LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 A 191 M€ (+18%)

Lannion, le 30/01/2023 – 17h45

LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 À 191 M€ (+18%)

Accélération de l a croissance pour les deux divisions dans un contexte mondial complexe

Nouveau record au T4 avec un chiffre d’affaires de 66 M€ (+32%)

Marge d’ EBITDA attendu e entre 18% et 19 % au S2 2022, en nette progression par rapport au S1 2022 (13 ,3%)

EBITDA annuel 2022 estimé entre 30 et 32 M€, en-dessous des objectifs du Groupe malgré le rattrapage du S2

Objectifs 2023 de croissance et de marge d’EBITDA entre 20 et 25% réaffirmés





Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 31 décembre 2022 un chiffre d’affaires annuel de 191 M€, en hausse de 18%, et +12% à périmètre et taux de change constants1.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2022 2021 Variation publiée A périmètre et taux de change constants1 Premier trimestre 38,0 33,8 +12% +11% Deuxième trimestre 46,0 41,7 +10% +7% Troisième trimestre 40,9 37,2 +10% +4% Quatrième trimestre 66,0 49,8 +32% +22% 12 mois 191,0 162,5 +18% +12% dont Photonique 93,5 76,3 +23% +13% Médical 97,5 86,2 +13% +11%

Chiffre d’affaires annuel 2022 en hausse de +12% à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe LUMIBIRD s’élève à 191 M€ en 2022, réparti de façon homogène entre les divisions Photonique (93,5 M€, +23%) et Médical (97,5 M€, +13%). A périmètre et taux de change constant, la croissance annuelle est de 12%. L’impact de périmètre est lié à l’intégration au 31 mai des activités Télémètres de défense de Lumibird Photonics Sweden (ex Saab), dont la contribution s’élève à 5,7 M€ sur l’année. L’effet de change annuel est positif et représente 3,7 M€, majoritairement lié à l’appréciation du dollar sur la période.

La répartition des ventes annuelles par division et par zone géographique est la suivante :

Chiffre d’affaires (M€) Photonique Var. Médical Var. EMEA 46,3 +38% 30,8 +5% Amériques 18,2 +33% 30,6 +26% Asie-Pacifique 18,1 -3% 24,0 +11% Reste du monde 10,9 +4% 12,1 +12% Total 93,5 +23% 97,5 +13%

Données non auditées par les commissaires aux comptes

La division Photonique a enregistré une croissance vigoureuse en Europe (+38%) et aux Etats-Unis (+26%), mais les ventes ont légèrement reculé en Chine, où la politique zéro COVID a pesé sur l’économie.

La division Médical a été plus résiliente en Asie (+11%) ;elle enregistre une croissance dynamique aux Etats-Unis (+18%) et une croissance limitée (+5%) en Europe, marquée par le conflit en Ukraine. Les ventes annuelles en Ophtalmologie, se répartissent entre les ventes en direct (50M€ soit +11%) et le réseau de distributeurs (47,4 M€, +15%).

Un 4e trimestre record, à 66 M€, en hausse de 32%

La division Photonique a connu la plus forte croissance sur le dernier trimestre, à +49% avec un chiffre d’affaires de 35,3 M€. Les activités Défense/Spatial, notamment soutenues par l’intégration de Lumibird Photonics Sweden, ont enregistré sur le trimestre 14,6 M€ de chiffre d’affaires (+167%), soit 49 % du chiffre d'affaires annuel de 30,1 M€ (+50%). Les activités Industriel et Scientifique progressent de 30% sur le trimestre, à 11,1 M€, pour un total annuel de 37,4 M€ (+10%). L’activité Lidar est stable, à 9,6 M€ pour un total annuel de 26,0 M€ (+16%). Les systèmes Lidar représentent sur l’année 34% de l’activité Lidar et sont en croissance de 42%.

La division Médical a enregistré une croissance saisonnière stable tout au long de l'année et a clôturé le dernier trimestre à +17% à 30,7 M€. Le chiffre d’affaires de la division se répartit entre les activités de Diagnostic (8,6M€ sur le dernier trimestre et 23,8 M€ pour un total annuel en croissance de 28%) et de Traitement (22,1 M€ sur le dernier trimestre et 73,7 M€ pour un total annuel en croissance de 9%).

Perspectives

En 2022, le groupe a mis en place des mesures pour lutter contre les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des coûts (forte inflation) et investi dans de nouveaux sites (Göteborg, Courtabœuf, Lannion et Ljubljana) pour augmenter dès 2023 ses capacités de production et répondre à la forte demande.

La rentabilité est en phase de normalisation sur le S2 avec un taux de marge d’EBITDA S2 2022 entre 18% et 19%, permettant un rattrapage partiel de la baisse de la rentabilité observée au S1 2022, avec un EBITDA annuel 2022 estimé entre 30 et 32 M€.2

En 2023, le Groupe confirme son objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 10% et une marge d’EBITDA dans une fourchette de 20% à 25%. Le Groupe continue d'être actif sur les opportunités d'acquisition potentielle.

Prochains rendez-vous :

Résultats annuels 2022 : 14 mars 2023, après Bourse

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2023 : 24 avril 2023, après Bourse

Assemblée générale annuelle : 28 avril 2023, 14h00 (Les Ulis)

Chiffre d’affaires 1er semestre 2023 : 24 juillet 2023, après Bourse

Résultats semestriels : 26 septembre 2023, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 Corrigé de l’impact de Lumibird Photonics Sweden : 5,7 M€ en 2022

2 Les informations communiquées n'ont pas été auditées, les travaux d'audit étant en cours.

