Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

English French

Daix (France), Long Island City (New York, Etats Unis), le 30 janvier 2023 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.



Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société confié à Kepler Cheuvreux, à la date du

31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 282 479,85 euros

Nombre d’actions : 113 003 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 541

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 491

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 116 853 titres Inventiva pour 574 407,24 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 103 989 titres pour 540 127,34 euros

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 316 759,75 euros

Nombre d’actions : 100 139 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 993

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 636

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 152 845 titres Inventiva pour 1 470 441,72 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 98 168 titres Inventiva pour 1 025 659,18 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 163 510,42 euros

Nombre d’actions : 34 063 titres Inventiva

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1534 269698 2 044 848,96 1127 202157 1 565 786,52 03/01/2022 8 1000 11 800,00 12 2471 29 553,16 04/01/2022 33 4501 53 336,85 11 2000 24 160,00 05/01/2022 20 1950 22 542,00 2 500 5 850,00 06/01/2022 3 49 563,50 - - - 07/01/2022 38 3187 36 013,10 - - - 10/01/2022 30 3999 43 709,07 - - - 11/01/2022 7 1000 10 680,00 13 2060 22 309,80 12/01/2022 12 2000 22 160,00 9 3440 38 872,00 13/01/2022 9 500 5 480,00 - - - 14/01/2022 5 1500 16 380,00 21 1614 17 931,54 17/01/2022 2 1000 10 980,00 7 639 7 099,29 19/01/2022 3 222 2 442,00 - - - 20/01/2022 1 1 11,20 19 3008 33 689,60 21/01/2022 8 1234 13 771,44 6 203 2 285,78 24/01/2022 30 5265 57 072,60 - - - 25/01/2022 1 1 10,54 - - - 26/01/2022 - - - 8 1500 16 125,00 27/01/2022 3 1000 10 680,00 5 500 5 400,00 28/01/2022 8 1319 14 179,25 17 2537 27 627,93 31/01/2022 15 1932 20 614,44 9 2000 21 560,00 01/02/2022 - - - 31 5500 61 105,00 02/02/2022 - - - 8 1000 11 800,00 03/02/2022 10 2000 22 720,00 11 827 9 436,07 04/02/2022 4 501 5 691,36 24 1565 17 966,20 07/02/2022 3 500 5 750,00 9 2000 23 340,00 08/02/2022 3 501 5 811,60 17 3000 35 580,00 09/02/2022 7 1501 17 666,77 16 1500 17 880,00 10/02/2022 - - - 1 50 598,00 11/02/2022 8 542 6 449,80 4 950 11 381,00 14/02/2022 27 4852 56 380,24 - - - 15/02/2022 4 500 5 530,00 - - - 16/02/2022 4 500 5 550,00 3 501 5 641,26 17/02/2022 25 2501 27 511,00 1 422 4 709,52 18/02/2022 4 1000 10 860,00 12 2185 23 947,60 21/02/2022 31 3546 38 119,50 - - - 22/02/2022 23 3648 37 428,48 5 755 7 776,50 23/02/2022 - - - 40 4245 44 827,20 24/02/2022 31 5306 53 272,24 2 155 1 612,00 Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1534 