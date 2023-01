English French

JCDecaux remporte le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de la Région administrative spéciale de Macao (Macao RAS) en Chine, pour 15 ans

Paris, le 31 janvier 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale en joint-venture JCDecaux (Macau) Limited, créée en partenariat avec HN Group (détenue à 80 % par JCDecaux et 20 % par HN Group), a remporté le contrat exclusif de 15 ans portant sur le mobilier urbain publicitaire de Macao RAS (682 000 habitants). Cette nouvelle concession va permettre de couvrir l’intégralité des besoins soit environ 150 Abribus & 150 Mobiliers Urbains d’Information (MUPI).

Partenaire de Macao depuis 2001, JCDecaux fut la première entreprise à remporter un contrat publicitaire exclusif portant sur l’installation et l’entretien de mobiliers urbains. JCDecaux Macau va progressivement déployer ces nouveaux mobiliers à travers tout le territoire, pour s’étendre désormais à Taipa, Cotai & Coloane.

Les nouveaux Abribus intégreront une large gamme de services :

Des écrans LCD digitaux 43 pouces pour diffuser en temps réel les horaires d’arrivée et les itinéraires des bus afin de faciliter l’utilisation du réseau de transport en commun ;

Des tableaux LED destinés à l’affichage d’informations contextuelles (heure, température, humidité, etc.)

La mise en place de rampes d’accès supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite, dans les abribus de grande taille ;

Une signalétique tactile et en braille permettant aux passagers malvoyants et non-voyants d’accéder aux informations relatives aux bus ;

Des ports USB pour le chargement des appareils mobiles des passagers ;





En première mondiale, tous les MUPIs seront double-face publicitaires et digitaux (une face 75 pouces et une face 43 pouces) et certains d’entre eux seront même dotés d’un écran interactif 32 pouces pensé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce réseau digital sans précédent offrira une plateforme exceptionnelle à la municipalité et aux annonceurs pour toucher leurs audiences en temps réel avec un contenu numérique animé.

Cette plateforme digitale intégrera également un système d’alerte d’urgence, permettant de diffuser prioritairement des messages de sécurité, afin de renforcer l’arsenal urbain d’outils d’information relatifs aux catastrophes naturelles (typhons, inondations, etc.).

Engagé à améliorer la performance énergétique de ses mobiliers dans le cadre de sa feuille de route stratégique RSE, JCDecaux développe des solutions dites « smart lighting », telles que l’adaptation automatique de l’intensité lumineuse (variabilité dynamique) et la détection de présence. Par ailleurs, la luminosité et la ventilation de l’écran sont contrôlées par des capteurs afin d’optimiser et de réduire la consommation d’énergie en fonction des conditions environnementales. JCDecaux poursuit également une politique ambitieuse d’achats d’énergies renouvelables et couvre 100 % de sa consommation d’électricité depuis fin 2022 au niveau du Groupe.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec le gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao et de contribuer à la transformation de la ville au profit de ses citoyens et visiteurs. Vingt ans après avoir installé les premiers Abribus et MUPIs, les équipes de JCDecaux se mobiliseront pour déployer notre offre de services intelligents afin de proposer une plateforme de communication digitale puissante, diffusant des informations locales et des campagnes publicitaires pertinentes. Ce nouveau contrat porte la double ambition de JCDecaux : bâtir la ville durable de demain tout en garantissant une publicité efficace et efficiente. Forts de ces objectifs, nous souhaitons contribuer au renforcement du projet de smart city de Macao et à l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens et visiteurs lors de la prochaine décennie et au-delà. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

