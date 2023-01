Sunwing aide les Canadiens à faire le plein de vitamine D grâce à des économies exclusives sur des escapades ensoleillées

English French

Les clients peuvent choisir parmi une gamme de forfaits tout compris pour des vacances en famille ou entre adultes dans des destinations tropicales prisées



MONTRÉAL, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Que ce soit pour la semaine de relâche ou simplement pour échapper au froid, les Canadiens peuvent profiter d’économies exclusives sur leurs escapades hivernales pendant le solde Faites le plein de vitamine D de Sunwing, en cours jusqu’au 26 février 2023 pour des voyages jusqu’au 30 avril 2023. Les clients peuvent faire plus de ce qu’ils aiment dans les destinations qu’ils sont impatients de visiter grâce à une variété de forfaits tout compris Sunwing adaptés aux familles et aux adultes seulement.

« Avec l’hiver qui bat son plein, nous savons que nos clients rêvent d’une escapade au soleil et, grâce au lancement de notre solde Faites le plein de vitamine D, il est encore plus facile pour eux de réserver les vacances qu’ils souhaitent à un prix abordable », a dit Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Avec des économies sur des forfaits vacances dans des hôtels tout compris dans nos destinations les plus populaires à travers le Mexique, les Caraïbes et l’Amérique centrale, nous aidons nos clients à réserver leur place au soleil et à en obtenir plus pour leur budget cet hiver. »

Les familles qui souhaitent profiter au maximum de la semaine de relâche peuvent s’envoler vers les tropiques et explorer les commodités pour tous âges du Paradisus Playa del Carmen à la Riviera Maya grâce à des économies allant jusqu’à 45 % pendant le solde Faites le plein de vitamine D de Sunwing. Le miniclub, les piscines à forme libre et le parc aquatique à thème tropical doté de glissades d’eau sont parfaits pour du plaisir en famille, tandis que les soins au spa YHI (S) et les expériences culinaires uniques, telles que la dégustation de téquila et les soupers romantiques au clair de lune, plairont aux parents et aux couples. Les clients de Sunwing peuvent également se surclasser à une chambre de la catégorie The Reserve pour bénéficier de commodités exclusives et de l’accès à des installations privées qui feront le bonheur de tous.

De plus, les familles qui réservent un hôtel Smile™ de Sunwing profiteront d’incroyables économies et d’un éventail d’avantages qui rehausseront leur séjour : une offre permettant à deux enfants de 12 ans et moins de séjourner, de jouer et de manger gratuitement*, des aubaines exclusives pour les adolescents de 13 à 17 ans, aucun supplément pour parent seul, un programme supervisé au miniclub et bien plus. Magnifique hôtel niché sur sa propre île privée de huit hectares à Roatán, le Fantasy Island Beach Resort, Dive and Marina, offre de nombreuses aventures familiales, notamment un minizoo où l’on peut apercevoir des animaux exotiques comme des singes capucins, un centre de plongée PADI cinq étoiles, et au large de la côte, le récif corallien mésoaméricain.

Largement connue pour ses nombreuses plages à couper le souffle, Punta Cana est également le terrain de jeu idéal pour les couples et les groupes, avec des hôtels pour adultes qui répondent à tous les besoins. Situé sur la plage convoitée d’Uvero Alto, le Royalton CHIC Punta Cana, An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino Adults Only offre le parfait mélange de relaxation et de vacances sociales. Les vacanciers peuvent profiter de la populaire piscine Mermaid, de fêtes thématiques organisées jour et nuit autour de la piscine et de la plage, de divertissements nocturnes au casino sur place ($) et de restaurants impeccables. Pour une expérience CHIC suprême, ils peuvent également réserver le CHIC Mansion qui offre un service de majordome personnel, une piscine privée et de somptueuses commodités.

Lorsqu’ils réservent leurs prochaines vacances hivernales sur Sunwing.ca ou auprès de leur agent de voyages, les clients de Sunwing peuvent voyager en toute confiance et tranquillité d’esprit en achetant une couverture de voyage complète*.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

