieure à 3M€ au 31 décembre 2022, intégrant notamment les remboursements des PGE dont les remboursements étalés sur 4 ans ont démarré en mars 2022.

Perspectives 2023 : confiance malgré une visibilité plus réduite

Le renforcement de l’organisation opéré en 2022 à la fois au niveau de la force de vente, mais également de l’offre produit, devrait continuer à soutenir la dynamique commerciale, en particulier sur activité Software.

L’activité Mobilité, exposée à des variations importantes dans les prises de commandes d’un exercice à l’autre, doit trouver un équilibre dans la récurrence de ses ventes. A ce jour, ACTEOS reste prudent quant à sa capacité à reconduire le niveau d’activité historique enregistré en 2022.

Au regard de ces éléments, ACTEOS aborde le nouvel exercice avec confiance mais avec une vigilance accrue en particulier sur l’évolution des investissements des donneurs d’ordre dans un contexte économique général offrant une visibilité contrastée.

Dans la poursuite de son développement, ACTEOS continuera à s’appuyer sur son positionnement unique et différenciant grâce à des solutions technologiques offrant un contenu scientifique et une richesse fonctionnelle approfondis pour chaque secteur d’activité adressé. La solution Acteos SCM 4.0 répond aujourd’hui parfaitement la demande de plus en plus forte des entreprises pour des solutions aux performances financières mesurables en permettant une réduction rapide des coûts.

Grâce à ces atouts décisifs, ACTEOS s’appuie sur des perspectives toujours favorables pour les prochaines années en s’inscrivant au plus près de la stratégie et des enjeux prioritaires des acteurs de ses marchés.

Prochains évènements :

Publication des résultats 2022, le 16 Mars 2023 après Bourse.

Publication du document d’enregistrement universel 2022, le 31 Mars 2023 après Bourse.

Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le 4 Mai 2023.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com

Contacts :



ACTEOS ACTIFIN

Joseph Felfeli Stephane Ruiz

Président Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 06.85.82.41.86

Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : sruiz@actifin.fr