269698 2 044 848,96 1127 202157 1 565 786,52 25/02/2022 - - - 36 4345 45 622,50 28/02/2022 4 500 5 250,00 7 3500 38 360,00 01/03/2022 6 1749 19 169,04 10 2109 23 768,43 02/03/2022 16 2548 27 696,76 - - - 03/03/2022 11 1842 19 506,78 - - - 04/03/2022 16 2058 21 403,20 - - - 07/03/2022 27 5430 52 671,00 10 2500 24 750,00 08/03/2022 5 1501 14 964,97 8 2501 25 760,30 09/03/2022 6 1000 9 950,00 2 548 5 540,28 10/03/2022 - - - 3 500 5 050,00 11/03/2022 6 1000 9 950,00 - - - 14/03/2022 4 1500 15 060,00 6 500 5 050,00 15/03/2022 17 2500 24 575,00 1 23 227,70 16/03/2022 6 500 5 000,00 11 1977 19 849,08 17/03/2022 8 1000 10 100,00 7 1452 14 955,60 18/03/2022 4 500 5 050,00 1 94 958,80 21/03/2022 4 1000 10 000,00 2 407 4 192,10 22/03/2022 5 251 2 530,08 14 1999 20 409,79 23/03/2022 3 500 5 150,00 2 500 5 200,00 24/03/2022 6 500 5 100,00 - - - 25/03/2022 12 926 9 454,46 2 260 2 678,00 28/03/2022 4 500 5 095,00 4 548 5 638,92 29/03/2022 2 501 5 110,20 14 2457 25 307,10 30/03/2022 3 311 3 234,40 3 495 5 148,00 31/03/2022 11 542 5 631,38 - - - 01/04/2022 8 1234 12 685,52 - - - 04/04/2022 5 598 6 099,60 6 1000 10 320,00 05/04/2022 1 228 2 325,60 2 500 5 150,00 06/04/2022 1 137 1 397,40 1 6 61,80 07/04/2022 3 500 5 100,00 3 170 1 751,00 08/04/2022 5 473 4 777,30 2 2 20,40 11/04/2022 1 485 4 898,50 8 998 10 179,60 12/04/2022 10 1000 10 150,00 3 867 8 886,75 13/04/2022 17 1599 15 910,05 - - - 14/04/2022 17 1500 14 655,00 1 100 990,00 19/04/2022 - - - 2 500 4 900,00 20/04/2022 1 1 9,70 20 1500 14 850,00 21/04/2022 2 6 59,28 6 500 5 000,00 Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1534 269698 2 044 848,96 1127 202157 1 565 786,52 22/04/2022 5 495 4 900,50 - - - 25/04/2022 20 1782 17 231,94 1 7 69,30 26/04/2022 11 2401 22 425,34 - - - 27/04/2022 6 2005 17 984,85 - - - 28/04/2022 1 20 180,00 8 1250 11 400,00 29/04/2022 - - - 7 2000 18 500,00 02/05/2022 4 500 4 600,00 11 550 5 120,50 03/05/2022 3 150 1 392,00 - - - 05/05/2022 2 102 938,40 1 450 4 230,00 06/05/2022 6 898 8 315,48 - - - 09/05/2022 14 1980 17 919,00 - - - 11/05/2022 10 2544 22 387,20 9 1316 11 962,44 12/05/2022 10 1207 10 452,62 - - - 13/05/2022 6 678 5 810,46 2 802 7 009,48 16/05/2022 8 1291 10 973,50 - - - 17/05/2022 4 1012 8 551,40 7 1500 12 900,00 18/05/2022 - - - 9 1131 10 031,97 19/05/2022 - - - 5 619 5 614,33 20/05/2022 2 251 2 233,90 3 500 4 500,00 23/05/2022 3 1499 13 341,10 4 250 2 262,50 24/05/2022 4 275 2 420,00 1 500 4 450,00 25/05/2022 - - - 2 400 3 560,00 26/05/2022 1 500 4 450,00 3 500 4 500,00 27/05/2022 16 2488 21 645,60 - - - 30/05/2022 3 1000 8 550,00 1 1 8,80 31/05/2022 7 750 6 435,00 3 849 7 386,30 01/06/2022 - - - 4 500 4 300,00 02/06/2022 9 500 4 300,00 2 152 1 322,40 03/06/2022 15 1200 10 224,00 2 149 1 296,30 06/06/2022 3 600 5 100,00 1 1 8,60 07/06/2022 1 1 8,51 3 189 1 625,40 08/06/2022 4 150 1 282,50 4 411 3 538,71 09/06/2022 3 655 5 619,90 - - - 10/06/2022 8 845 7 233,20 3 500 