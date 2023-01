Robex signe une lettre mandat pour un programme de financement avec Taurus Funds d'un montant maximal de 115 millions de dollars américains

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



QUÉBEC, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (TSX-V : RBX) (« Robex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre mandat (la « Lettre mandat ») qui désigne Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P. (« Taurus Funds ») comme arrangeur exclusif d'un programme de financement totalisant 115 millions USD en vue de la mise en valeur du projet aurifère de Kiniero, en Guinée. Le programme de financement se compose des éléments suivants :



Un crédit relais de 35 millions de dollars américains (le « Crédit relais ») destiné à financer les travaux préliminaires sur place et les études techniques préalables à l'étude de faisabilité définitive selon la norme NI43-101 (« ÉFD »), financement qui devrait être accordé au cours du deuxième trimestre de cette année.



Un mécanisme de financement de projet d'un montant maximum de 100 millions de dollars américains (le « Financement de projet ») destiné à couvrir le remboursement du Crédit relais et le financement des coûts liés au développement du capital et au fonds de roulement.



Une enveloppe de 15 millions de dollars américains pour le dépassement des coûts (l'« Enveloppe pour le dépassement des coûts » ou « EDC ») pour couvrir les dépenses qui dépasseraient les provisions pour imprévus intégrées au plan de conception actuel.



La Lettre mandat comprend des listes de conditions pour les trois mécanismes de financement incluant les modalités et conditions habituelles. En particulier, le Crédit relais est soumis à des compléments de vérification diligente, tandis que le Financement de projet et l'Enveloppe pour le dépassement des coûts sont soumis à l'obtention de l'étude de faisabilité définitive, à la satisfaction de Taurus Funds.

Le chef de la direction, Benjamin Cohen, déclare : « Nous sommes très heureux que Taurus Funds ait été désigné comme source de financement potentielle pour accélérer la construction du projet. Nous sommes toujours en bonne voie pour effectuer la première coulée au premier trimestre 2024. »

À propos de Ressources Robex Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère couvrant plusieurs territoires en Afrique de l'Ouest et qui dispose d'un potentiel d'exploration à court terme. Elle est cotée au Canada, à la Bourse de Toronto – Venture (« TSX-V »), et à Francfort (FRA : RB4).

Robex exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017. Axée sur la diversification et la croissance, la Société poursuit son projet aurifère de Kiniero en Guinée, dont l'étude de préfaisabilité, récemment publiée, met en évidence des réserves et des ressources aurifères de 2,75 millions d'onces.

Soutenue par deux actionnaires stratégiques, Robex vise à devenir la prochaine productrice d'or de taille moyenne en Afrique de l'Ouest.

À propos de Taurus

Taurus Funds Management est une société de gestion de fonds indépendante, établie en Australie, qui propose (i) des investissements dans des sociétés de ressources naturelles mondiales, tant publiques que privées, pour le compte de clients institutionnels et de gros, ainsi que (ii) des solutions de financement sur mesure pour les compagnies minières mondiales de taille moyenne et petite. Créée en 2006, la société dispose d'un portefeuille diversifié et répartit ses investissements entre plusieurs matières premières, notamment l'acier, les matériaux de base, les métaux précieux, l'énergie et les matières premières industrielles.

ROBEX RESOURCES INC. CONTACT INFORMATION FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC. Benjamin Cohen, Chief Executive Officer

Aurélien Bonneviot, Investor Relations and Corporate Development

+1 581 741-7421

E-mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com Robert Thaemlitz

Account Manager

+1 416 644-2020 or +1 212 812-7680

E-mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

Énoncés prospectifs

Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse contiennent des « énoncés prospectifs » et des « renseignements de nature prospective » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières (désignés ici comme les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l'utilisation de mots tels que « pourrait », « fera », « prévoit », « pense », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « potentiel », « estimation », « budget », « planifié », « plans » , « planification », « prévisions », « objectifs » et autres expressions similaires.

