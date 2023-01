English Finnish

klo 17.45





Aspon tytäryhtiö Telko ostaa puolalaisen kemikaalien jakeluyhtiö Eltrexin



Aspon tytäryhtiö Telko on ostanut puolalaisen jakeluyhtiö Eltrexin. Eltrex on erikoiskemikaalien ja teollisuuspakkausmateriaalien jakelija. Yrityksen laajaan valikoimaan kuuluu raaka-aineita teollisuus- ja lattiapinnoitteiden sekä kodinpuhdistuskemikaalien valmistajille. Yritys sijaitsee Goleszówissa Etelä-Puolassa. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoitto hieman alle miljoona euroa.

Strategiansa mukaisesti Telko tavoittelee orgaanisen kasvun lisäksi myös kiihdytettyä kasvua yritysostoin. Tämä kauppa on uusi tärkeä virstanpylväs Telkon compounder-strategiassa. Telkolla on jo muovijakeluliiketoimintaa Puolassa, mutta ei merkittävää kemikaaliliiketoimintaa ennen tätä yritysostoa.

Yrityskauppa ei vaadi kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

”Puolan kemikaalimarkkinoille tulo on merkittävä askel strategisella kasvupolullamme Euroopassa. Eltrex on Puolassa erittäin tunnettu erikoiskemikaalien jakelija erityisesti teollisuuspinnoitteiden segmentissä. He edustavat useita maailmanluokan brändejä, kuten Allnex, Lanxess ja Wanhua, jotka valmistavat erikoissideaineita, biosideja sekä lisäaineita. Odotan innolla, että pääsen aloittamaan työskentelyn Eltrexin asiantuntevan tiimin kanssa ja jatkamaan heidän menestyksekästä työtään Puolan markkinoilla”, sanoo Niko Nilsen, Telko Chemicalsin johtaja.

Telko on johtava jakelija ja ratkaisutoimittaja eri teollisuuden toimialoille ja yrityksille, jotka haluavat turvata liiketoimintansa tulevaisuuden kestävillä muovi-, kemikaali- tai voiteluaineratkaisuilla. Tämä tehdään hyödyntämällä alan johtavaa osaamista, vahvoja kumppanuuksia ja tunnettua palvelukykyä Telkon asiakkaiden tuotannon läpimenoaikojen, materiaalitehokkuuden sekä taloudellisen ja ympäristöystävällisen suorituskyvyn parantamiseksi.

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264, rolf.jansson@telko.com

Mikko Pasanen, Toimitusjohtaja, Telko, puh. +358 40 743 6665, mikko.pasanen@telko.com

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.