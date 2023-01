Nouveau Tour de table pour RZILIENT

RZILIENT, startup ayant développé une plateforme SaaS de gestion de parc iT, confirme la pertinence de son positionnement en annonçant un second tour de table de 2,5 millions d’euros pour déployer sa stratégie de croissance et se positionner comme un partenaire stratégique des IT managers, DSI, DRH et des infogéreurs.

À travers cet investissement, les actionnaires historiques de la société, constitués notamment d’Otium Capital (Pierre-Edouard Sterin, François Durvye...), renouvellent leur confiance dans RZILIENT et ses projets. Après une levée intervenue en 2021, ce nouveau tour de table porte le cumul des investissements dans la société à plus de 3,8 millions d’euros depuis sa création. L’écosystème Tomcat (fondé par Patrice Thiry), via son accélérateur Tomcat Factory et sa structure d’investissement Tomcat Invest, se joint à plusieurs Business Angels concentrés sur les sujets B2B et IT pour prendre part à cette nouvelle opération qui a en partie été animée via la plateforme Tudigo.

La montée en puissance de l’infogérance et la nécessité de conjuguer performance financière, développement durable et agilité sont désormais des éléments stratégiques au sein des organisations de toutes tailles. Assurer une gestion efficace et vertueuse de son parc informatique va devenir un enjeu central pour les entreprises dans le contexte actuel. Depuis sa création il y a maintenant un peu plus de deux ans et pour répondre à ce besoin, RZILIENT a conçu avec ses clients et partenaires une plateforme SaaS complète, sécurisée et facilement interfaçable. Proposée en direct aux DSI, RH, DAF et utilisée par les infogéreurs pour renforcer leur proposition de valeur, la plateforme RZILIENT est aujourd’hui intégrée au sein de plus de 200 entreprises, pour plusieurs milliers de postes de travail et collaborateurs sous gestion.

Fort de ce second tour de table, RZILIENT compte se renforcer en France et en Europe, continuer à faire évoluer son offre avec de nouveaux talents et tisser davantage de partenariats avec les infogéreurs qui, de plus en plus nombreux, utilisent sa technologie. L'objectif reste de permettre aux décideurs IT et RH de gérer leurs parcs plus simplement et efficacement.

Alexis VALERO et Quentin de LAMBERT, fondateurs de RZILIENT « Nous sommes fiers de la confiance que nous ont accordée nos actionnaires, qui vient saluer le travail réalisé par nos équipes et la qualité du service rendu à nos clients. Nous allons fortement accélérer ces prochains mois en continuant de développer notre solution de gestion de parc tout-en-un, qui prend aussi bien en compte des aspects techniques que RSE. Notre innovation nous a déjà permis de travailler avec de nombreuses entreprises de renom qui cherchaient une solution moderne, modulable et économique. S’appuyer sur notre plateforme est l’assurance de pouvoir capitaliser simplement et à long terme sur un service IT éprouvé. Cette dynamique nous permet de faire évoluer notre modèle commercial et de tisser des alliances stratégiques avec des acteurs IT leaders qui ont rapidement vu les opportunités liées à l’utilisation de notre solution intégrée. »

