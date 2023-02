CNH Industrial annuncia il calendario degli eventi societari per il 2023

English Italian

Londra, 31 gennaio 2023



CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia il calendario degli eventi societari per il 2023:

Data Divulgazione risultati finanziari 2 febbraio 2023 risultati consolidati del quarto trimestre e dell’esercizio 2022 5 maggio 2023 risultati consolidati del primo trimestre 2023 28 luglio 2023 risultati consolidati del secondo trimestre 2023 e primo semestre 2023 7 novembre 2023 risultati consolidati del terzo trimestre 2023

In occasione della divulgazione dei risultati trimestrali sono previste conference call con analisti finanziari. Il live webcast in modalità listen-only delle conference call e le relative presentazioni saranno accessibili dal sito internet della Società (www.cnhindustrial.com).

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 è programmata per il 14 aprile 20231.

Il calendario degli eventi societari del 2023 è disponibile sul sito internet della Società (www.cnhindustrial.com).

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com

Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Contatti:

Media Relations

Email: mediarelations@cnhind.com

Investor Relations

Email: investor.relations@cnhind.com

1 Al solo fine di ottemperare a quanto richiesto dalle Istruzioni ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana SpA, la Società informa che, qualora l’Assemblea degli Azionisti deliberasse un dividendo relativo all’esercizio 2022, la relativa data di stacco avverrebbe nel mese di aprile 2023. La presente informativa è resa al solo fine di ottemperare agli obblighi normativi e non può essere interpretata come un’anticipazione in merito all’eventuale distribuzione di dividendi nel 2023 o negli anni successivi.

Allegato