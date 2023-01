RIBER: CHIFFRE D’AFFAIRES 2022

French English





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022

C hiffre d’affaires 2022 de 27,8 M€ fortement impacté par l es difficultés d’approvisionnement de composants électroniques

Carnet de commandes à fin 202 2 de 29 , 9 M€ , en hausse de + 102 % et niveau historique de commandes systèmes à 24,6 M€

Perspective de croissance du chiffre d’affaires supérieure à +35% en 2023

Élargissement de la gouvernance : désignation d’un nouveau membre du Directoire

Bezons, le 31 janvier 2023 – 8h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d’affaires annuel 2022.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2022 2021 Évolution 1er trimestre 2,4 3,2 -25% 2ème trimestre 6,8 6,0 +13% 3ème trimestre 3,0 6,6 -55% 4ème trimestre 15,6 15,4 +2% Total annuel 27,8 31,2 -11% en M€ 2022 2021 Évolution Systèmes 14,8 17,4 -15% Services et accessoires 13,0 13,8 -6% Total annuel 27,8 31,2 -11%

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 14,8 millions d’euros, en diminution de 15%. Six systèmes MBE, dont quatre de production, ont été livrés sur l’exercice, contre 8 systèmes, dont 4 de production, en 2021. Malgré les efforts entrepris par la société pour résoudre les tensions d’approvisionnement en composants électroniques, la livraison de 2 systèmes de recherche, représentant un montant de 2,9 M€, a dû être reportée à l’exercice 2023.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 13 millions d’euros, en retrait de 6% par rapport à une base de comparaison historiquement élevée. Cette évolution s’explique principalement par le report en 2023 de la livraison d’une importante commande d'accessoires en conséquence des tensions et délais d’approvisionnement.

Le chiffre d’affaires annuel 2022 s’établit à 27,8 millions d’euros, en retrait de 11% par rapport à l’exercice 2021. Il se répartit entre l’Europe (23%), l’Asie (72%), et l’Amérique du Nord (5%).

Évolution du carnet de commandes

au 31 décembre - en M€ 2022 2021 Évolution Systèmes 24,6 7,9 +212% Services et accessoires 5,3 6.9 -23% Total annuel 29,9 14,8 +102%



Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 s’élève à 29,9 millions d’euros, en progression de 102% par rapport à l’année précédente.

Les commandes de systèmes MBE sont en forte croissance de 212% à 24,6 millions d’euros et incluent 11 systèmes. Ce carnet ne tient pas compte de l’option d’achat annoncée le 8 juin 2022 pour 4 machines de production dont les commandes fermes seront confirmées en 2023 avec l’obtention de la licence d’exportation.

Les commandes de services et accessoires sont conjoncturellement en retrait en fin d’année 2022.

Perspectives

Compte tenu du report en 2023 de deux livraisons de machines et de l’accroissement du carnet de commandes, RIBER prévoit pour l’exercice 2023 un chiffre d’affaires d’environ 40 M€, en croissance d'au moins 35% par rapport à 2022.

Avec une dynamique de marché très porteuse et un carnet important de prospects, la prise de commandes devrait rester solide en 2023.

Nomination de Monsieur Christian DUPONT à la Vice-Présidence du Directoire

Le Conseil de surveillance de RIBER s'est réuni le 25 janvier 2023 sous la présidence de Madame Annie GEOFFROY. Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, il a procédé à la nomination de Monsieur Christian DUPONT en tant que membre et Vice-Président du Directoire de la Société à compter du 6 février 2023.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l’élargissement du Directoire de la Société à trois membres. Monsieur Christian DUPONT aura notamment pour mission de renforcer le marketing et le développement commercial de RIBER grâce à sa grande expérience du secteur de la microélectronique et de ses acteurs. Ses compétences humaines et son goût de l'entrepreneuriat de haute technologie sont de solides atouts pour soutenir RIBER dans une nouvelle phase d’expansion.

Biographie :

Ingénieur EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Monsieur Christian DUPONT, 59 ans, a commencé sa carrière en 1988 chez Texas Instruments où il participe en 1992 à la création de la Business Unit Wireless qui deviendra leader du marché des semi-conducteur wireless pendant 15 ans. Il y évolue en tant que Marketing Manager puis Directeur de Business Unit à Dallas et à Nice, où il prend la direction de la business unit wireless en Europe. De 2007 à 2010, il est Directeur Général de la startup Varioptic (électro-optique) vendue à Parrot, puis jusqu'en 2015 Directeur Général de PoLight en Norvège (MEMS Auto-Focus), introduite à la bourse d’Oslo. Entre 2015 et 2021, il est PDG de CEO-CF, la principale plateforme de collaboration pour les dirigeants d'entreprises technologiques européennes à forte croissance. En 2018, il contribue à la restructuration et au refinancement de Dolphin Integration (semi-conducteurs) en qualité de Directeur Général. Depuis 2019, il était Directeur Général de Digitsole (santé numérique).

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. À travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

