Wilson ASA: Kvartalsrapport Q4 2022

Wilson Asa rapporterer avslutning på året i tråd med selskapets forventninger.

Fjerde kvartal 2022:

Omsetning for fjerde kvartal 2022 ble MEUR 119,1 (MEUR 102,2) og selskapet leverte EBITDA for fjerde kvartal på MEUR 34,8 (MEUR 36,7), som er en nedgang på MEUR 1,9 fra 4. kvartal 2021, men opp MEUR 2,2 fra foregående kvartal.

Året 2022:

Konsernet oppnådde i 2022 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MEUR 151,6 (MEUR 106,4 for 2021) tilsvarende en oppgang på MEUR 45,2 fra fjoråret. Selskapet opererer ved utgangen av året 133 skip hvorav 112 er eiermessig kontrollert. God og stabil aktivitet i selskapets forretningsområde medførte økt inntjeningsnivå sammenlignet med 2021.

Starten på 2023 er på linje med avslutningen av 2022. Selskapet har i løpet av 2022 økt inntjeningsnivået for kontraktene som vil bedre det økonomiske fundament for selskapet for 2023. Noe av forbedringen vil kunne bli motvirket av økt kostnad ved skipsdrift. Styret forventer samlet sett et bedre driftsresultat for 2023 sammenlignet med 2022.

Styrets forslag til utbytte avventes til selskapets tilbakekjøp av egne aksjer er avsluttet.

Styret foreslår som publisert av børsmelding 9. januar søknad om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

4. kvartal 2022

Kvartalsresultat i tråd med forventning

EBITDA MEUR 34,8 (MEUR 36,7)

Nettoinntjening/dag, EUR 6 294 (EUR 5 824)

Året 2022 (tall i parentes 2021)

God utvikling gjennom året har resultert i selskapets beste år

EBITDA MEUR 151,6 (MEUR 106,4)

Nettoinntjening/dag, EUR 6 467 (EUR 4 760)

Styrets forslag til utbytte avventes til selskapets tilbakekjøpsprogram er avsluttet

Se vedlagte kvartalsrapport.

Wilson ASA

Bergen, 31. januar 2023





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

