Talenom Oyj, pörssitiedote 31.1.2023 klo 9.00

Talenom Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana ja kansainvälistyminen eteni digitalisoituvassa Euroopassa

Tammi–joulukuun 2022 yhteenveto

Liikevaihto 102,1 (82,8) milj. euroa, kasvu 23,3 (27,1) %

Käyttökate 32,4 (27,7) milj. euroa, 31,7 (33,4) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 15,3 (14,8) milj. euroa, 15,0 (17,8) % liikevaihdosta

Nettotulos 11,8 (10,8) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,27 (0,25) euroa

Hallituksen ehdotus osingoksi 0,18 (0,17) euroa osakkeelta

Loka–joulukuun 2022 yhteenveto

Liikevaihto 26,3 (21,8) milj. euroa, kasvu 21,1 (32,2) %

Käyttökate 7,0 (6,6) milj. euroa, 26,4 (30,4) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 2,2 (2,8) milj. euroa, 8,3 (12,8) % liikevaihdosta

Nettotulos 1,8 (1,9) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,04 (0,04) euroa





Ohjeistus vuodelle 2023

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Avainluvut

Konserni 1–12/2022 1–12/2021 Muutos, % 10–12/2022 10–12/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 102 107 82 808 23,3 % 26 344 21 756 21,1 % Liikevaihdon kasvu, % 23,3 % 27,1 % 21,1 % 32,2 % Käyttökate, 1 000 euroa 32 394 27 662 17,1 % 6 967 6 608 5,4 % Käyttökate liikevaihdosta, % 31,7 % 33,4 % 26,4 % 30,4 % Liikevoitto, 1 000 euroa 15 266 14 763 3,4 % 2 199 2 791 -21,2 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 15,0 % 17,8 % 8,3 % 12,8 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 14,0 % 17,7 % 14,0 % 17,7 % Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa 27 448 25 582 7,3 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 54 404 39 240 38,6 % Nettovelkaantumisaste, % 97,1 % 87,8 % Omavaraisuusaste, % 35,9 % 38,1 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 40 868 37 957 7,7 % 8 949 6 112 46,4 % Likvidit varat, 1 000 euroa 15 970 10 121 57.8 % 15 970 10 121 57,8 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,27 0,25 7,2 % 0,04 0,04 -3,8 % Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 44 384 390 43 462 583 2,1 % 44 384 390 43 639 652 1,7 % Nettotulos, 1 000 euroa 11 801 10 794 9,3 % 1 837 1 877 -2,1 %





Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala



Vuonna 2022 talousympäristö muuttui nopeasti koronan väistymisen, Ukrainan sodan, kiihtyvän inflaation ja korkojen nousun myötä. Euroopassa tehtiin päätöksiä verkkolaskudirektiivin pakollisesta käyttöönotosta tuleville vuosille, minkä uskomme kiihdyttävän alamme digitalisaatiokehitystä. Haluamme olla digitalisoimassa tilitoimistoalaa Euroopassa. Yhtenä esimerkkinä tästä oli loppuvuodesta ilmoittamamme laajentuminen Italiaan.

Liikevaihtomme kasvoi viime vuonna 23,3 (27,1) prosenttia 102,1 (82,8) miljoonaan euroon. Kasvu perustui useisiin yritysostoihin Ruotsissa ja Espanjassa sekä vahvaan orgaaniseen kasvuun Suomessa. Käyttökate kasvoi 32,4 (27,7) miljoonaan euroon, ja käyttökateprosentti oli edelleen erinomainen 31,7 (33,4). Liikevoitto kasvoi 15,3 (14,8) miljoonaan euroon, ja liikevoittoprosentti oli 15,0 (17,8). Suhteellista kannattavuutta heikensivät vuoden aikana tekemämme panostukset ja investoinnit, jotka mahdollistavat strategian mukaisen voimakkaan kannattavan kasvun jatkossa. Hankimme alustaliiketoiminnan Espanjasta, jatkoimme ohjelmistojemme kehittämistä asiakasystävällisemmäksi, aloitimme omien ohjelmistojen käyttöönoton ja vahvistimme myyntiorganisaatiota Ruotsissa. Lisäksi teimme brändiuudistuksen, veimme pankkipalveluita suunnitellusti eteenpäin sekä vahvistimme organisaatiota nopeampaa kansainvälistä kasvua tukevaksi. Panostukset yhdessä kasvaneiden poistojen kanssa rasittivat erityisesti loppuvuoden tulosta.

