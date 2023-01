AMA : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2022

French English

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2022

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2022 de 1,1 M€ (-22%)

Chiffre d’affaires 2022 de 4,2 M€, avec une croissance du chiffre d’affaires Software de +2% et un portefeuille de clients stable par rapport à 2021

Une technologie reconnue et toujours plus innovante

La poursuite d’une stratégie de conquête commerciale et d’optimisation des coûts

AMA CORPORATION PLC (« AMA »), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, publie son chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2022, clos le 31 décembre 2022.

Chiffre d’affaires 2022

Chiffres d’affaires consolidé IFRS non audités,

en millions d’euros, à taux de change constant 2022 2021 Variations à taux de change constants 1er trimestre 1,1 2,2 -52% 2ème trimestre 1,0 1,8 -44% 1er semestre 2,1 4,0 -48% 3ème trimestre 1,0 1,3 -18% 4ème trimestre 1,1 1,3 -22% 2ème semestre 2,1 2,6 -20% Année 4,2 6,6 -37%

Le groupe AMA (« AMA ») enregistre un chiffre d’affaires de 4,2 M€ en 2022 (non audité et à taux de change constant) contre 6,6 M€ en 2021, avec une hausse de 2% du chiffre d’affaires lié à son cœur de métier, la vente de la suite de logiciels XpertEye, à 2,5 M€, au détriment des ventes d’équipements (lunettes et équipements connectées, smartphones) qui baissent de 68%. Ces tendances traduisent toujours l’attentisme des clients et prospects confrontés à un environnement économique dégradé.

AMA réalise ce chiffre d’affaires 2022 avec plus de 490 clients (autant qu’en 2021), principalement des grands groupes dans divers secteurs d’activité tels Merck, Alstom, Air Liquide, Boehringer ou encore KPMG.

AMA a continué de collaborer avec ses principaux grands clients et a signé 115 nouveaux comptes en 2022. Les 15 premiers clients de 2020 et 2021 (représentant plus de 50% des commandes) ont, à 87%, renouvelé leurs contrats ou passé de nouvelles commandes sur 2022. AMA observe malgré tout une baisse du panier moyen de ses clients qui font face à un contexte économique incertain les amenant à reporter ou réduire à court terme leurs investissements, et notamment à moins renouveler leurs équipements connectés.

Le niveau de commandes signées sur le 2ème semestre est quant à lui en baisse de 9% par rapport au 2ème semestre de l’année dernière, et donc en dessous des attentes, bien qu’il soit en hausse de 11% sur le 4ème trimestre 2022 par rapport au 3ème trimestre 2022.

Une technologie reconnue et toujours plus innovante

AMA a continué d’innover en lançant chaque trimestre des versions de sa solution de réalité assistée XpertEye, riches de nouvelles fonctionnalités. En 2022, les développements les plus importants ont été la fonction « On & Live » permettant de lancer une connexion en 1 clic, la possibilité d’enregistrer des appels et conférences, l’augmentation de la qualité vidéo, la possibilité de combiner jusqu’à 4 flux vidéo différents ou encore le renforcement de la gestion de la bande passante, une expertise forte d’AMA. De nombreux équipements connectés ont également été ajoutés, ainsi que de nouvelles langues (arabe, hindi, thaï) pour un total de 20 langues disponibles.

AMA a reçu le prix Enedis Innov’2022. Dans ce cadre, la solution XpertEye a été sélectionnée par ENEDIS, principal gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en France, parmi 200 projets d'innovation, pour simplifier la vie quotidienne des opérateurs de ses services après-vente, dans une optique écologique, technologique et sociale. La solution XpertEye permet en effet de raccourcir le temps d'installation des compteurs électriques, réduisant les déplacements des installateurs et augmentant la satisfaction des clients.

XpertEye reste également largement adoptée dans les milieux médicaux, d’urgence et de secours. Elle est actuellement utilisée par plus de 40 SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours), pour adapter les moyens de secours et améliorer les interventions et la prise en charge des victimes.

La poursuite d’une stratégie de conquête commerciale et d’optimisation des coûts

Evoluant sur un marché plus exigeant, AMA adapte sa stratégie avec agilité, afin d’aller chercher de nouveaux leviers de croissance en :

renforçant ses partenariats clés avec des acteurs tels qu’Orange Business Services qui contribuent de plus en plus à la diffusion et l’utilisation des solutions XpertEye ;

proposant une nouvelle offre commerciale « Enterprise model » pour accroitre l’utilisation au sein des grands groupe et donc augmenter les volumes de vente. Une offre d’essai gratuite de 15 jours d’XpertEye Lite a également été lancée en ce début d’année pour sensibiliser plus de professionnels et d’entreprises à l’efficacité de sa solution ;

accompagnant ses clients dans leur transition numérique et écologique avec des actions et données concrètes, telles qu’une évaluation des émissions de CO 2 évitées par l’utilisation des solutions XpertEye, du fait notamment de la réduction des déplacements.





En parallèle, AMA a réduit ses coûts et sa consommation de trésorerie d’environ 400 K€ par mois par rapport à la moyenne mensuelle du 1er semestre 2022 afin d’avoir une structure financière plus adaptée à la situation actuelle de son marché.

Prochain communiqué financier

Résultats annuels 2022 : 28 avril 2023 (avant bourse)

Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de huit ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise numérique durable qui s'engage à améliorer la vie des professionnels tout en préservant la planète. En connectant les experts et les travailleurs de première ligne via une solution de collaboration à distance sécurisée, nous rendons les déplacements professionnels moins nécessaires, réduisant ainsi significativement l'empreinte carbone de l'entreprise.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon, AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

Contacts

Presse financière et investisseurs : Marie Calleux

+33 609 685 538

ama@calyptus.net Presse corporate : Esther Duval

+33 689 182 343

esther.duval@ama.bzh

Pièce jointe