Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier annuel

Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 31 décembre 2022

Bois-Guillaume, le 31 janvier 2023

Banque préférée des Hauts-Normands, leader sur les départements de l’Eure et de la Seine Maritime, le Crédit Agricole Normandie-Seine poursuit son développement et présente des résultats solides en 2022.

Fort de son modèle relationnel et de son ancrage mutualiste, le Crédit Agricole Normandie-Seine poursuit son engagement et son accompagnement au service de son territoire. Faisant de la qualité de la relation client sa priorité, le Crédit Agricole Normandie Seine demeure la banque préférée des Hauts Normands pour la 4ème fois et la 3ème année consécutive grâce à des hauts niveaux de satisfaction clients.

Une activité soutenue

Dans un marché régional demeuré dynamique, l’activité commerciale de cette année est de très bonne facture :

675 000 clients

Le Crédit Agricole Normandie-Seine a conquis plus de 29 000 nouveaux clients en 2022 et le nombre total de ses clients s’élève désormais à plus de 675 000 clients (+ 1,2 % sur un an).

De plus, la Caisse Régionale affirme son modèle de banque coopérative et mutualiste avec 12 500 nouveaux sociétaires sur l’année, portant le nombre de sociétaires à plus de 262 000, soit 52,7% de ses clients éligibles.

16,8 milliards d’encours de crédits (+5,4%)

Leader sur son territoire, le Crédit Agricole Normandie-Seine a réalisé plus de 3,15 Md€ de nouveaux financements, en hausse de +4.6% sur an. Cette activité dynamique a été portée par la belle tonicité des réalisations des crédits aux entreprises (404 millions d’euros) comme celle du pôle de développement régional (PDR). L’encours de crédit s’établit à 16,8 milliards d’euros, en progression de 5,4 % sur un an, avec des parts de marché à 31,6%*.

20,4 milliards d’encours d’épargne (+3,6%)

La collecte atteint un encours historique de 20,4 Mds€ en croissance de 3,6% sur un an. Elle répond à une forte appétence de nos clients pour l’épargne bilan (+7,1 %), portée par la belle impulsion des dépôts à vue (+4,1%) et des livrets (+12,1%).

Pénalisée par un effet bourse défavorable sur la fin d’année, la collecte hors bilan s’établit à 6,3 Mds€ en retrait de 1.2% sur un an. Malgré un contexte baissier, l’assurance vie continue, quant à elle, de progresser à plus de 4,9 Mds€ (+ 0,8% sur un an), grâce à une collecte dynamique et diversifiée : 375 millions d’euros (iso 2021), dont 33.7% réalisés sur des supports en unités de compte permettant à nos clients d’investir sur les marchés financiers. Nos parts de marché sur la collecte bilan s’établissent à 27%, en augmentation de 0,2 pt* en une année.

461 000 contrats d’assurance (+2,7%)

En progression de près de 2,7 % sur un an, le portefeuille d’assurances dommages continue à se développer grâce à la commercialisation de près de 51 000 nouveaux contrats durant l’année 2022. Le portefeuille d’assurances aux personnes dépasse les 113 000 contrats en portefeuille (+2,8%).

*Parts de marché à fin octobre 2022

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 31 janvier 2023 les comptes individuels et consolidés au 31 décembre 2022.

La résilience de s r ésultats financiers

Base sociale





Le PNB d’activité s’élève à 329.2 M€ en hausse de 2.1 % sur un an. Portée par une très bonne dynamique commerciale, les commissions (hors boni/mali) sont en hausse de +10,5% et bénéficient d’une belle tonicité de l’activité assurances (+23.6% hors boni*) et des belles performances dans le domaine de la monétique (+13%). Malgré la reprise de provision épargne logement d’un montant de 10,7M€ sur le premier semestre, la Marge d’Intermédiation Globale est en retrait de 4.7%, pénalisée par le contexte de forte progression du taux de ressource. Même s’il est impacté par des marchés financiers très volatils et par un contexte de taux haussier, le PNB fonds propres a su résister en s’établissant à 39.2 M€ (+3.9%) grâce notamment à la hausse des dividendes (+14,5 M€).

