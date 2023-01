Communiqué : Évolution au sein du Comité exécutif

English French

Communiqué de presse

Paris, le 31 janvier 2023

Évolution au sein du Comité exécutif

Le groupe Orange annonce la nomination de Jean-François Fallacher en tant que Directeur général d'Orange France à partir du 3 avril prochain. Il remplacera Fabienne Dulac, qui après huit ans à la tête d’Orange France, a fait le choix de relever de nouveaux défis au sein du Groupe. Fabienne Dulac restera au sein du Comité exécutif et contribuera au déploiement du prochain plan stratégique.

Jean-François Fallacher est actuellement Directeur général d'Orange Espagne. Il sera remplacé par Ludovic Pech, actuel Directeur Financier d’Orange Middle East & Africa. Jean-François Fallacher restera administrateur d’Orange Espagne.

Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, a commenté : « Je tiens à remercier chaleureusement Fabienne Dulac pour son engagement pendant huit ans à la tête d’Orange France. Elle a par son action renforcé le leadership réseaux et l’excellence clients d’Orange en France. Elle a également pleinement participé au succès du déploiement de la Fibre dans notre pays. Grâce à son travail et celui de ses équipes, la France est aujourd’hui le pays le plus fibré d’Europe. Nous continuerons à travailler ensemble dans les prochains mois. Je suis ravie de l’arrivée de Jean-François Fallacher à la tête d’Orange France. Je sais pouvoir compter sur sa très solide expérience à l’international et sur son expertise opérationnelle pour continuer à développer le leadership d’Orange en France au service de nos clients ».