4 350,00 13/06/2022 21 2488 20 501,12 - - - 14/06/2022 21 4100 32 267,00 - - - 15/06/2022 5 1500 11 220,00 - - - 16/06/2022 10 3000 21 540,00 - - - Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1534 269698 2 044 848,96 1127 202157 1 565 786,52 17/06/2022 3 1000 7 000,00 1 500 3 600,00 20/06/2022 7 1000 7 000,00 3 971 6 942,65 21/06/2022 1 500 3 550,00 3 180 1 299,60 22/06/2022 16 4500 30 375,00 1 500 3 500,00 23/06/2022 8 1000 6 650,00 - - - 24/06/2022 - - - 5 500 3 350,00 27/06/2022 10 2000 12 960,00 4 500 3 400,00 28/06/2022 7 2500 15 325,00 1 1 6,50 29/06/2022 18 6000 34 260,00 1 500 2 950,00 30/06/2022 - - - 1 4 22,80 01/07/2022 5 500 2 800,00 1 1 5,70 04/07/2022 - - - 10 3495 21 389,40 05/07/2022 - - - 6 622 3 806,64 06/07/2022 3 1000 5 950,00 1 1 6,25 07/07/2022 7 2500 14 400,00 1 1 6,00 08/07/2022 - - - 3 602 3 503,64 11/07/2022 10 1486 8 470,20 2 398 2 348,20 13/07/2022 3 514 2 878,40 - - - 14/07/2022 3 500 2 750,00 2 171 974,70 15/07/2022 3 501 2 705,40 1 1 5,44 18/07/2022 1 1 5,43 1 1 5,43 19/07/2022 7 1501 7 805,20 1 1 5,33 20/07/2022 1 500 2 500,00 4 500 2 600,00 21/07/2022 1 500 2 450,00 2 149 759,90 22/07/2022 1 1 4,92 3 352 1 795,20 26/07/2022 3 501 2 454,90 1 1 4,96 27/07/2022 1 1 4,91 1 1 4,91 28/07/2022 1 500 2 450,00 - - - 29/07/2022 3 1500 7 095,00 1 8 38,40 01/08/2022 1 500 2 350,00 6 492 2 361,60 02/08/2022 - - - 1 1 4,80 03/08/2022 1 135 621,00 - - - 04/08/2022 2 365 1 679,00 - - - 05/08/2022 3 501 2 304,60 2 44 206,80 08/08/2022 - - - 7 1456 6 988,80 09/08/2022 2 1000 4 680,00 3 1000 4 850,00 10/08/2022 - - - 5 750 3 615,00 11/08/2022 - - - 6 2500 12 600,00 Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1534 269698 2 044 848,96 1127 202157 1 565 786,52 12/08/2022 - - - 5 2000 10 540,00 15/08/2022 1 500 2 600,00 2 500 2 700,00 16/08/2022 5 600 3 114,00 - - - 17/08/2022 7 1600 7 984,00 - - - 18/08/2022 1 1 4,96 1 1 4,96 19/08/2022 3 1000 4 850,00 2 500 2 520,00 22/08/2022 3 500 2 450,00 - - - 23/08/2022 4 501 2 404,80 2 2 9,80 24/08/2022 3 1001 4 754,75 5 499 2 445,10 25/08/2022 5 500 2 350,00 1 500 2 400,00 26/08/2022 3 501 2 354,70 1 346 1 660,80 29/08/2022 1 499 2 295,40 - - - 30/08/2022 - - - 7 1654 8 038,44 01/09/2022 3 1500 6 750,00 2 24 112,80 05/09/2022 1 500 2 190,00 - - - 06/09/2022 - - - 7 500 2 200,00 07/09/2022 9 1600 6 720,00 1 1 4,44 08/09/2022 1 1 4,16 2 131 556,75 09/09/2022 - - - 5 610 2 616,90 12/09/2022 3 500 2 100,00 2 10 43,00 13/09/2022 1 258 1 057,80 1 1 4,30 14/09/2022 3 501 2 004,00 1 1 4,11 15/09/2022 3 751 3 056,57 3 1000 4 100,00 16/09/2022 4 500 2 050,00 4 751 3 154,20 19/09/2022 3 749 3 010,98 2 500 2 150,00 21/09/2022 6 1000 4 030,00 - - - 22/09/2022 3 500 2 300,00 18 5474 25 837,28 23/09/2022 12 3550 15 407,00 - - - 26/09/2022 2 500 2 000,00 1 500 2 050,00 27/09/2022 2 750 3 000,00 3 250 1 012,50 28/09/2022 5 1250 4 925,00 - - - 29/09/2022 3 1500 5 700,00 1 2 8,00 30/09/2022 6 1500 5 475,00 - - - 03/10/2022 - - - 3 350 1 316,00 04/10/2022 - - - 7 1000 3 880,00 05/10/2022 4 1467 5 589,27 3 948 3 754,08 06/10/2022 - - - 25 6500 27 365,00 07/10/2022 1 500 2 300,00 23 4566 21 505,86 Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1534 269698 2 044 848,96 1127 202157 1 565 786,52 10/10/2022 5 1000 6 350,00 34 10761 69 731,28 11/10/2022 32 6500 39 975,00 18 4100 28 946,00 12/10/2022 14 3000 17 250,00 4 1320 7 774,80 13/10/2022 10 3000 16 140,00 - - - 14/10/2022 2 500 2 800,00 18 4500 25 785,00 17/10/2022 - - - 26 5997 38 500,74 18/10/2022 12 3000 18 750,00 5 701 4 836,90 19/10/2022 15 2500 15 100,00 - - - 20/10/2022 3 501 3 056,10 6 2500 15 500,00 21/10/2022 14 1499 8 994,00 - - - 24/10/2022 4 1500 9 000,00 5 530 3 264,80 25/10/2022 10 2100 12 096,00 7 770 4 604,60 26/10/2022 - - - 16 2000 11 700,00 27/10/2022 7 1000 6 050,00 4 1500 9 180,00 28/10/2022 12 3001 17 765,92 3 501 3 056,10 31/10/2022 51 13500 68 580,00 - - - 01/11/2022 2 500 2 325,00 2 500 2 400,00 03/11/2022 8 3650 16 498,00 - - - 04/11/2022 6 1000 4 500,00 1 500 2 300,00 07/11/2022 9 1800 7 884,00 - - - 08/11/2022 7 1500 6 390,00 2 750 3 240,00 09/11/2022 4 1000 4 330,00 - - - 10/11/2022 13 1700 7 021,00 3 1000 4 180,00 11/11/2022 - - - 5 990 4 257,00 14/11/2022 - - - 9 2110 9 537,20 15/11/2022 15 2851 12 401,85 1 1 4,49 16/11/2022 7 1000 4 250,00 1 250 1 070,00 17/11/2022 4 500 2 150,00 4 1250 5 437,50 18/11/2022 8 1351 5 741,75 3 401 1 724,30 21/11/2022 5 1000 4 150,00 - - - 22/11/2022 10 1750 7 017,50 1 500 2 100,00 23/11/2022 3 1500 5 955,00 4 750 3 015,00 24/11/2022 - - - 1 500 2 000,00 25/11/2022 4 1000 4 000,00 3 750 3 015,00 28/11/2022 2 500 2 000,00 8 1000 4 080,00 29/11/2022 3 750 3 240,00 17 3750 16 425,00 30/11/2022 3 1000 4 250,00 - - - 17/11/2022 4 500 2 150,00 4 1250 5 437,50 Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1534 269698 2 044 848,96 1127 202157 1 565 786,52 18/11/2022 8 1351 5 741,75 3 401 1 724,30 21/11/2022 5 1000 4 150,00 - - - 22/11/2022 10 1750 7 017,50 1 500 2 100,00 23/11/2022 3 1500 5 955,00 4 750 3 015,00 24/11/2022 - - - 1 500 2 000,00 25/11/2022 4 1000 4 000,00 3 750 3 015,00 28/11/2022 2 500 2 000,00 8 1000 4 080,00 29/11/2022 3 750 3 240,00 17 3750 16 425,00 30/11/2022 3 1000 4 250,00 - - - 05/12/2022 - - - 3 598 2 583,36 06/12/2022 4 701 3 007,29 6 701 3 021,31 07/12/2022 12 1750 7 367,50 - - - 08/12/2022 4 751 3 094,12 1 1 4,18 09/12/2022 1 1 4,09 2 40 166,00 12/12/2022 6 850 3 468,00 1 1 4,15 13/12/2022 1 1 4,07 6 1211 5 025,65 14/12/2022 - - - 3 258 1 083,60 15/12/2022 11 1001 4 104,10 1 1 4,18 16/12/2022 3 251 1 016,55 2 201 818,07 19/12/2022 4 255 1 032,75 15 3944 16 880,32 20/12/2022 8 750 3 232,50 1 180 783,00 21/12/2022 2 500 2 150,00 3 250 1 080,00 22/12/2022 2 1000 4 280,00 10 1250 5 462,50 23/12/2022 1 1 4,40 7 1501 6 679,45 28/12/2022 3 501 2 204,40 1 1 4,44 29/12/2022 - - - 7 2000 8 980,00 30/12/2022 2 500 2 235,00 - - -

