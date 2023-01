Sirios identifie plusieurs projets prometteurs pour le lithium parmi ses propriétés situées à Eeyou Istchee Baie-James, Québec

English French

MONTRÉAL, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) a complété un travail d’évaluation approfondie du potentiel significatif pour le lithium de ses nombreuses propriétés situées à Eeyou Istchee Baie-James, Québec. Sirios détient 1 447 claims dans la région de la Baie-James, totalisant près de 750 km2, ce qui procure à la compagnie un positionnement très favorable par rapport au potentiel prospectif de la région pour le lithium (figure 1). Quatre projets de Sirios ont été identifiés comme étant très prometteurs pour le lithium en raison de leurs caractéristiques géologiques, de leur proximité avec des indices lithinifères connus et de la présence d’anomalies géochimiques. Ces quatre propriétés n’ont jusqu’à présent jamais été explorées spécifiquement pour le lithium.



Faits saillants

Des indices favorables à la présence de minéralisation de lithium ont été identifiés sur la propriété Cheechoo.



ont été identifiés sur la propriété Cheechoo. La propriété Pontax est située à moins d’un kilomètre, directement dans l’extension de l’essaim de pegmatites lithinifères de Stria Lithium et Cygnus Gold, qui fait présentement l’objet d’un important programme de forage.



de Stria Lithium et Cygnus Gold, qui fait présentement l’objet d’un important programme de forage. Des anomalies géochimiques en lithium significatives ont été identifiés sur la propriété Maskwa.



ont été identifiés sur la propriété Maskwa. La propriété Li-52 est un nouveau projet de Sirios ciblant principalement le lithium basé sur des anomalies marquées de sédiments de fonds de lacs en lithium.





Figure 1: Localisation des projets de Sirios par rapport aux gisements et découvertes de lithium.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b782d11-6b97-43f1-a187-cdedc3be2234/fr

Propriété Cheechoo (300 claims, 157 km2)



Sirios a identifié plusieurs blocs erratiques minéralisés en spodumène (minéral de lithium) à proximité de nombreux affleurements de pegmatite, dans la partie centrale de la propriété, à environ 3 km au nord du gîte d’or Cheechoo. Sirios a donc récemment acquis, par désignation sur carte, 75 nouveaux claims en amont glaciaire des blocs erratiques pour leur potentiel d’exploration pour le lithium (figure 2), agrandissant ainsi la propriété vers le nord-est. Un programme d’exploration détaillé visant le lithium sera réalisé dans le secteur des blocs à spodumène de Cheechoo dès l’été 2023.





Figure 2: Potentiel d'exploration pour le lithium de la propriété Cheechoo.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7a6307d-7d45-4ad3-9dd1-a73bb9117970/fr

Propriété Pontax (70 claims, 37 km2)



La propriété Pontax se situe dans la continuité nord-est de la prolifique ceinture de roches vertes de Chambois (figure 3). Un important programme de forage visant les pegmatites riches en lithium de ce corridor géologique est présentement en cours par la société Cygnus Gold sur son bloc de trois propriétés en option. La propriété Pontax de Sirios est directement adjacente à ce bloc de propriétés, ce qui confirme l’excellent potentiel d’exploration pour le lithium de notre projet.





Figure 3: Potentiel d'exploration pour le lithium de la propriété Pontax.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f472ab58-ef61-4a2b-8039-f2e555af11d8/fr

Propriété Maskwa (395 claims1, 202 km2)

En plus des anomalies en or, en tungstène et en éléments du groupe du platine (EGP) détectées en 2020 par Sirios sur la propriété grâce à des levés de till, la propriété Maskwa possède également un fort potentiel d’exploration pour le lithium, comme le démontre la présence de plusieurs anomalies en lithium dans des échantillons de sédiments de fonds de lacs (figure 4). Sirios a récemment procédé à l’acquisition de 23 nouveaux claims agrandissant ainsi la propriété vers l’est.





Figure 4: Potentiel d'exploration pour le lithium de la propriété Maskwa.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49cc42d3-9265-4229-9d37-acba125f74ce/fr

Propriété Li-52 (266 claims2, 139 km2)

Faisant suite à une évaluation approfondie du potentiel lithinifère à la Baie-James, Sirios a récemment fait l’acquisition de 266 claims formant la nouvelle propriété Li-52 (figure 5). Cette propriété, située à environ 20 km au sud de la propriété Maskwa, présente un excellent potentiel pour le lithium, comme l’indique la présence de plusieurs anomalies en lithium, césium, rubidium et gallium dans des échantillons de sédiments de fonds de lacs.





Figure 5: Potentiel d'exploration pour le lithium de la nouvelle propriété Li-52.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31878040-8ccd-43fb-bfff-f9c20f032795/fr

Dominique Doucet, ing., Jordi Turcotte, géo. et Guillaume Doucet, géo. personnes qualifiées selon la Norme 43-101, ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.



À propos de Sirios

Ressources Sirios inc. est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés aurifères à haut potentiel dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

1 Incluant 4 claims en attente d’émission.

2 Incluant 8 claims en attente d’émission.