KESLA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 31.1.2023 klo 12.00

KESLA ALOITTAA MUUTOSNEUVOTTELUT ILOMANTSISSA JA SUUNNITTELEE LOMAUTUKSIA

Kesla Oyj aloittaa muutosneuvottelut enintään 90 päivän lomautuksista koskien Ilomantsin tehtaan koko henkilöstöä työn tilapäisen vähentymisen vuoksi. Ilomantsin 41 henkilöä työllistävä tehdas on Keslan omavalmisteosien valmistaja. Muutosneuvotteluiden taustalla on toimitusketjujen pullonkaulat, jotka vähentävät tilapäisesti tuotantokapasiteetin tarvetta Ilomantsissa.

Keslan tilauskanta jatkoi kolmannella neljänneksellä kasvuaan ja oli syyskuun 2022 lopussa 42,7 miljoonaa euroa.

Kesla Oyj

Marko Pekkola

Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, p. 050 458 2935

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 45,5 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.