Le Produit Net Bancaire s’élève à 368.4M€, en hausse de 2.3% sur un an.

Les charges de fonctionnement nettes connaissent une hausse de 3.3% sur un an pour s’établir à 244 M€. Elles reflètent la poursuite des investissements technologiques, humains et immobiliers engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale, ceci dans un contexte inflationniste.

Reflet de notre politique d’anticipation prudente des risques futurs, le coût du risque progresse à 25.8 M€ tout en restant à un niveau maîtrisé. Le taux de défaut en principal, à 1.13%, illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 11.9M€ (en retrait de 18,7 M€ sur un an), le résultat net social s’établit à 82.8 M€ en hausse de 1.2 % sur un an.

*Incluant l’effet d’un changement de méthode de comptabilisation de l’ADE.

• Base consolidée

Le résultat net s’inscrit à 81,7 M€ en nette diminution sur un an.

Cette diminution est imputable :

- à la forte tension sur les marchés de capitaux en lien avec le contexte géopolitique mondial actuel. Cette tension conjoncturelle impacte notre stock de plus-values latentes sur le portefeuille de placement de la Caisse Régionale ;

- à la remontée des taux qui influe sur la valorisation des instruments de couverture (swap).

- au traitement comptable des impôts et taxes qui diffère entre les normes françaises et internationales.

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/12 /2022

Chiffres en M€







Base sociale Base consolidée 31/12/2021 31/12/2022 Evol 31/12/2021 31/12/2022 Evol Produit Net Bancaire 360 368.4 2.3% 379.3 372.6 -1.8% Charges de Fonctionnement 236.2 244 3.3% 246.4 250.1 1.5% Résultat Brut d'Exploitation 123.8 124.4 0.5% 132.9 122.6 -7.8% Résultat Net 81.8 82.8 1.2% 95.9 81.7 -14.8%

E ndettement

Au 31 décembre 2022, les ressources clientèles représentent 40.7 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 32.6 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 2.5 %.

La Caisse régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 31 décembre 2022, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 68€ en retrait de 26.1% par rapport au 31 décembre 2021.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 23.47% (au 31 décembre 2022).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 197,007 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

En p erspective , l ’ e ngagement du Crédit Agricole Normandie-Seine au service du territoire

Fort de sa solidité financière et de son modèle résilient, le Crédit Agricole Normandie-Seine va poursuivre son engagement pour l’économie de son territoire. Grâce aux hauts niveaux de satisfaction et de confiance des clients, la Caisse Régionale continuera d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Ayant comme ambition de devenir l’acteur de référence pour relever les grands défis sociétaux, la Caisse Régionale continue de nourrir ses engagements au travers d’actions illustrant sa volonté de participer au développement des territoires de l’Eure et de la Seine Maritime. Ainsi, le Crédit Agricole Normandie-Seine dans le cadre de son engagement « Etre un acteur majeur des transitions énergétiques et environnementales au bénéfice de tous » a décidé d’accélérer les transitions à l’échelle de son territoire, en créant une nouvelle filiale dédiée à l’investissement dans la transition énergétique et environnementale : Crédit Agricole Normandie Seine Énergies. Cette nouvelle activité a pour vocation d’être la plus inclusive possible en intégrant notre propre transition énergétique en tant qu’entreprise et en accompagnant la transition de nos clients. En particulier, Crédit Agricole Normandie Seine Énergies aura pour vocation de participer à des projets d’autoconsommation collective afin de répondre aux enjeux d’indépendance et de souveraineté énergétique au niveau local.

La réussite de la transition énergétique se fera à l’échelle des territoires !





L'intégralité de l'information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

DE NORMANDIE-SEINE

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit -

Siège social : Cité de l’Agriculture - Chemin de la Bretèque - 76230 BOIS GUILLAUME

RCS : 433 786 738 Rouen – Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°07 025 320

Contact Relations investisseurs :

Stéphane Roger, Directeur financier

E-mail : communication.financiere@ca-normandie-seine.fr

Tél : 02 27 76 77 53

