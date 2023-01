English Swedish French German Italian Spanish Dutch

JLT Mobile Computers cible les secteurs des ports, de l’industrie et de l'entreposage avec la nouvelle version de son ordinateur JLT6012™

Grâce à des améliorations telles que la fonction WWAN/GPS et le nouveau processeur Intel Elkhart Lake, les terminaux embarqués durcis JLT6012 - déjà très appréciés dans les applications d'entreposage - constituent désormais un choix idéal pour la logistique en extérieur, comme on la trouve dans les ports et les chantiers navals.

Växjö, Suède, 31 janvier 2023 * * * JLT Mobile Computers, leader dans le développement de solutions informatiques de haute fiabilité en environnements exigeants, a « upgradé » ses terminaux embarqués (VMT) JLT6012, particulièrement durcis, puissants et polyvalents.

Développés à l'origine pour les applications exigeantes des entrepôts et de la logistique qui nécessitent des solutions informatiques fonctionnant sous Windows, les VMT JLT6012 ont prouvé qu'ils constituaient une plate-forme informatique particulièrement fiable dans les conditions matérielles et environnementales les plus difficiles. Les mises à niveau étendent désormais le champ d'action de ces ordinateurs durcis à d'autres secteurs, notamment les ports à conteneurs, les chantiers et les usines de fabrication.

Résultat des efforts de recherche et développement intensifs et continus de JLT, la mise à niveau améliore considérablement le populaire JLT6012 VMT, montrant ce que les appareils JLT de sixième génération offriront à partir de cette année. Il s'agit non seulement d'une amélioration des performances opérationnelles, mais aussi de la « clé » pour rendre les appareils encore plus adaptés à un plus large éventail d'applications extérieures, tout en donnant à l’utilisateur la capacité de les intégrer dans les architectures IT de l'industrie 4.0, pour faire face à la transformation numérique que de nombreux clients de JLT traversent.

Le nouveau JLT6012 VMT est doté de la fonction WWAN/4G et a été préparé pour la fonction WWAN/5G afin de permettre aux clients qui n'ont pas accès aux réseaux sans fil WiFi d'être connectés, par exemple lors de l'utilisation des appareils dans toute l’étendue des ports. Par rapport à l'appareil précédent, le nouveau JLT6012 VMT offre de meilleures performances grâce à un processeur Intel Elkhart Lake plus puissant, associé à davantage de mémoire vive. Les performances réseau sont également améliorées, avec un nouveau chipset qui offre des capacités Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Les capacités « audio » ont également été modifiées.

Même avant cette nouvelle version, le JLT6012 avait porté les capacités opérationnelles à un niveau supérieur aux solutions concurrentes et aux autres modèles de la vaste gamme de JLT. Son alimentation isolée de 9 à 72 VCC élimine la nécessité d'un branchement électrique externe ou d'une protection supplémentaire pour presque tous les véhicules. En outre, un large éventail de capteurs intégrés ouvre une myriade de possibilités pour de multiples formes de capture de données opérationnelles, qui peuvent ensuite être rassemblées, contextualisées et partagées/affichées par le tableau de bord logiciel de données JLT Insights™ pour aider à gérer une flotte d'appareils durcis.

Comme pour les modèles qu'il remplace, la technologie et les améliorations opérationnelles sont protégées des intempéries grâce une conception JLT particulièrement durcie - la plus compacte du marché - qui a permis aux générations précédentes de fonctionner sans faille dans des environnements incroyablement exigeants.

Une autre importante facette de ses qualités de robustesse est la technologie d'écran PowerTouch PCT de JLT, qui offre une interface opérateur presque indestructible sans pour autant sacrifier aux capacités de saisie de l'utilisateur, même avec des gants. Une connexion rapide et facile, l'intégration d'un tag RFID, des écrans de haute luminosité avec une atténuation automatique réglable pour une utilisation en intérieur et en extérieur, et des boutons de fonction programmables facilement accessibles font de l'expérience utilisateur un usage inégalé en termes de facilité d'utilisation et de productivité.

« Les marchés que nous servons voient leur dynamique opérationnelle évoluer constamment », explique Christian Funk, directeur de la gestion des produits chez JLT Mobile Computers. « Les nouvelles technologies, une législation plus stricte, une plus grande variété et l'explosion des capacités numériques sont autant d'éléments qui renforcent la nécessité pour nos clients de travailler plus intelligemment, plus rapidement et avec plus de précision. Ce nouveau modèle illustre nos efforts d'amélioration continue qui ont pour objectif de garder une longueur d'avance sur les attentes des clients. »

La nouvelle version de l’ordinateur embarqué JLT6012 vient compléter la gamme étendue d'ordinateurs mobiles durcis de JLT, en élargissant ses capacités à tous les secteurs de la logistique. Avec de nombreux cas d'utilisation réussis à travers le monde - tous dans des conditions d'exploitation très exigeantes – elle donne le ton en termes de combinaison parfaite de conception, de fonctionnalité et d'opérabilité. En y associant JLT Insights, les clients peuvent améliorer leur productivité en ayant une meilleure vue d'ensemble de leur infrastructure informatique et de leurs opérations quotidiennes. Un matériel et des logiciels fonctionnant en parfaite harmonie sont synonymes de performances commerciales optimales.

La nouvelle version de JLT6012 VMT est disponible et livrable dès aujourd'hui. Vous pouvez l’acheter dès maintenant et recevoir ainsi gratuitement 180 jours d'abonnement standard à JLT Insights !

Pour plus d'informations sur JLT Mobile Computers, ses produits et ses solutions, consultez le site jltmobile.com.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède, France et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

