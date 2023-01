English Finnish

Valoen ja TIPin yhteistyöllä puhtaampaan rekkaliikenteeseen

Valoe Oyj ja hollantilainen kuljetuskaluston vuokraukseen Euroopassa ja Kanadassa erikoistunut TIP Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen Valoen aurinkosähköjärjestelmien integroimisesta TIPin kylmäkuljetusperävaunuihin. Sopimuksen tarkoituksena on aurinkosähköistää satoja perävaunuja vuoden 2025 loppuun mennessä. Kolmivuotisen sopimuksen arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Toteutumisen ehtona on, että osapuolten yhdessä sopimat järjestelmän suorituskykytavoitteet saavutetaan.

REKKOJEN KYLMÄLAITTEIDEN KÄYTTÄMÄ DIESEL TUOTTAA MERKITTÄVIÄ YMPÄRISTÖHAITTOJA

Rekkojen kylmälaitteet pyörivät dieselmoottorilla, joka tuottaa hiilidioksidia (CO2), häkää (CO), hiilivety-yhdisteitä (HC), typen oksideja (NOx), hiukkaspäästöjä ja erityisesti asutuskeskuksissa myös meluhaittoja. Kun diesel korvataan perävaunuissa sähköllä, josta merkittävän osan tuottavat perävaunun katolle asennetut aurinkopaneelit, päästöt ja muut haittavaikutukset minimoituvat.

TIP HALUAA JÄTTÄÄ TULEVILLE SUKUPOLVILLE PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN

Rogier Laan, TIPin myynti- ja markkinointijohtaja: ”TIP on johtava kalustopalveluiden tarjoaja, jonka kalusto kattaa maailmanlaajuisesti yli 120.000 yksikköä ja yli 16.000 kylmäkuljetusperävaunua. Meillä on keskeinen rooli tällä liiketoiminta-alalla ja työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme liikenteen ilmastovaikutusta. Tavoitteenamme on vähentää merkittävästi nykyisen kylmäkuljetuskalustomme hiilidioksidipäästöjä ja dieselin kulutusta mm. integroimalla perävaunuihimme aurinkosähköjärjestelmiä. Uusissa kylmävaunuissa voimme välttää dieselin käytön kokonaan ja näyttää esimerkkiä ympäristöystävällisemmän teknologian hyödyntämisestä kuljetusalalla. Meille on tärkeää puhtaampi maailma, johon pyrimme yhteistyössä Valoen kanssa.”

TIP on ottanut strategiassaan aktiivisen roolin raskaan liikenteen siirtymisessä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan sähköön. Aurinkoenergia on tärkeä osa TIPin sähköistymisstrategiaa. Valoen kanssa tehtävän yhteistyön tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjä kylmäkuljetuksissa. TIP pyrkii strategiansa mukaan 12 miljoonan kilon vuotuiseen CO2-päästövähennykseen. Ihanteellisissa olosuhteissa aurinkosähköjärjestelmä voi säästää vuosittain 3.500 litraa dieseliä ja vastaavasti vähentää hiilidioksidipäästöjä 9.000 kiloa jokaista perävaunua kohden. Tuhannen kylmäkuljetusperävaunun sähköistäminen täyttäisi TIPin vuositavoitteesta 75 %.

TIPIN JA VALOEN YHTEISTYÖLLÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN KANSAINVÄLISIIN KYLMÄKULJETUKSIIN

”Valoe kannattaa TIPin vahvaa, aktiivista ympäristöajattelua ja strategiaa. Tiedämme, että vastuu puhtaamman ympäristön siirtämisestä tuleville sukupolville on meidän ja että työ on aloitettava heti” sanoo Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo. “Valoe on jo pitkään kehittänyt lämpötilasäädeltyihin jakeluautoihin ja perävaunuihin integroitavia aurinkosähköjärjestelmiä. Tarvittava teknologia on nyt valmis. TIP on kansainvälisessä kuljetusliiketoiminnassa merkittävimpiä yhtiöitä. Yhteistyössä TIPin kanssa Valoen on mahdollista saada aikaan aurinkosähköistettyjen kylmäkuljetusperävaunujen läpimurto kansainvälisillä markkinoilla.”

VALOEN AURINKOPANEELITEKNOLOGIA SOVELTUU REKKALIIKENTEESEEN

Valoen aurinkopaneelissa sähkö kulkee paneelin kokoisessa, sähköä johtavassa taustalevyssä, ei ohuissa sähkönjohdinlangoissa. Siksi taustajohdinpaneeli on tärinänkestävä ja toimii, vaikka kennosto vioittuisi mekaanisesti törmäyksessä tai muulla tavoin.

Ihanteellinen rekkapaneeli on kestävä, kevyt, hyvin eristetty, helposti kiinnitettävä ja vaihdettava sekä ympäristöystävällisistä komponenteista valmistettu. Kaikissa kuljetuksissa pelkkä sähkö ei ole aina mahdollinen, vaan diesel tarvitaan silloin varavaihtoehtona. Järjestelmän tulee osata vaihtaa automaattisesti sähköltä dieselille. Järjestelmän automaattinen optimointi käyttää ensin akussa olevan sähkön ja käynnistää sähkön loppuessa automaattisesti dieselmoottorin.

Valoen rekkapaneelia suojaa erittäin vahva ja kevyt kemiallisesti karkaistu lasi tai vaihtoehtoisesti polymeeri. Paneeli asennetaan alumiiniseen tuki- ja jäähdytyselementtiin. Kelluva rakenne jäähdyttää paneelia ja estää lämmön siirtymisen kuormaan. Kiinnitysmekanismi mahdollistaa vioittuneiden paneelien nopean vaihtamisen. Valoen paneeli täyttää myös EU:n lyijyttömyyskriteerit RoHS- direktiivin mukaisesti.

VAIN KOKEILEMALLA SAADAAN KYSYMYKSIIN OIKEITA VASTAUKSIA

Aurinkoenergian mahdollisuuksista liikennevälineissä liikkuu paljon erisuuntaisia väitteitä. Varsinkin rekkaliikenne koetaan hyvin dieselsitoutuneeksi. TIPin avoin asenne uuteen teknologiaan ja sitoutuminen päästöttömään liikenteeseen on hyvin arvostettavaa. Vain käytännön toteutuksella voimme kumota ennakkoluuloja ja hioa aurinkosähkötuotteemme optimaalisiksi. Puhtaaseen liikenteeseen pääseminen vaatii tekoja nyt!

Lisätietoja yhteistyökumppaneista:

TIP, jonka pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa, on Euroopan ja Kanadan johtavia kalustopalveluiden tarjoajia. TIP on erikoistunut perävaunujen liisaukseen, vuokraukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen, käytetyn kaluston myyntiin sekä muihin lisäarvopalveluihin kuten sähköisiin ratkaisuihin. Yhtiö palvelee kuljetus- ja logistiikka-asiakkaitaan yli 130 paikassa yli 18 maassa Euroopassa ja PohjoisAmerikassa. Lisätietoja TIPin verkkosivuilta ja seuraamalla TIPiä LinkedInissä.

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, joka kehittää erityisesti uutta liikennevälineisiin soveltuvaa kenno- ja paneeliteknologiaa. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli ja yhtiöllä on aurinkopaneelitehdas Suomessa Juvalla sekä IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.

