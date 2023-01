ONLYOFFICE annonce la disponibilité d’ONLYOFFICE Docs v7.3

Ascencio System SIA, éditeur de solutions bureautiques Open Source, présente la nouvelle version d’ONLYOFFICE Docs. Cette dernière est désormais disponible avec des formulaires avancés, l'insertion de graphiques SmartArt, une protection par mot de passe, des calculs de formules améliorés, un collage spécial pour les diapositives et d'autres fonctionnalités.

Nouveautés pour le remplissage des champs

Désormais, travailler avec des formulaires numériques devient encore plus efficace et sécurisé. Il est possible de créer et d'attribuer différents rôles de destinataires pour le remplissage des champs afin de simplifier le flux de travail des documents commerciaux. Ainsi, les utilisateurs pourront identifier visuellement les champs qu'ils doivent remplir en fonction des couleurs de correspondance des rôles.

Dans les futures mises à jour, les développeurs vont étendre la fonctionnalité en ajoutant la possibilité de définir des rôles de destinataires avec des restrictions ainsi que des signatures électroniques.

En outre, la version 7.3 apporte davantage de champs prêts à l'emploi pour une création plus rapide des formulaires : Date et heure avec plusieurs options d'affichage, code postal et carte de crédit.

Graphique SmartArt

Insérer des éléments SmartArt dans les documents, feuilles de calcul et diapositives pour créer rapidement une représentation visuelle de ses idées est désormais possible. Voici quelques exemples de types SmartArt proposés : lister, traiter, process, hiérarchie, images, etc.

Protection des documents

La version 7.3 apporte une autre option pour protéger par mot de passe les documents textes et en même temps n'autoriser que certaines actions dans le fichier : lire, remplir des formulaires, commenter ou suivre les modifications.

Équations Unicode et LaTeX

Dans l'éditeur de documents, il est possible de créer des équations à l'aide de la syntaxe Unicode et LaTeX.

Feuilles de calcul améliorées

Les développeurs d'ONLYOFFICE rendent le travail dans les feuilles encore plus pratique en implémentant la fonction Fenêtre Espions qui permet d'inspecter, de vérifier ou de confirmer les calculs et les résultats des formules dans les fichiers volumineux. Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire défiler ou d'aller à plusieurs reprises dans différentes parties d'une feuille de calcul.

Nouvelles formules

Rendre ses calculs encore plus efficaces en utilisant de nouvelles formules devient une simple formalité : TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT, VSTACK, HSTACK, TOROW, TOCOL, WRAPROWS, WRAPCOLS, TAKE, DROP, CHOOSEROWS et CHOOSECOLS.

Parmi les autres améliorations utiles, citons la possibilité d'importer des données à partir de fichiers XML locaux ainsi que d'ajouter des liens entre plusieurs feuilles de calcul à l'aide d'un fonction copier-coller. Cette dernière option Coller le lien est accessible aux utilisateurs de la plateforme de productivité ONLYOFFICE Workspace.

Collage spécial pour les diapositives

La nouvelle version d’ONLYOFFICE permet d’utiliser les touches de raccourci Collage spécial pour travailler plus rapidement avec l'insertion de diapositives dans ses présentations. Parmi les options disponibles, citons : utiliser le thème de destination, conserver la mise en forme de la source ou encore photo.

Améliorations de l’expérience utilisateurs

Des mises à jour de l'interface ont été réalisées pour offrir une expérience utilisateur plus fluide :

Afficher/masquer les panneaux gauche et droit dans l'onglet Affichage ;

Barre de raccourci d'équation ;

Préréglages pour insérer des zones de texte horizontales/verticales ;

Paramètres de grilles disponibles dans l'onglet Affichage et le menu contextuel des diapositives, et guides intelligents dans l'éditeur de présentation.

Liens utiles

Site web officiel — https://www.onlyoffice.com/fr/

Code source ouvert ONLYOFFICE Docs — https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer

Journal de modifications — https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/blob/master/CHANGELOG.md

Bibliothèque de formulaires gratuits — https://oforms.onlyoffice.com/fr

Intégrations disponibles — https://www.onlyoffice.com/fr/all-connectors.aspx