Certains renseignements contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs qui comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives à ce qui suit : la capacité de la Société à conclure l'entente définitive relative aux mécanismes de financement de projet pour le projet aurifère Kiniero (les « Mécanismes »), selon les termes définis dans la liste de conditions non contraignantes, à des conditions acceptables; les modalités et conditions des Mécanismes, y compris le montant du Mécanisme (y compris en tant que pourcentage du besoin de financement total), le taux d'intérêt, l'Enveloppe pour dépassement des coûts et le soutien des actionnaires; le calendrier des documents définitifs relatifs aux Mécanismes; en supposant que les documents définitifs soient signés, la réalisation et le prélèvement du produit des Mécanismes, y compris leur calendrier; la capacité de la Société à obtenir des sources de financement complémentaires, y compris des partenaires financiers et des flux de métaux, et l'utilisation du produit de ces sources; l'impact des mécanismes et du financement du projet aurifère de Kiniero sur les activités, l'infrastructure, les opportunités, la situation financière, l'accès au capital et la stratégie globale de la Société; la capacité de la Société à faire avancer avec succès le projet aurifère de Kiniero et à atteindre les résultats prévus dans l'étude de faisabilité de Kiniero; les résultats de l'étude de faisabilité, y compris les prévisions concernant l'économie, la durée de vie de la mine, le capital nécessaire, les coûts et les flux de trésorerie du projet aurifère de Kiniero; la production prévue, y compris la teneur; les prévisions de VAN, de TRI, BAIIDA et sur le plan des coûts d'exploitation tout compris; les attentes concernant l'avancement et le développement du projet aurifère de Kiniero, y compris la capacité à répondre aux attentes et le moment de le faire; les perspectives d'exploitation minière; les exigences en matière de permis; les attentes concernant les émissions; les impacts sociaux et économiques et les avantages du projet aurifère de Kiniero sur les parties prenantes de la Société, y compris en ce qui concerne l'emploi et l'approvisionnement locaux et dans les communautés locales; les estimations des ressources et réserves minérales, y compris toutes les hypothèses sous-jacentes, et la conversion des ressources minérales en réserves minérales; nos anticipations quant à nos performances financières et opérationnelles futures, y compris les flux de trésorerie futurs, les coûts en espèces estimés, les récupérations de métaux prévues, les perspectives du prix de l'or; notre stratégie, nos projets et nos objectifs, y compris nos plans et priorités proposés en matière d'exploration, de développement, de construction, d'obtention de permis et d'exploitation, ainsi que les calendriers et les échéanciers connexes; et la capacité de la Société à conclure une convention minière avec le gouvernement guinéen à des conditions satisfaisantes pour le gouvernement, la Société, ses partenaires financiers et ses autres parties prenantes; le prix futur des métaux; la réglementation gouvernementale des opérations minières; les risques environnementaux; et le calendrier et l'issue possible des questions réglementaires en suspens.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses formulées par la direction, et considérés comme raisonnables au moment où ces informations sont fournies. Les hypothèses et facteurs comprennent : la capacité de la Société à conclure l'entente définitive relative aux Mécanismes selon les conditions énoncées dans la Lettre mandat, selon des conditions acceptables et à satisfaire aux conditions préalables à la clôture et aux avances qui en découlent (y compris la satisfaction des conditions et approbations habituelles restantes en matière de diligence raisonnable et autres); l'hypothèse selon laquelle l'approbation du conseil d'administration pour le montage financier de Kiniero sera obtenue; la capacité de la Société à respecter les objectifs de calendrier pour les documents définitifs et le premier prélèvement de fonds; la capacité à mettre en œuvre les projets de la Société relatifs au projet aurifère de Kiniero, conformément à l'étude de faisabilité, y compris le calendrier prévu; la capacité de la Société de mener à bien ses programmes d'exploration et de développement prévus; l'absence de conditions défavorables au projet Kiniero; l'absence de retards opérationnels imprévus; l'absence de retards importants dans l'obtention des permis nécessaires; le maintien du prix de l'or à des niveaux qui rendent le projet Kiniero rentable; la capacité de la Société de continuer à réunir les capitaux nécessaires pour financer les activités; et la capacité de réaliser les estimations des ressources minérales et des réserves minérales.

Les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les rendements et les résultats financiers réels des périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection de rendement ou de résultat futur exprimée ou sous-entendue par de tels énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les éléments suivants : l'augmentation des coûts de financement ou les changements défavorables des conditions du financement disponible, le cas échéant, pour le projet aurifère de Kiniero; la capacité de signer les documents définitifs pour les facilités à des conditions acceptables; l'aptitude à satisfaire aux conditions préalables à la clôture et aux avances en vertu de celles-ci (y compris la satisfaction des conditions habituelles restantes en matière de diligence raisonnable et autres conditions et approbations); l'échec ou les retards dans l'obtention des approbations nécessaires ou dans la satisfaction des conditions de réalisation des Mécanismes; le fait que le produit du financement de Kiniero ne soit pas disponible pour la Société; les affaires générales, incertitudes économiques et concurrentielles; les résultats réels des activités d'exploration actuelles et futures; le risque géopolitique, les risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, les conclusions des évaluations économiques; les réponses aux diverses estimations de coûts prévues; les avantages de l'utilisation de certaines technologies; les modifications apportées aux paramètres des projets et/ou aux évaluations économiques au fur et à mesure que les plans continuent d'être affinés; les prix futurs des métaux; les variations possibles de la teneur en minéraux ou des taux de récupération; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés; la géologie, les problèmes techniques d'exploitation minière et d'exploration; l'incapacité des installations, des équipements ou des processus à fonctionner comme prévu; les accidents, conflits de travail et autres risques de l'industrie minière; les retards dans l'obtention des approbations ou des financements gouvernementaux; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers (y compris les risques d'obtention des licences nécessaires, des permis et des autorisations des autorités gouvernementales); les titres de propriété; l'impact de la COVID-19 sur le calendrier des travaux d'exploration et de développement et la capacité de la direction à anticiper et à gérer les facteurs et risques susmentionnés. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs pourraient empêcher les mesures, les événements ou les résultats d'être conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Il est conseillé aux lecteurs d'étudier et de prendre en considération les facteurs de risque divulgués dans les documents d'information de la Société en vue d'une analyse plus approfondie de ces facteurs de risque et de leurs effets potentiels, auxquels on peut accéder via le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts ou même bénéficieront à Robex, si, le cas échéant, les résultats réels et les événements futurs différaient sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont présentés afin d'aider les investisseurs à comprendre le plan, les objectifs et les buts de la Société et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas des performances futures et le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.