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la NASH, de mucopolysaccharidoses (MPS) et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva développe actuellement un candidat clinique, dispose d'un portefeuille de deux programmes précliniques et continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour étoffer son portefeuille.

Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase III NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

En 2020, Inventiva a publié des résultats positifs de son étude clinique de Phase IIb évaluant lanifibranor pour le traitement des patients atteints de la NASH et a obtenu les statuts de « Breakthrough Therapy » et de « Fast Track » de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour lanifibranor dans le traitement de la NASH.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 80 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com .

Contacts

Inventiva



Pascaline Clerc



VP Global External Affairs



media@inventivapharma.com



+1 240 620 9175 Brunswick Group



Tristan Roquet Montegon /



Aude Lepreux /



Matthieu Benoist



Relations médias



inventiva@brunswickgroup.com



+33 1 53 96 83 83 Westwicke, an ICR Company



Patricia L. Bank



Relations investisseurs



patti.bank@westwicke.com



+1 415 513-1284

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les déclarations relatives à des faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations incluent, mais ne sont pas limitées à, des attentes relatives à l'essai clinique pivot de phase III évaluant le lanifibranor chez les patients atteints de la NASH, dont le recrutement des patients pour l’essai clinique, la capacité de la société à satisfaire les conditions préalables au tirage de la deuxième tranche du contrat de prêt avec la BEI, les potentiels futurs financements ou transactions stratégiques, les paiements d'étape et les redevances, la capacité de la société à exercer ses droits au titre du prêt de la BEI, y compris son droit d'appel et son droit de premier refus, les attentes concernant les droits de la BEI au titre du contrat de prêt et l'exercice potentiel des BSA par la BEI, l'utilisation prévue du produit du prêt de la BEI, et la suffisance des ressources et de la trésorerie d'Inventiva. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Ces déclarations ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants, les attentes concernant le succès commercial potentiel et les revenus potentiels des candidats médicaments d'Inventiva. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats des études cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les futures études cliniques seront lancées comme prévu, ou que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires. Les résultats obtenus peuvent être éloignés des résultats futurs décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives en raison d'un nombre important de facteurs, notamment par le fait qu'Inventiva est une société en phase clinique qui n'a pas de produits approuvés et qui n'a pas d'historique de revenus générés par la vente de produits. Ces facteurs sont notamment, les pertes importantes générées depuis la création, d'Inventiva, un historique d'exploitation limité, l'absence de revenus générés par la vente des produits d'Inventiva, le besoin de fonds supplémentaires pour financer ses opérations. Le succès futur d'Inventiva dépend également de la réussite du développement clinique, de l'obtention d'approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure de ses produits candidats actuels et futurs. Les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva peuvent ne pas confirmer les bénéfices présentés des produits candidats d'Inventiva. Inventiva peut rencontrer des retards importants dans ses essais cliniques ou Inventiva peut échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité de ses produits vis-à-vis des autorités réglementaires compétentes. Recruter et retenir des patients dans les essais cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs indépendants de la volonté d'Inventiva. Les produits candidats d'Inventiva pourraient provoquer des effets indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva fait face à une concurrence importante et les activités, les études précliniques et les programmes de développement clinique d'Inventiva ainsi que les calendriers, sa situation financière et ses résultats d'exploitation pourraient être significativement affectés par la pandémie de COVID-19 et des événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, relatifs aux sanctions et aux impacts et potentiels impacts surle lancement, le recrutement et la finalisation des essais cliniques d'Inventiva dans les délais prévus et les conditions macroéconomiques, y compris l'inflation globale et l'incertitude des marchés financiers ou bien les retarder. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Nous vous invitons à vous référer au Document d’Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 11 mars 2022 et au rapport financier pour le premier semestre 2022 pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes.

Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à la date du communiqué. Sous réserve de la réglementation applicable, Inventiva ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Inventiva ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations.

Pièce jointe