Suomen liikevaihto kasvoi 12,9 (17,1) prosenttia 81,0 (71,8) miljoonaan euroon. Käyttökateprosentti oli erinomainen 38,6 (37,5). Suomen liiketoiminnan erinomainen suoriutuminen jatkui.

Ruotsissa kasvu oli edelleen erittäin vahvaa. Liikevaihto kasvoi 81,8 (177,5) prosenttia 19,4 (10,7) miljoonaan euroon, ja käyttökate oli 8,4 (7,1) prosentissa. Ruotsin liiketoiminta oli nopean kasvun ja kehityksen vaiheessa. Integraatiotyö kiihtyi ja oman alustan käyttöönotto aloitettiin, mitkä rasittivat kannattavuutta. Alustan käyttöönotolla on pidemmällä aikavälillä positiivinen vaikutus tulokseen.

Espanjassa saavutimme hyvän aseman ja loimme pohjaa voimakkaasti digitalisoituvalle markkinalle. Hankimme yrityskaupalla oman digitaalisen jakelukanavan ja alustan asiakkaiden arjen helpottamiseksi. Lisäksi vahvistimme omaa palvelutuotantoamme yrityskaupoin jo ennestään vahvan asiantuntijayksikön rinnalle. Edellytykset sekä orgaanisen että yrityskauppavetoisen kasvun voimakkaaseen kiihdyttämiseen ovat olemassa. Tämä laskee konsernin kannattavuutta vuoden 2023 aikana, mutta avaa hyvän kasvumahdollisuuden isolla markkina-alueella.

Lähdemme uuteen vuoteen positiivisin näkymin. Julkaisimme tammikuun 2023 lopussa uuden yhtenäisen brändin ja tuotetarjoaman Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa. Olemme tehneet viime vuonna suuren muutoksen johtamisrakenteissa vahvistaen yhtä Talenomin tapaa toimia ja skaalata liiketoimintaamme nopeamman kasvun tielle. Alkaneen vuoden strategisia teemoja ovat digitaalisen myynnin kiihdyttäminen, pankkipalveluiden jakelu, järjestelmien käyttöönotto Ruotsissa ja yrityskauppakohteiden tuottavuuden nopeampi parantaminen. Arvioimme liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta. Seuraamme inflaation ja korkomarkkinan kehittymistä. Talenomin inflaatiokestävyys on hyvä ja velkaantuminen suhteessa käyttökatteeseen maltillinen.

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta, loistavaa henkilöstöämme sitoutumisesta ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden voitto 10 899 822,70 euroa siirretään voitto/tappio edellisiltä tilikausilta -tilille. Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,18 (0,17) euroa osakkeelta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Webcast-tilaisuus

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala, talousjohtaja Matti Eilonen ja markkinointijohtaja Tuomas Iivanainen esittelevät katsauksen pääkohdat analyytikoille, sijoittajille ja medialle suorassa webcast-lähetyksessä tänään 31.1.2023 klo 10.00.

Webcast-lähetys on englanninkielinen. Osallistujat voivat esittää webcast-lähetyksen aikana kysymyksiä videoalustan chat-toiminnon kautta suomeksi ja englanniksi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla http://investors.talenom.com/fi

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://talenom.videosync.fi/financial-statement-2022

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla http://investors.talenom.com/fi

Talenom Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi

Liite