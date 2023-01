TCM Group A/S: Ændring i direktionen – TCM Group ansætter ny CFO

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 159/2023

Tvis, 31. januar 2023

Ændring i direktionen – TCM Group ansætter ny CFO.

TCM Group ansætter Thomas Hjannung som ny CFO i TCM Group fra d. 1. marts 2023.

CEO Torben Paulin:

“Jeg er glad for at kunne kommunikere, at TCM Group har ansat Thomas Hjannung som CFO pr. d. 1. marts 2023.

Thomas Hjannung er en forretningsorienteret CFO med en solid finansiel værktøjskasse og erfaring fra større danske produktionsvirksomheder så som Faerch Group, ECCO og Bang & Olufsen. Med tilknytningen af Thomas Hjannung vil TCM Group drage nytte af Thomas’ erfaring fra både produktions- og retailvirksomheder i TCM Group’s videre udvikling.

Vores nuværende CFO Mogens Elbrønd Pedersen vil forblive ombord i en kort overgangsperiode i løbet af marts og dermed sikre en smidig overdragelse til Thomas Hjannung.

Jeg vil gerne takke Mogens Elbrønd Pedersen for hans dedikation og stærke bidrag til udviklingen af TCM Group gennem de seneste 8 år, og jeg ønsker ham held og lykke med hans kommende job udenfor TCM Group.”

Kontakt

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

CEO Torben Paulin +45 21210464

IR Contact - ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler.

